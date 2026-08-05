AKTOR: Εξαγοράζει από τη Motor Oil το 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS – Στα 300 εκατ. ευρώ η αποτίμηση

Στην απόκτηση του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS προχωρά ο Όμιλος AKTOR, εγκαινιάζοντας στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο Motor Oil και ενισχύοντας σημαντικά τη θέση του στους τομείς της κυκλικής οικονομίας, της διαχείρισης αποβλήτων και των υδατικών πόρων.

Οι δύο όμιλοι υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία αγοραπωλησίας μετοχών, βάσει της οποίας η AKTOR θα αποκτήσει από τη Motor Oil το 75% της MANETIAL LIMITED, που αποτελεί τη μοναδική μητρική εταιρεία των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η AKTOR θα ελέγχει εμμέσως το αντίστοιχο ποσοστό στις δύο εταιρείες περιβαλλοντικών έργων.

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Η αξία επιχείρησης, σε βάση 100%, συμφωνήθηκε στα 300 εκατ. ευρώ. Το τελικό τίμημα θα διαμορφωθεί κατά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, αφού ληφθούν υπόψη ο καθαρός δανεισμός, τα χρηματικά διαθέσιμα και οι υπόλοιπες προσαρμογές που προβλέπονται στους όρους της συναλλαγής.

Το συνολικό EBITDA των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS ανήλθε το 2025 σε 40,8 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2026 εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 41 εκατ. ευρώ. Η προσθήκη των συγκεκριμένων μεγεθών αναμένεται να συμβάλει στον στόχο της AKTOR για διαφοροποίηση του μείγματος λειτουργικής κερδοφορίας και ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς εξαρτάται από τις συνήθεις προϋποθέσεις που συνοδεύουν αντίστοιχες συμφωνίες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των δύο πλευρών, η συναλλαγή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2027.

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Ενίσχυση στα περιβαλλοντικά έργα

Μέσω της εξαγοράς, η AKTOR προσθέτει στο χαρτοφυλάκιό της έργα που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, καθώς και τεχνογνωσία σε υποδομές επεξεργασίας αποβλήτων, έργα παραχώρησης και συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Παράλληλα, δημιουργούνται συνέργειες με τις υπόλοιπες δραστηριότητες του ομίλου, ιδίως σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκονται σε διαδικασία ωρίμανσης νέοι δημόσιοι διαγωνισμοί για ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων και για ευρύτερα περιβαλλοντικά έργα.

Η ΗΛΕΚΤΩΡ δραστηριοποιείται στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων, καθώς και στην παραγωγή ενέργειας από απόβλητα. Σήμερα λειτουργεί επτά εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα και την Κύπρο, δύο εγκαταστάσεις διαχείρισης επικίνδυνων κλινικών αποβλήτων και τέσσερις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο ΧΥΤΑ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος άνω των 33 MW.

Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι νέες μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων στο Αγρίνιο, η μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας της ΔΕΗ στον ΑΗΣ Καρδιάς, έργα διαχείρισης απορριμμάτων στην Άνδρο, περιβαλλοντικές υποδομές στην Κρήτη και έργα στη Γερμανία.

Η εταιρεία υλοποιεί επίσης το έργο ΣΔΙΤ για τη διαχείριση απορριμμάτων στη Δυτική Μακεδονία, το οποίο αποτέλεσε το πρώτο έργο της συγκεκριμένης κατηγορίας που δημοπρατήθηκε στην Ελλάδα.

Έργα νερού και κυκλικής οικονομίας

Η THALIS συμπληρώνει τις δραστηριότητες της ΗΛΕΚΤΩΡ, διαθέτοντας παρουσία στη διαχείριση στερεών αποβλήτων, στην παραγωγή ενέργειας από απόβλητα, στην επαναχρησιμοποίηση νερού και στην αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στην Κρήτη και στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ έχει εισέλθει και στην ψηφιοποίηση περιβαλλοντικών υποδομών και στα έργα «έξυπνων πόλεων». Μεταξύ των έργων που υλοποιεί περιλαμβάνονται μονάδες επεξεργασίας λυμάτων στην Κρήτη, μέσω των οποίων επιδιώκεται η αξιοποίηση του επεξεργασμένου νερού για την άρδευση καλλιεργήσιμων εκτάσεων.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, ανέφερε ότι η απόκτηση της πλειοψηφίας στις δύο εταιρείες σηματοδοτεί την έναρξη της συνεργασίας με τη Motor Oil στην κυκλική οικονομία και στη διαχείριση υδατικών πόρων, ενισχύοντας το αποτύπωμα, την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες ανάπτυξης του ομίλου στα έργα περιβάλλοντος.