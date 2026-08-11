Πολιτική

Στο νοσοκομείο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από ατύχημα με το ποδήλατο

Αφού του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες, αποχώρησε από το νοσοκομείο
Κυριάκος Μητσοτάκης
Photo / Eurokinissi
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Ατύχημα είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών του διακοπών στα Χανιά, όταν έπεσε με το ποδήλατο και χρειάστηκε να επισκεφτεί το νοσοκομείο.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετέβη τη Δευτέρα 11.08.2026 στο Νοσοκομείο Χανίων, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες για μικροτραυματισμό που είχε, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου μετά την πτώση που είχε την ώρα που έκανε ποδήλατο.

Από την πτώση φαίνεται πως τραυματίστηκε στο χέρι, ενώ είχε μικρές εκδορές και εγκαύματα σε ορισμένα σημεία του σώματός του, τα οποία προκλήθηκαν από την τριβή.

Κατά την παραμονή του στο νοσοκομείο, ο πρωθυπουργός συνομίλησε με πολίτες και εργαζόμενους. Αφού του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες, αποχώρησε από το νοσοκομείο.

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