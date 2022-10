Πρωτοφανές άδειασμα του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη από τον πρόεδρο της Pega που ερευνά τις υποκλοπές για την ΕΕ.

Όπως αναφέρει σε δική του ανάρτηση στο Twitter ο κ. Lenaers, η απόφαση που παρουσίασε ο κ. Παπαδημούλης να έχει εγκριθεί «ομόφωνα από το προεδρείο του Ευρωκοινοβουλίου», δεν αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, τίποτε άλλο παρά «ένα πολύ πρώιμο σχέδιο ατζέντας για εσωτερική χρήση, το οποίο δεν είχε καν κοινοποιηθεί στις πολιτικές ομάδες ή άλλους συνομιλητές».

Μάλιστα, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «είναι ντροπή που ένας αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μοιράζεται ένα τέτοιο εσωτερικό σχέδιο εγγράφου για εγχώριους πολιτικούς σκοπούς. Δεν έχουμε καν προσεγγίσει πιθανούς εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης για να μας συναντήσουν κατά τη διάρκεια της αποστολής μας και τώρα που αυτό έχει διαρρεύσει, θα επανεκτιμήσουμε πώς θα προχωρήσουμε στην αποστολή αυτή».

Νωρίτερα, ο κ. Παπαδημούλης, στη δική του ανάρτηση, ισχυρίστηκε πως η Επιτροπή PEGA θα ερχόταν στην Ελλάδα για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, ζητώντας να δει μεταξύ άλλων τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και άλλα πρόσωπα.

This is only a very very first draft agenda, for internal administrative use only, that has not been shared even with the political groups, let alone with potential interlocutors. 1/ https://t.co/Z1uBh9hIYD