Το πετρέλαιο ενισχύεται μετά το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ και την προειδοποίηση ΙΕΑ

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύονται πάνω από τα 112 δολάρια ανά βαρέλι σήμερα Δευτέρα (23.3.2026), αφού σκαρφάλωσαν στα 115 δολάρια νωρίτερα στη συνεδρίαση, ενώ την ίδια στιγμή το αμερικάνικο αργό West Texas Intermediate (WTI) ξεπέρασε τα 100 δολάρια σε συνέχεια των νέων απειλών μεταξύ των εμπλεκόμενων στο μέτωπο του πολέμου.

Οι επενδυτές στην αγορά πετρελαίου αξιολογούν το τελεσίγραφο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που προέτρεψε το Ιράν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ για να μην κλιμακώσει τις επιθέσεις στον πόλεμο. Το Σαββατοκύριακο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι θα εξαλείψει μεγάλους ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας εάν η πλωτή οδός δεν ανοίξει ξανά για τη ναυτιλία μέχρι αργά τη Δευτέρα.

Σε απάντηση, η Τεχεράνη δήλωσε ότι θα στοχεύσει αμερικανικές και ισραηλινές υποδομές σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, της τεχνολογίας πληροφοριών και των υποδομών αφαλάτωσης, εάν πληγούν οι δικές της ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περίπου κατά 50% από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, καθώς η σύγκρουση δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης, κλείνοντας ουσιαστικά τον Πορθμό του Ορμούζ και περιορίζοντας απότομα την παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή.

Εντωμεταξύ o Φατίχ Μπιρόλ διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (International Energy Agency – IEA), προειδοποίησε ότι ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με τον κίνδυνο να βιώσει τη χειρότερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων δεκαετιών εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρά την σημαντική απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και τις προσπάθειες των ΗΠΑ να διευκολύνουν την πώληση ρωσικού και ιρανικού πετρελαίου.

Παρόλα αυτά, δεν έχει επέλθει ηρεμία στην αγορά και οι τιμές παραμένουν σε σταθερή ανοδική τροχιά. Το Brent διαπραγματεύεται σε τιμές πάνω από τα 112 δολάρια το βαρέλι ενώ είχε ξεπεράσει νωρίτερα και τα 113. Η τιμή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, προς παράδοση τον Μάιο, σημείωνε άνοδο 1,78%, στα 100,10 δολάρια το βαρέλι, λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών στην αγορά εμπορευμάτων του Σικάγο. Ας σημειωθεί ότι την 27η Φεβρουαρίου, παραμονή της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στην Ισλαμική Δημοκρατία, το WTI βρισκόταν στα 67,02 δολάρια και το Brent στα 72,48.