Σε τουρισμό και εστίαση η Πρώτη Συλλογική Σύμβαση μετά την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) της βιομηχανίας και βιοτεχνίας ζαχαρωδών προϊόντων για τα έτη 2026 – 2028 υπεγράφη σήμερα (3.3.2026) από τον ΣΕΒ, την Ένωση Βιομηχανιών Βιοτεχνιών Ζαχαρωδών Ελλάδος (ΕΒΒΖΕ), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) και τη ΓΣΕΕ, κατόπιν πρόσκλησης της Ομοσπονδίας.

Η ΣΣΕ αποτελεί την πρώτη που υπογράφεται στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας και εγκαινιάζει μια νέα φάση ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, αλλά και το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων.

Προβλέπει σημαντικές αυξήσεις σε όλη τη διάρκεια ισχύος της, από τον Ιανουάριο του 2026 έως και το Δεκέμβριο του 2028, καθώς και προσαύξηση 20% στις αποδοχές του τεχνίτη για εργαζόμενους που απασχολούνται ως αρχιτεχνίτες, επίδομα προϋπηρεσίας έως δέκα τριετίες με ποσοστό 5% ανά τριετία, επίδομα γάμου 10% και επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης 10% για αποφοίτους τουριστικών σχολών και 5% για αποφοίτους σχολών ΔΥΠΑ.

Σημειώνεται ότι ο κλάδος παραγωγής ζαχαρωδών προϊόντων διαχρονικά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ελληνική οικονομία, καθώς το 2024 κατέγραψε εξαγωγές αξίας 416 εκ. ευρώ σημειώνοντας ετήσια αύξηση 11,2%. Σύμφωνα, δε, με το νέο θεσμικό πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η συλλογική σύμβαση εργασίας των ζαχαρωδών προϊόντων δύναται να καλύψει, με την κήρυξή της ως γενικώς υποχρεωτική, περισσότερους από 23.000 εργαζόμενους σε πάνω από 2.000 επιχειρήσεις του κλάδου (σύμφωνα με τα στοιχεία του Π/Σ «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΣΕΒ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος υπογράμμισε ότι:

«Ο ΣΕΒ παραμένει προσηλωμένος στην υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων που αντανακλούν τόσο τις δυνατότητες των επιχειρήσεων όσο και τις ανάγκες των εργαζομένων. Με τη σημερινή υπογραφή, στηρίζουμε έμπρακτα το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, εντάσσοντας τις διαπραγματεύσεις σε ένα σύγχρονο οικοσύστημα που συνδέει τους μισθούς και τους όρους εργασίας με τη διατήρηση και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων».