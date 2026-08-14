Δεκαπενταύγουστος: Πόσο κοστίζει το τραπέζι για το «Πάσχα του καλοκαιριού»

Η Βαρβάκειος έχει την τιμητική της σήμερα, καθώς εκεί στρέφονται πολλοί Αθηναίοι που δεν έχουν την τύχη να κάνουν διακοπές αυτό τον καιρό, προκειμένου να προμηθευτούν τα απαραίτητα κρέατα για το εορταστικό τραπέζι του Δεκαπενταύγουστου, που θεωρείται το Πάσχα του καλοκαιριού.

Η ζήτηση είναι αυξημένη στη Βαρβάκειο σήμερα συγκριτικά με τις άλλες ημέρες της τελευταίας εβδομάδας πριν τις 15 Αυγούστου, καθώς πολλοί καταναλωτές προμηθεύονται το κρέας για το αυριανό τραπέζι την τελευταία στιγμή. Στόχος είναι να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα σε προσιτή τιμή.

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Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς η εμπορική κίνηση κυμαίνεται στα ίδια με τα περσινά επίπεδα ενώ από την πλευρά των καταναλωτών επισημαίνεται η άνεση στις αγορές καθώς δεν συναντούν τον συνωστισμό άλλων ημερών.

Οι τιμές στα κρέατα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ertnews οι τιμές σε βασικά κρεατικά διαμορφώνονται ως εξής:

Αρνί και κατσίκι: από 9 έως 14 ευρώ το κιλό, ανάλογα με την ποιότητα, την προέλευση, την ηλικία και το κομμάτι.

από 9 έως 14 ευρώ το κιλό, ανάλογα με την ποιότητα, την προέλευση, την ηλικία και το κομμάτι. Χοιρινό: έως 9 ευρώ το κιλό, με αρκετούς καταναλωτές να επιλέγουν μπριζόλες.

έως 9 ευρώ το κιλό, με αρκετούς καταναλωτές να επιλέγουν μπριζόλες. Κοτόπουλο: από 2 έως 3 ευρώ το κιλό. Αρκετοί το επιλέγουν για γεμιστό ή διαφορετικό τρόπο μαγειρέματος ενώ πρόκειται για το πιο δημοφιλές κρεατικό των ημερών.

από 2 έως 3 ευρώ το κιλό. Αρκετοί το επιλέγουν για γεμιστό ή διαφορετικό τρόπο μαγειρέματος ενώ πρόκειται για το πιο δημοφιλές κρεατικό των ημερών. Μοσχάρι: σε ορισμένα κομμάτια η τιμή φτάνει έως και τα 18 ευρώ το κιλό, ανάλογα με την προέλευση και την κοπή.

Οι επαγγελματίες της αγοράς επισημαίνουν ότι, σε μια περίοδο αυξημένων οικονομικών πιέσεων, πολλοί καταναλωτές ενδιαφέρονται περισσότερο για την ποσότητα που μπορούν να αγοράσουν με τα χρήματα που διαθέτουν ώστε να καλύψουν ολόκληρη την οικογένεια.

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Η Βαρβάκειος θα λειτουργήσει σήμερα μέχρι τις ώρες που ορίζει κάθε κατάστημα ή πάγκος, ενώ αύριο Σάββατο, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, θα παραμείνει κλειστή. Κλειστή θα είναι και την Κυριακή.

Παράλληλα, οι καταναλωτές μπορούν να προμηθευτούν και ψάρια από την Ιχθυαγορά, καθώς ορισμένοι επιλέγουν ψάρι για το εορταστικό τραπέζι.