Με βενζίνη και ντίζελ πάνω από 2 ευρώ το λίτρο «ξεκλειδώνουν» επιδοτήσεις και μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας

Με τις τιμές των καυσίμων να σπάνε το «ψυχολογικό φράγμα» των 2 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου κίνησης που επηρεάζει χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις, έχει σημάνει συναγερμός στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης που ανακοινώνει μέτρα και έχει σχεδιάσει και επόμενη φάση, αναλόγως των εξελίξεων στο μέτωπο του πολέμου.

Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή φέρνουν πιο κοντά αυτές τις αποφάσεις, με προτεραιοποίηση μέτρων περί το 1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες, για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών.

Ας σημειωθεί ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ενισχύονται όπως και η αβεβαιότητα στην αγορά μετά το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ενώ ενδεικτικές είναι και οι προειδοποιήσεις διεθνών οργανισμών για το μέγεθος της πετρελαϊκής κρίσης που έχει ξεσπάσει μετά τις ζημιές σε δεκάδες ενεργειακές υποδομές.

Η τιμή του Brent στο άνοιγμα της εβδομάδας κινείται πάνω από τα 112 δολάρια το βαρέλι ενώ η διατήρησή της πάνω από τα 100 δολάρια όλη την προηγούμενη εβδομάδα έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών χονδρικής στην ελληνική αγορά, με αποτέλεσμα αυξήσεις στην αντλία.

Σε αυτό το περιβάλλον μια-μια οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει σε μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, όπως πρόσφατα η Ισπανία που ανακοίνωσε λίστα 80 μέτρων, 5 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του ΦΠΑ, μέχρι τη Βόρεια Μακεδονία που ανακοίνωσε μείωση ΦΠΑ στα καύσιμα. Η ελληνική κυβέρνηση έχει θεσπίσει πλαφόν στα περιθώρια κέρδους προμηθευτών και εμπόρων καυσίμων καθώς και στα σούπερ μάρκετ για μια σειρά από προϊόντα ώστε να προλάβει φαινόμενα κερδοσκοπίας ενώ σε λίγο ετοιμάζεται να ανακοινώσει νέα μέτρα.

Εξάλλου, ενόψει του Πάσχα, η έξοδος των εκδρομέων θα είναι ακριβότερη φέτος με πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη πάνω από τα 2 ευρώ ενώ η ακρίβεια καλά κρατεί στα σούπερ μάρκετ και στις επιχειρήσεις τροφίμων.

Στο πλαίσιο αυτό η εργαλειοθήκη του 2022, όταν ξέσπασε η κρίση μετά τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι έτοιμη. Οπότε, θα πρέπει να αναμένεται άμεσα επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης στην αντλία -ήταν 15 λεπτά στο λίτρο όταν εφαρμόστηκε το 2022 αλλά θα είναι αυξημένο- και παίρνει σειρά το fuel pass και η «επιταγή ακρίβειας», το market pass, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν οι τιμές του πετρελαίου.

Ας σημειωθεί ότι η κυβέρνηση δεν φαίνεται να μελετά μείωση της φορολογίας στα καύσιμα και μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ), αν και έχει έτοιμα και άλλα μέτρα όπως στην περίπτωση της ακτοπλοΐας, με μείωση λιμενικών τελών έως 50%, επιδότηση εκπτώσεων και μείωση ΦΠΑ στα εισιτήρια οχημάτων, με στόχο να αποφευχθούν αυξήσεις στα εισιτήρια λόγω του υψηλού κόστους των ναυτιλιακών καυσίμων.

Εφόσον η κρίση κλιμακωθεί περαιτέρω και ο πόλεμος διαρκέσει, υπάρχει και η σκέψη για φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας για την χρηματοδότηση δράσεων στήριξης των πιο ευάλωτων.

Το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης έδωσε στο κυριακάτικο μήνυμά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που ανακοινώνει σε λίγο στοχευμένα μέτρα.