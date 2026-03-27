Κατώτατος μισθός: Τα οφέλη ιδιωτικών και δημοσίων υπαλλήλων από την αύξηση σε 1,47 εκατ. εργαζόμενους

Μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ από την 1η Απριλίου, ο καθαρός μισθός για τον εργαζόμενο ανέρχεται στα 771,7 ευρώ αφού αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές και ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών.

Πρόκειται για μηνιαία αύξηση 4,55%, δηλαδή κατά 40 ευρώ από πέρσι, που πρακτικά είναι μισός μισθός ετησίως για τον εργαζόμενο, όπως δήλωσε χθες (26.3.2026) ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά δε θεωρείται και γενναιόδωρη σε σχέση με τον πληθωρισμό και την ακρίβεια που επηρεάζει τα καύσιμα και τις τιμές των προϊόντων.

Υπενθυμίζεται ότι είναι η 6η κατά σειρά αύξηση του κατώτατου μισθού, με την σωρευτική πρόοδο να είναι στο +41,5% από το 2019, σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Σημαντικός παράγοντας για τις αποδοχές του 2026 παραμένουν οι τριετίες, οι οποίες «ξεπάγωσαν» από την αρχή του 2024. Για τους εργαζόμενους με προϋπηρεσία, ο νέος κατώτατος μισθός των 920 ευρώ αποτελεί πλέον τη βάση υπολογισμού των προσαυξήσεων.

Παράλληλα, ισχύουν οι προσαυξήσεις σε αυτό το ποσό ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας, κατά 10, 20 ή 30%. Οι εργαζόμενοι άνω των 30 ετών, από αυτά τα 40 ευρώ, καθαρά θα λάβουν 28 ευρώ μήνα. Επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά φέτος ισχύει το ηλικιακό κριτήριο.

Οι νέοι έως 25 ετών είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι, καθώς με τον μηδενισμό του φόρου για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, ο καθαρός τους μισθός θα αγγίζει τα 792,40 ευρώ. Για τους μισθωτούς άνω των 30 ετών χωρίς τέκνα, ο καθαρός μισθός διαμορφώνεται στα 772 ευρώ.

Ο νέος κατώτατος μισθός δε θα εφαρμοστεί μόνο στους περίπου 700.000 μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, αλλά και σε 770.000 υπαλλήλους του δημοσίου.

Στο Δημόσιο, οι αποδοχές διαμορφώνονται ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ), την προϋπηρεσία, τα τέκνα και τη θέση ευθύνης, με ενδεικτικό καθαρό μισθό για ΔΕ υπάλληλο 20ετίας περίπου 950 ευρώ.

Πέρα από τον κατώτατο μισθό, το ενδιαφέρον στον ιδιωτικό τομέα επικεντρώνεται και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπου στόχος της κυβέρνησης είναι να καλυφθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων από συμβάσεις και να αυξηθεί ο μέσος μισθός στα 1.500 ευρώ το 2027.