Ο Όμιλος Antenna εξαγοράζει την Options & Town Cinemas

Συνεχίζει τη δυναμική του πορεία στον χώρο της ψυχαγωγίας ο Όμιλος Antenna, με το όραμα του προέδρου του Θοδωρή Κυριακού, σε πλήρη ευθυγράμμιση με νέα επενδυτική κίνηση, την εξαγορά της Village Roadshow Operations Hellas.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε συνέχεια της επιτυχημένης απόκτησης της Village Roadshow Operations Hellas, ο Όμιλος Antenna επεκτείνεται περαιτέρω με την εξαγορά των κινηματογράφων Options & Town Cinemas, διευρύνοντας το δίκτυό του σε 11 multiplex και 3 θερινούς κινηματογράφους με 94 αίθουσες σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, η Λάρισα και ο Βόλος.

Ο Όμιλος Antenna θα αναβαθμίσει τους κινηματογράφους της Options & Town Cinemas, με κορυφαία συστήματα εικόνας και ήχου, όπως έχει ήδη κάνει με τη Village Roadshow Operations Hellas, με πιο πρόσφατη την αίθουσα IMAX στα Village Cinemas στο Μαρούσι, που έχει αλλάξει τα δεδομένα του σινεμά στην Ελλάδα. Επιπλέον, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, συνεχίζει να προσφέρει νέες, γρήγορες και προσωποποιημένες εμπειρίες στους επισκέπτες.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ομίλου, η στρατηγική του Ομίλου Antenna στον τομέα της ψυχαγωγίας συμπεριλαμβάνει, παράλληλα, και την παραγωγή και διανομή ταινιών. H επίσης εταιρεία του Ομίλου, Iconic Films, προετοιμάζει ταινίες διεθνών προδιαγραφών, που, πέρα από κινηματογραφικές εμπειρίες, θα προσφέρουν στο κοινό και συναρπαστικό περιεχόμενο.

Ο Henning Tewes, CEO του Ομίλου Antenna, υπογράμμισε: «Η στρατηγική που έχουμε ορίσει για τον Όμιλο Antenna με τον πρόεδρό μας, Θοδωρή Κυριακού, εστιάζει στον κλάδο της ψυχαγωγίας και στην πρόσβαση περισσότερων θεατών σε μοναδικές εμπειρίες, τόσο μέσα από τις κινηματογραφικές αίθουσες όσο και μέσα από δυνατό και ποιοτικό περιεχόμενο. Με την εξαγορά αυτή διευρύνουμε ακόμα περισσότερο την παρουσία μας στον τομέα της ψυχαγωγίας διασφαλίζοντας ότι ο Όμιλος Antenna συνεχίζει να ηγείται του κλάδου».

