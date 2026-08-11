Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει μέτρα 2 δισ. ευρώ στη ΔΕΘ: Οι κερδισμένοι

Με την επιστροφή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τον Δεκαπενταύγουστο, από τα Χανιά, όπου βρίσκεται για ολιγοήμερες διακοπές, σε συντονισμό με το υπουργείο Οικονομικών και στενούς του συνεργάτες, θα «κλειδώσει» η συντριπτική πλειοψηφία των μέτρων που θα ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με εφαρμογή μέσα στην επόμενη χρονιά.

Παράλληλα, θα μπουν και οι τελευταίες «πινελιές» στην «Ατζέντα 2030», το κυβερνητικό πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία, το οποίο θα «ξεδιπλώσει» ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, και με το οποίο θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών.

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«Αγώνας δρόμου» για την επανασυσπείρωση της «γαλάζιας» βάσης

Η παρουσία του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ένας καθοριστικός σταθμός στην προεκλογική κούρσα της κυβερνητικής παράταξης.

Με τις εκλογές να τοποθετούνται πλέον την άνοιξη του 2027, η Ν.Δ. θα δώσει έναν «αγώνα δρόμου» για να επαναπροσεγγίσει ψηφοφόρους που την στήριξαν στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, το 2023, και που απομακρύνθηκαν από τη «γαλάζια» παράταξη στις ευρωεκλογές, το 2024.

Με στόχο τον «επαναπατρισμό» τους και την συσπείρωση της βάσης της, η κυβερνητική παράταξη σχεδιάζει προσεκτικά το μείγμα των μέτρων για τη στήριξη αυτών των κοινωνικών ομάδων, με έμφαση στη μείωση φόρων και στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

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Κοντά στα 2 δις ευρώ το «καλάθι της ΔΕΘ»

Με «όχημα» ένα οικονομικό πακέτο που προσεγγίζει τα 2 δισ. ευρώ, η κυβέρνηση προωθεί μέτρα για την ενίσχυση της μεσαίας τάξης, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, των συνταξιούχων και των αγροτών, ενώ στον πυρήνα των επιλογών της είναι η αντιμετώπιση του δημογραφικού, με τη στήριξη των οικογενειών και των παιδιών.

Οι «κερδισμένοι»

Κάποιες από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού που φέρεται να έχουν οριστικοποιηθεί, είναι η μείωση της φορολογίας στο τεκμαρτό εισόδημα, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η μείωση της προκαταβολής φόρου και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ενώ ανακοινώσεις αναμένονται και για τον κατώτατο μισθό.

Για τους συνταξιούχους – ένα επίσης κρίσιμο εκλογικό κοινό για τη ΝΔ – ο Κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει αύξηση των συντάξεων και αλλαγή στον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης.

Για τους αγρότες η κατεύθυνση είναι η ενίσχυση του εισοδήματος μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις που θα αφορούν και σε μείωση του κόστους παραγωγής, ενώ έμφαση δίνει η κυβέρνηση στη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου αγροτικής πολιτικής και της νέας ΚΑΠ (2028 – 2034).

Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στη αντιμετώπιση του δημογραφικού με παρεμβάσεις για τη στήριξη της οικογένειας και κίνητρα προς τα ζευγάρια για να τεκνοποιήσουν.

Ως προς το στεγαστική πρόβλημα, προωθούνται παρεμβάσεις ώστε να μειωθεί το κόστος στέγασης που αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα, κυρίως για τα νέα ζευγάρια. Στο πλαίσιο αυτό θα συνεχιστούν τα προγράμματα για να βγουν στην αγορά κλειστά σπίτια, όπως και τα προγράμματα για παροχή κοινωνικής στέγης μέσα από αξιοποίηση υφιστάμενων ακινήτων του Δημοσίου ή την οικοδόμηση νέων κατοικιών.

Παράλληλα, έμφασηθα δοθεί και στην ενίσχυση της περιφέρειας με κίνητρα για να μετακομίσουν οικογένειες από τις μεγάλες πόλεις.

Με πρόταγμα την «Ατζέντα 2030»

Όσον αφορά στην «Ατζέντα 2030» – που ουσιαστικά συνιστά το νέο «προεκλογικό συμβόλαιο» της ΝΔ για την επόμενη τετραετία – αυτή θα «πατά» πάνω τα πεπραγμένα της κυβέρνησης της ΝΔ τα 7 χρόνια που έχει τα ηνία της διακυβέρνησης της χώρας.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός την έχει συνδέσει, εκτός από την ενίσχυση των εισοδημάτων, και με μεγάλα έργα υποδομών, με τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, όπως επίσης και με την Άμυνα, όχι μόνο σε σχέση με τα εξοπλιστικά προγράμματα αλλά και με την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Επιχείρηση – «αποδόμηση» των προγραμμάτων της αντιπολίτευσης

Την ίδια ώρα το Μέγαρο Μαξίμου θα συνεχίσει να αναδεικνύει ότι το πρόγραμμα του είναι κοστολογημένο και πλήρως εφαρμόσιμο και να προσάπτει στη αντιπολίτευση παροχολογία με «λεφτόδεντρα» που «οδηγεί σε οικονομικές περιπέτειες τη χώρα», όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη.