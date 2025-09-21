Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης: 1566 ένα τηλέφωνο για όλο το ΕΣΥ – Γιατί η υγεία δεν μπορεί να είναι πολυφωνική

«Πολλές φωνές κι απόψεις ακούγονται αλλά εσύ χρειάζεσαι μια και αξιόπιστη πηγή»
Το υπουργείο Υγείας, με μία πρωτότυπη διαφήμιση προτρέπει τους πολίτες να αναζητούν ενημέρωση για την υγεία τους, μόνο από την επίσημη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή για το ΕΣΥ, 1566- γραμμή για την οποία έκανε ανάρτηση ο Άδωνις Γεωργιάδης

Με ανάρτησή του στα social media, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προωθεί το νέο ενιαίο αριθμό 1566, που από την 1η Οκτωβρίου θα συγκεντρώνει όλα τα ραντεβού και τις υπηρεσίες του ΕΣΥ σε ένα σημείο, καθώς σε αυτό εντάσσονται πλέον και τα ραντεβού για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

«Πολλές φωνές κι απόψεις ακούγονται αλλά εσύ χρειάζεσαι μια και αξιόπιστη πηγή.

Το 1566 συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες υγείας του ΕΣΥ σε ενα σημείο. Γιατί η υγεία δεν μπορεί να είναι πολυφωνική.

Τώρα έγινε πολυκαναλικη….και όλα αυτά δωρεάν! Απο 01 Οκτωβρίου και όλα τα ραντεβού με όλα τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ συνδεδεμένα εδώ», επισήμανε στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Πηγή: iatropedia.gr 

