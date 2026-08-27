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ΔΥΠΑ: Πάνω από 2.500 θέσεις εργασίας στη 57η «Ημέρα Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη

Περισσότερες από 100 επιχειρήσεις αναζητούν εργαζόμενους στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου
Large group of unrecognizable business people waiting for a job interview. Focus is on man with blue clipboard.
Φωτογραφία iStock
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Περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας θα προσφέρουν πάνω από 100 επιχειρήσεις στη 57η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ, που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου 2026.

Η Ημέρα Καριέρας της ΔΥΠΑ θα φιλοξενηθεί στην Αποθήκη Γ’ του Λιμανιού Θεσσαλονίκης, από τις 10:00 έως τις 18:00, με στόχο την άμεση σύνδεση των επιχειρήσεων με όσους αναζητούν εργασία.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους, ενώ η δήλωση ενδιαφέροντος πραγματοποιείται μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν ειδικότητες υψηλής, μεσαίας και χαμηλής εξειδίκευσης, καλύπτοντας όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών κλάδων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με εκπροσώπους επιχειρήσεων χωρίς να απαιτείται προκαθορισμένο ραντεβού.

Ακόμα θα μπορούν να:

  • Ενημερωθούν για τις ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασία
  • Διερευνήσουν νέες επαγγελματικές προοπτικές σε διαφορετικούς τομείς απασχόλησης
  • Συνομιλήσουν με εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ), προκειμένου να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες υπηρεσίες και δράσεις της Υπηρεσίας.

Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν θα έχουν τη δυνατότητα να:

  • Πραγματοποιήσουν επιτόπιες συνεντεύξεις με υποψήφιους εργαζόμενους
  • Συγκεντρώσουν βιογραφικά για την κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό
  • Παρουσιάσουν τις επαγγελματικές ευκαιρίες και τις προοπτικές εξέλιξης που προσφέρουν στους ενδιαφερόμενους.
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