«Rebrain Greece»: Η Νίκη Κεραμέως στη Νέα Υόρκη, οι χιλιάδες συμμετέχοντες και η ιστορία που την συγκίνησε

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη, όπου πραγματοποίησε την πρώτη εκδήλωση του Rebrain Greece εκτός Ευρώπης.

Μπροστά σε μια αίθουσα γεμάτη κόσμο η Νίκη Κεραμέως παρουσίασε στο event στη Νέα Υόρκη, τη νέα εικόνα της ελληνικής οικονομίας και τις ευκαιρίες που προσφέρει πλέον η αγορά εργασίας στη χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την ομιλία της, αναφέρθηκε στα στοιχεία που δείχνουν την αύξηση της απασχόλησης, στις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις που έχουν προχωρήσει, στα κίνητρα που δίνονται για την επιστροφή Ελλήνων του εξωτερικού, αλλά και στις προοπτικές που ανοίγονται σε τομείς όπως η τεχνολογία, τα χρηματοοικονομικά, η υγεία, η ναυτιλία, η ενέργεια και η βιομηχανία.

Στην ομιλία της, η υπουργός ευχαρίστησε θερμά τους Έλληνες της ομογένειας που ταξίδεψαν από κάθε γωνιά της Βόρειας Αμερικής για να παραστούν. «Ήρθαν από την Αλάσκα μέχρι το Τέξας και από την Καλιφόρνια μέχρι τη Φλόριντα. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που στερηθήκατε τις οικογένειες και τα παιδιά σας για να διερευνήσετε τις επαγγελματικές ευκαιρίες στην πατρίδα μας» ανέφερε η κ. Κεραμέως.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα φορολογικά και ειδικά επαγγελματικά κίνητρα επαναπατρισμού, με κορυφαίο το μέτρο της μείωσης κατά 50% του φόρου εισοδήματος για επτά χρόνια για όσους επιστρέψουν έπειτα από τουλάχιστον πενταετή φορολογική παραμονή στο εξωτερικό, καθώς και την αυτόματη αναγνώριση ειδικότητας για Έλληνες γιατρούς που εργάζονται σε ΗΠΑ και Καναδά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τέλος στη γραφειοκρατία, αυτόματη αναγνώριση με την επιστροφή στην Ελλάδα», υπογράμμισε η κ. Κεραμέως, σημειώνοντας ότι το μέτρο έχει ήδη επεκταθεί σε χώρες όπως η Αγγλία και η Ελβετία λόγω της υψηλής ανταπόκρισης.

Παράλληλα, παρουσίασε τα νεότερα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία 422.000 Έλληνες έχουν ήδη επιστρέψει, ενώ για πρώτη φορά μετά από χρόνια το ισοζύγιο μετανάστευσης είναι θετικό. «Έχουμε ανατροπή κατά 64% του brain drain της κρίσης. Δημιουργούμε ένα πιο υγιές και ποιοτικό εργασιακό περιβάλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ιστορία που συγκίνησε τη Νίκη Κεραμέως

Η Νίκη Κεραμέως μίλησε και σε προσωπικό τόνο, αποκαλύπτοντας τη στιγμή που τη σημάδεψε περισσότερο στην πορεία του Rebrain.

«Στο Άμστερνταμ σηκώθηκε μια νέα γυναίκα, γύρω στα 28-30, και μου είπε: “Έχω τη ζωή μου δρομολογημένη εδώ. Γιατί να γυρίσω;” Της απάντησα ότι υπάρχουν δύο δρόμοι: να βλέπεις την Ελλάδα από μακριά και να είσαι περήφανη για τα επιτεύγματα της πατρίδας σου ή να επιστρέψεις και να συμβάλεις και εσύ στον μετασχηματισμό της. Λίγους μήνες μετά, έμαθα ότι είχε επιστρέψει. Αυτή ήταν η πιο συγκινητική στιγμή που έχω ζήσει».

