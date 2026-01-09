Αλλαγή χρήσης ακινήτων: Φορολογικά κίνητρα για μετατροπή γραφείων και καταστημάτων σε κατοικίες

Ρύθμιση για πιο γρήγορη αλλαγή χρήσης υφιστάμενων ακινήτων, ώστε χώροι όπως γραφεία, καταστήματα και κτίρια παλαιότερης επαγγελματικής ή βιομηχανικής χρήσης να μπορούν να μετατραπούν σε κατοικίες, δρομολογεί η κυβέρνηση.

Μάλιστα, στα σχέδια του οικονομικού επιτελείου είναι να κινητροδοτήσει την αλλαγή χρήση των ακινήτων συνδέοντάς την με φορολογικό κίνητρο δεκαετίας για επενδύσεις σε κατοικίες προς ενοικίαση.

Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί στη Βουλή στις 16.12.2025, στην ομιλία του πρωθυπουργού κατά τη συζήτηση για την κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026 και αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του νέου έτους.

Προβλέπεται πολεοδομική πρόβλεψη που θα επιτρέπει τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων τα οποία μέχρι σήμερα δεν ήταν δυνατό να πάρουν οικιστική χρήση, επειδή «κολλούν» στις ισχύουσες προβλέψεις των σχεδίων. Σκοπός είναι μισοτελειωμένα ή αναξιοποίητα βιομηχανικά κτίρια στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία δεν μπορούν να γίνουν κατοικίες παρότι η προηγούμενη χρήση τους θεωρείται βαρύτερη από την κατοικία.

Παράλληλα, προβλέπεται και φορολογικό σκέλος στη ρύθμιση που στοχεύει να στρέψει περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις στην «προσιτή στέγη» και να κρατήσει το νέο απόθεμα κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση. Έτσι, κατασκευαστικές εταιρείες θα μπορούν να χτίζουν διαμερίσματα ή να μετατρέπουν υφιστάμενα κτίρια σε κατοικίες αποκλειστικά προς ενοικίαση για 10 χρόνια και ότι τα έσοδα από τα μισθώματα θα εκπίπτουν από τον φόρο εισοδήματος του νομικού προσώπου.