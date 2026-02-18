Τράπεζα Κύπρου: Με κέρδη 481 εκατ. ευρώ έκλεισε το 2025

Σημαντική αύξηση δανείων και καταθέσεων, ελκυστική κερδοφορία, ρευστότητα και ανθεκτικότητα ισολογισμού είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων που ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου, η οποία εμφάνισε κέρδη 481 εκατ. ευρώ το 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου, σημειώθηκαν κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €481 εκατ. ευρώ στο σύνολο του έτους, εκ των οποίων 128 εκατ. ευρώ κατά το δ’ τρίμηνο του 2025. Η Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ανήλθε σε 18,6% για το έτος, τα βασικά κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 1,10 ευρώ και ο δείκτης κόστος προς έσοδα παραμένει χαμηλός στο 37%.

Η τράπεζα σημείωσε ρεκόρ νέου δανεισμού ύψους 3 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 23% σε ετήσια βάση, με χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 109 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 8% σε ετήσια βάση και με καταθετική βάση, στην πλειονότητα της λιανική, ύψους 22,2 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 8% σε ετήσια βάση.

Σημειώνεται επίσης η μείωση του ποσοστού των ΜΕΔ προς δάνεια στο 1,2%, η χαμηλή χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων ύψους 33 μ.β. και ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας ύψους 321%, με πλεόνασμα ρευστότητας ύψους 9,2 δισ. ευρώ.

Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 21,0% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 25,9%, με οργανική δημιουργία κεφαλαίων ύψους 436 μ.β. και ποσοστό διανομής (payout ratio) για το 2025 ύψους 70%, με μέρισμα ύψους 305 εκατ. ευρώ πληρωτέο σε μετρητά.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου δήλωσε:

«To 2025 ήταν ακόμα μια χρονιά ισχυρής κερδοφορίας για την Τράπεζα Κύπρου, όπως αποδεικνύεται από την οικονομική και λειτουργική μας απόδοση. Καταγράψαμε κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €481 εκατ. και διατηρήσαμε ισχυρή Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18.6%, βασισμένη στην υψηλή κεφαλαιακή μας βάση, με τον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) να ανέρχεται σε 21.0% και στην καλή ποιότητα του ισολογισμού μας. Τα καθαρά έσοδα από τόκους έχουν επιδείξει ανθεκτικότητα λόγω της ισχυρής αύξησης των δανείων και των καταθέσεων, παρά το περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων. Η απόδοσή μας υποστηρίχθηκε επίσης από την αποτελεσματική διαχείριση κόστους, την ισχυρή ρευστότητα και την ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου.

Τα δάνεια μας και οι καταθέσεις μας αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα €10.9 δις και €22.2 δις αντίστοιχα. Υπερβήκαμε τον στόχο που είχαμε θέσει για το 2025 για αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου κατά περίπου 4%, καθώς η υγιής εγχώρια πιστωτική δραστηριότητα ενισχύθηκε από τη συνεχιζόμενη αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου στον τομέα διεθνών εργασιών. Πετύχαμε ρεκόρ νέου δανεισμού ύψους €3.0 δις, αυξημένος κατά 23% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της ζήτησης για δάνεια από επιχειρήσεις και στον τομέα διεθνώς εργασιών.

Σύμφωνα με τη συνεχή δέσμευσή για δημιουργία ισχυρών αποδόσεων για τους μετόχους μας, υλοποιήσαμε την υπόσχεσή μας και σήμερα προτείνουμε τελικό μέρισμα ύψους €0.501 ανά συνήθη μετοχή, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό διανομής για το 2025 σε €305 εκατ1. που αντανακλά ποσοστό διανομής 70%, στο ανώτατο όριο της πολιτικής διανομής μας για το 2025, και αντιστοιχεί σε €0.701 ανά συνήθη μετοχή. Η διανομή θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά, σημειώνοντας σημαντική αύξηση τόσο ως προς το ποσοστό διανομής όσο και ως προς το συνολικό ποσό σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Συνολικά, κατά τα δύο τελευταία έτη, έχουμε προχωρήσει σε διανομές ύψους περίπου €550 εκατ., αποδεικνύοντας την ικανότητα μας για δημιουργία αυξημένων ισχυρών αποδόσεων για τους μετόχους μας.

Η οργανική δημιουργία κεφαλαίων παρέμεινε ισχυρή και ανήλθε σε 436 μ.β. και οδήγησε στην αύξηση του Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) σε 21.0% και του Συνολικού Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 25.9%, μετά την αφαίρεση της διανομής μερισμάτων. Η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή αυξήθηκε στα €6.10, σημειώνοντας αύξηση 6% σε ετήσια βάση.

Ως ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο που εξυπηρετεί τα τρία τέταρτα του πληθυσμού, δραστηριοποιούμαστε σε μια ανθεκτική οικονομία, η ανάπτυξη της οποίας συνεχίζει να ξεπερνά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών, ο ρυθμός ανάπτυξης της Κύπρου για το 2026 (σε πραγματικούς όρους) αναμένεται να αυξηθεί κατά 3.1%, σε σύγκριση με 1.2% για την Ευρωζώνη.

Η Τράπεζα θα προχωρήσει σε ενημέρωση επενδυτών στις 3 Μαρτίου 2026, όπου θα παρουσιάσουμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες και τους επικαιροποιημένους χρηματοοικονομικούς μας στόχους. Διατηρούμε τη δέσμευση μας για στήριξη των πελατών μας και της ευρύτερης οικονομίας, διατηρώντας την απαράμιλλη προτεραιότητα μας για δημιουργία ισχυρών αποδόσεων στους μετόχους μας».