Εντυπωσιακή η ανταπόκριση της ομογένειας

Η ανταπόκριση της ομογένειας στη Νέα Υόρκη ήταν εντυπωσιακή. Περισσότεροι από 1.500 συμμετέχοντες μέχρι το μεσημέρι, ανάμεσά τους επιχειρηματίες, επιστήμονες, γιατροί, νομικοί, στελέχη της τεχνητής νοημοσύνης από όλες τις ΗΠΑ αλλά και τον Καναδά.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 35 ελληνικές επιχειρήσεις που ταξίδεψαν ειδικά από την Ελλάδα για να παρουσιάσουν ευκαιρίες εργασίας και συνεργασίας, δίνοντας σε στελέχη υψηλής εξειδίκευσης τη δυνατότητα να εξετάσουν ρεαλιστικά την επιστροφή τους στην Ελλάδα.

Ανατροπή του brain drain της κρίσης κατά 64%

Το Rebrain Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε ότι η πρωτοβουλία εξελίσσεται σε έναν από τους πιο ουσιαστικούς δίαυλους διασύνδεσης της χώρας με την ομογένεια, σε μια περίοδο όπου όλο και περισσότεροι Έλληνες του εξωτερικού βλέπουν την επιστροφή ως πραγματική επιλογή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που επικαλείται το υπουργείο Εργασίας, σχεδόν δύο στις τρεις αποχωρήσεις από την Ελλάδα για εργασία στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της κρίσης έχουν «αποκατασταθεί» από Έλληνες που έχουν γυρίσει στην χώρα.

Συγκεκριμένα:

Έχουν φύγει από τη χώρα 659.547 Έλληνες πολίτες

Έχουν επιστρέψει στη χώρα 422.688 Έλληνες πολίτες

«Δηλαδή, έχουμε ανατροπή 64% του brain drain της κρίσης», σημειώνεται στην παρουσίαση που έγινε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, νωρίτερα σήμερα Κυριακή, στη Νέα Υόρκη.

Μείωση της γενικής ανεργίας αλλά και σε γυναίκες και νέους

Στην παρουσίαση τονίζεται πως «η ανεργία έπεσε κάτω από το 9% για πρώτη φορά μετά από 17χρόνια. Συγκεκριμένα, από το 17,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2019, έφτασε στο 8,2% το τρίτο τρίμηνο 2025. Μονοψήφιο ποσοστό ανεργίας είχε να καταγραφεί στην Ελλάδα από την περίοδο πριν την οικονομική κρίση, το 2009.

Το ετήσιο ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες μειώθηκε στο 12,8% το 2024, από 22,4% το 2019, μείωση 42,9%.

Η ετήσια ανεργία των νέων (ηλικίες 15-29) υποχώρησε στο 19,1% για το 2024, από 29,8% για το 2019 (35,9% μείωση).

Πάνω από 500.000 νέες θέσεις εργασίας

Από το 2019 έχουν δημιουργηθεί πάνω από 500.000 νέες θέσεις εργασίας, καταγράφοντας αύξηση των θέσεων κατά 22,2% μεταξύ Οκτωβρίου 2019 και Οκτωβρίου 2025.

Πιο συγκεκριμένα,

188.086 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025.

Διπλάσιος ρυθμός αύξησης των θέσεων εργασίας το 2024 σε σύγκριση με το 2023 (93.312 επιπλέον εργαζόμενοι έναντι 47.246 επιπλέον εργαζομένων).

Μείωση του χάσματος μισθωτής απασχόλησης μεταξύ των φύλων σε 3,70 ποσοστιαίες μονάδες (μείωση από 4,08 ποσοστιαίες μονάδες το 2023 και 6,74 ποσοστιαίες μονάδες το 2019).

Οι κλάδοι με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις θέσεις εργασίας

Καθώς η καμπάνια Rebrain Greece στοχεύει να αναδείξει τα κίνητρα που υπάρχουν ώστε Έλληνες του εξωτερικού να επιστρέψουν στην πατρίδα, ενδιαφέρον έχει η διαφάνεια με τους κλάδους στους οποίους δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες θέσεις εργασίας.

Στον σχετικό πίνακα πρώτος εμφανίζεται ο γενικός κλάδος «δραστηριότητες απασχόλησης» κι ακολουθούν οι κατασκευές με 40.928 θέσεις εργασίας, που σηματοδοτούν αύξηση 93,7%.

Ραγδαία άνοδο των διαθέσιμων θέσεων έδωσε και ο κλάδος των υπηρεσιών πληροφορίας και δεδομένων (92,9%), ενώ οι δραστηριότητες προγραμματισμού Η/Υ και παροχής συμβουλών είδαν αύξηση 86,3% με 22.838 θέσεις εργασίας.