Πού στρέφουν την στρατηγική τους οι ελληνικές επιχειρήσεις καφεστίασης

Η ελληνική αγορά καφεστίασης φαίνεται να εισέρχεται αναπόφευκτα σε μια περίοδο αναδιάρθρωσης, καθώς οι επιχειρήσεις του κλάδου καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον αυξημένων πιέσεων και περιορισμένων περιθωρίων ανάπτυξης εντός συνόρων. Η έντονη ανάπτυξη που καταγράφηκε τα προηγούμενα χρόνια, με τη δημιουργία πλήθους ανεξάρτητων σημείων καφέ αλλά και νέων τοπικών αλυσίδων, οδήγησε σταδιακά σε κορεσμό, μεταβάλλοντας ριζικά τις ισορροπίες στην αγορά.

Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 88.000 σημεία που διαθέτουν καφέ, από καφετέριες, φούρνους και convenience stores έως εστιατόρια, ξενοδοχεία, καντίνες και κομμωτήρια. Το εύρος αυτό αποτυπώνει αφενός τη βαθιά ενσωμάτωση του καφέ στην καθημερινότητα του καταναλωτή, αφετέρου όμως αναδεικνύει και το μέγεθος της υπερπροσφοράς που έχει διαμορφωθεί.

Η πίεση γίνεται ακόμη πιο εμφανής αν ληφθεί υπόψη ότι, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η μέση διάρκεια ζωής ενός ανεξάρτητου καταστήματος καφέ σπάνια υπερβαίνει τα τρία χρόνια. Το επιχειρηματικό μοντέλο συχνά ακολουθεί έναν κύκλο διαδοχικών μεταβιβάσεων: ο πρώτος ιδιοκτήτης πουλά χάνοντας σημαντικό μέρος του αρχικού κεφαλαίου, ο επόμενος μεταβιβάζει σχεδόν χωρίς αντάλλαγμα και ο τρίτος συχνά οδηγείται σε παύση λειτουργίας.

Την ίδια στιγμή, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών παραμένει πιεσμένο, με αποτέλεσμα οι δαπάνες που κατευθύνονται στην εστίαση να υποχωρούν. Τα οικονομικά στοιχεία αποτυπώνουν αυτή τη μεταβολή, καθώς ο συνολικός τζίρος της εστίασης διαμορφώθηκε στα 10,73 δισ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας μείωση 3,4% σε σύγκριση με το 2024, ενώ στο τελευταίο τρίμηνο του έτους η πτώση έφτασε το 3,8%.

Επιπλέον, στην αγορά αρχίζει να συζητείται ολοένα και περισσότερο ο κίνδυνος μιας νέας μορφής επισιτιστικής πίεσης, με ενδεχόμενες ελλείψεις και προβλήματα επάρκειας σε βασικά αγαθά, γεγονός που ενισχύει την αβεβαιότητα για το επόμενο διάστημα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις καφεστίασης αναζητούν διέξοδο εκτός Ελλάδας. Η διεθνής ανάπτυξη δεν αποτελεί πλέον απλώς συμπληρωματική δραστηριότητα, αλλά μετατρέπεται σταδιακά σε βασικό πυλώνα στρατηγικής.

Πώς χτίζει παρουσία στην Κύπρο η Γρηγόρης

Η αλυσίδα Γρηγόρης ενισχύει σταθερά τη θέση της στην κυπριακή αγορά, η οποία αποτελεί βασικό πεδίο διεθνούς ανάπτυξης. Με νέα σημεία σε Λευκωσία και Λάρνακα, το δίκτυό της στη Μεγαλόνησο φτάνει πλέον τα 11 καταστήματα, ενώ ήδη έχουν προγραμματιστεί επιπλέον ανοίγματα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η στρατηγική ανάπτυξης βασίζεται σε συμφωνίες master franchise και σε επιλεκτική παρουσία σε αστικές περιοχές υψηλής εμπορικής αξίας. Το 2024 η εταιρεία κατέγραψε αύξηση κύκλου εργασιών (τζίρου) κατά 4,5%, φτάνοντας τα 55,7 εκατ. ευρώ, ενώ προχώρησε σε 24 νέα καταστήματα και εκτεταμένες ανακαινίσεις υφιστάμενων σημείων.

Παράλληλα, διατηρεί παρουσία σε Κύπρο, Ρουμανία και Γερμανία, επιδιώκοντας σταδιακή ενίσχυση του ευρωπαϊκού της αποτυπώματος.

Πού επενδύει η Coffee Island εκτός Ελλάδας

Η Coffee Island έχει περάσει πλέον σε μια πιο ώριμη φάση διεθνούς ανάπτυξης, όπου η επέκταση συνοδεύεται από παραγωγικές επενδύσεις και τοπική προσαρμογή.

Στις αρχές του 2026 εγκαινίασε το πρώτο της κατάστημα στη Μονμάρτη στο Παρίσι, ενώ παράλληλα ενισχύει τη θέση της σε Ινδία, Αίγυπτο και Ιράκ. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η νέα μονάδα καβουρδίσματος, επεξεργασίας και τυποποίησης καφέ στην Αίγυπτο, η οποία σχεδιάστηκε ώστε να υποστηρίζει τις ανάγκες του τοπικού δικτύου.

Μετά το πρώτο άνοιγμα στην Ινδία το 2025, η παρουσία της στην αγορά εξελίσσεται δυναμικά, φτάνοντας ήδη σε δέκα σημεία πώλησης. Συνολικά, το δίκτυό της εκτείνεται πλέον σε δέκα χώρες, από την Ευρώπη έως τη Μέση Ανατολή και την Ασία.

Παρά το γεγονός ότι το 2024 ο τζίρος της εταιρείας υποχώρησε ελαφρά στα 35,75 εκατ. ευρώ, η διεθνής δραστηριότητα ενισχύεται, με το 7% του συνολικού τζίρου να προέρχεται ήδη από το εξωτερικό.

Πώς κινείται διεθνώς η Coffee Berry

Η Coffee Berry αποτελεί ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα concepts της τελευταίας δεκαετίας. Από το πρώτο κατάστημα το 2016, έχει εξελιχθεί σε δίκτυο άνω των 220 σημείων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η παρουσία της εκτείνεται σε Κύπρο, Αίγυπτο, Γερμανία, Σαουδική Αραβία, Μαρόκο και Ουγγαρία, ενώ ήδη εξετάζονται νέες αγορές όπως το Βέλγιο και η Γαλλία.

Ωστόσο, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην παραγωγή. Το εργοστάσιο στο Κορωπί διαθέτει δυναμικότητα 3.200 τόνων ετησίως, ενώ δρομολογείται νέο επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 12 εκατ. ευρώ για πρόσθετη παραγωγική μονάδα.

Η εταιρεία κατέγραψε τζίρο ύψους 18,54 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 2,6 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας σταδιακά την παρουσία της σε Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική.

Τι σηματοδοτεί η συνεργασία Coffee Lab – Βενέτης

Η συνεργασία μεταξύ Coffee Lab και Βενέτης αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές κινήσεις συγκέντρωσης δυνάμεων στον κλάδο. Υπενθυμίζεται ότι η Βενέτης απέκτησε μειοψηφικό ποσοστό στην Coffee Lab, με στόχο τη δημιουργία νέου concept μικρών καταστημάτων χαμηλότερου κόστους, που θα συνδυάζουν καφέ και αρτοποιήματα.

Η κίνηση αυτή αποτυπώνει μια ευρύτερη τάση συγκέντρωσης δυνάμεων στον κλάδο, καθώς οι επιχειρήσεις αναζητούν νέα σχήματα ανάπτυξης που επιτρέπουν καλύτερη αξιοποίηση υποδομών και ισχυρότερη παρουσία στην αγορά.

Η Coffee Lab διαθέτει σήμερα 143 καταστήματα σε εννέα χώρες και κατέγραψε τζίρο 8,3 εκατ. ευρώ το 2025. Μέσα στο 2026 προγραμματίζει επέκταση στο Μαρόκο, ενώ ταυτόχρονα δρομολογεί παραγωγική μονάδα καφέ στην Αίγυπτο, ώστε να διευκολύνει τη διακίνηση προϊόντος σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό νομοθετικό περιβάλλον.

Σε μια χώρα όπου ο καφές αποτέλεσε για χρόνια την πιο άμεση μορφή μικρής επιχειρηματικής επένδυσης, η αγορά φαίνεται πλέον να περνά σε μια διαφορετική περίοδο. Το νέο περιβάλλον απαιτεί μεγαλύτερη κλίμακα, οργανωμένες συνεργασίες, ελεγχόμενη εφοδιαστική αλυσίδα και ισχυρό brand.