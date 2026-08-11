Μαριζέτα Αντωνοπούλου: Το παιδί της τη διέκοψε on air – «Μαμά, θέλω να σου πω κάτι»

Η Αλεξάνδρα Σδούκου, ο Τάσος Νικολαΐδης και η Μαριζέτα Αντωνοπούλου ήταν καλεσμένοι στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN και την ώρα που μιλούσε η τομεάρχης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδιού και Οικογένειας της ΕΛΑΣ, μία απρόοπτη παρέμβαση έριξε τους τόνους ανάμεσα στους πολιτικούς αντιπάλους.

Ενώ η Μαριζέτα Αντωνοπούλου της ΕΛΑΣ απαντούσε στους συνομιλητές της, με τους οποίους ήρθε σε αντιπαράθεση με αφορμή την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα ότι, ως πρωθυπουργός, είχε συγκρουστεί με τα συμφέροντα, το παιδί της που ήταν δίπλα της τής φώναξε για να της μιλήσει, προκαλώντας χαμόγελα στο πλατό.

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«Μαμά! Μαμά! Θέλω να σου πω κάτι», ακούγεται η φωνούλα του παιδιού της Μαριζέτας Αντωνοπούλου.

«Θα έρθω σε ένα λεπτάκι να μου πεις», απάντησε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου χαμηλόφωνα στο παιδί της.

«Με συγχωρείτε! Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο», είπε αμέσως μετά στους συνομιλητές της.

«Θα μου δώσετε λόγο χρόνο», ανέφερε στη συνέχεια στους παρουσιαστές της εκπομπής. Το συγκεκριμένο περιστατικό έγινε μετά το 10.30 λεπτό της συζήτησης