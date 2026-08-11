Πολιτική

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Φραστική επίθεση από ομάδα Ρομά σε πλοίο για την Τήνο – «Καρ@@λα, αει στο δ@@@λο»

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου ταξίδευε χωρίς τον αστυνομικό φρουρό που της έχει διατεθεί, ωστόσο μετά την άφιξή της φέρεται να ενημέρωσε την αστυνομία για το περιστατικό
Αφροδίτη Λατινοπούλου
Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης
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Ένταση σε πλοίο της γραμμής, όπου ταξίδευε η Αφροδίτη Λατινοπούλου με προορισμό την Τήνο. Ομάδα Ρομά εξαπέλυσε φραστική επίθεση κατά της προέδρου της Φωνής Λογικής και ευρωβουλευτή.

Το επεισόδιο με την ομάδα των Ρομά συνέβη στις 9 Αυγούστου όταν η Αφροδίτη Λατινοπούλου ταξίδευε μαζί με τη μητέρα της με πλοίο για την Τήνο.

Σύμφωνα με το Thestival.gr, οι άνδρες πλησίασαν την ευρωβουλευτή για να μιλήσουν μαζί της. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ένας από αυτούς φέρεται να της είπε πως «δεν είναι όλοι ίδιοι».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου απάντησε ότι οι δηλώσεις της αφορούσαν άτομα που παρουσιάζουν παραβατική συμπεριφορά, αναφέροντας – μεταξύ άλλων – και τις ρευματοκλοπές.

Μετά την απάντησή της, ορισμένα μέλη της ομάδας των Ρομά ακούγονται σε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα να προχωρούν σε χυδαίες ύβρεις εναντίον της:

«Με είπες γύφτο; Πάρτο μου και γ…», ακούγεται να της λέει ένας από αυτούς, ενώ συνεχίζει λέγοντας της: «καρ..…λα, αει στο δ….λο».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου ταξίδευε χωρίς τον αστυνομικό φρουρό που της έχει διατεθεί. Μετά την άφιξή της στον προορισμό της, φέρεται να ενημέρωσε την Αστυνομία για το περιστατικό.

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