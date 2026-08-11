Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει «παρών» και ξαναστήνει τον μηχανισμό του – Restart με 70.000 μέλη και πλώρη για τη ΔΕΘ

Το πρώτο δείγμα αυτής της προσπάθειας έχει ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον. Στα τρία διαδοχικά σποτ της καμπάνιας βγαίνουν μπροστά η Ρένα Δούρου , ο Νίκος Παππάς και ο Παύλος Πολάκης , απευθύνοντας εκ μέρους της συλλογικής ηγεσίας προσκλητήριο ενεργοποίησης και συμμετοχής. Η σύνθεση της τριάδας έχει προφανή συμβολισμό.

Και η απάντηση δεν θα δοθεί μόνο μέσα από τα τηλεοπτικά στούντιο. Το σχέδιο προβλέπει επανεκκίνηση του κομματικού μηχανισμού από κάτω προς τα πάνω, ενεργοποίηση των οργανώσεων σε όλη τη χώρα, εκλογική προετοιμασία και ταυτόχρονα μια επικοινωνιακή καμπάνια που φιλοδοξεί να επανασυνδέσει τον ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνική ατζέντα.

Αυτή ακριβώς την εικόνα επιχειρεί τώρα να ανατρέψει.

Πίσω από το σύνθημα βρίσκεται η προσπάθεια της Κουμουνδούρου να βάλει φρένο σε μια συζήτηση που έχει γίνει σχεδόν υπαρξιακή για το κόμμα: αν ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει , αν οι αλλεπάλληλες εσωτερικές περιπέτειες έχουν αφήσει πίσω τους έναν οργανισμό χωρίς κοινωνικές αναφορές και αν η βάση που τον οδήγησε κάποτε στην εξουσία έχει πλέον απομακρυνθεί οριστικά.

Eπιχειρούν να τη δώσουν οργανωτικά, πολιτικά και επικοινωνιακά, βάζοντας μπροστά μια εκστρατεία ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ με ορίζοντα τη ΔΕΘ και με ένα μήνυμα που απευθύνεται ταυτόχρονα προς το εσωτερικό και προς τα έξω.

Μπορεί ένα κόμμα που για μεγάλο διάστημα συζητήθηκε περισσότερο για το αν έχει μέλλον παρά για τις πολιτικές του θέσεις να αντιστρέψει την εικόνα και να επιστρέψει στην πολιτική συζήτηση; Στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί με ακόμη μία διακήρυξη προθέσεων.

Δεν πρόκειται απλώς για τρία αναγνωρίσιμα στελέχη. Είναι πρόσωπα με ισχυρή πολιτική ταυτότητα, διαφορετικές διαδρομές και διακριτά ακροατήρια στο εσωτερικό του κόμματος. Η κοινή παρουσία τους στο ίδιο πολιτικό εγχείρημα επιτρέπει στην Κουμουνδούρου να στείλει ένα μήνυμα που αυτή την περίοδο θεωρεί κρίσιμο. Ότι διαφορετικές τάσεις, πολιτικές καταβολές και προσωπικές διαδρομές μπορούν να συνυπάρξουν στο πλαίσιο μιας συλλογικής προσπάθειας επανεκκίνησης.

Με άλλα λόγια, η απάντηση στις φήμες περί νέων τριβών επιχειρείται να δοθεί και μέσω της εικόνας.

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Ο Νίκος Παππάς

Το περιεχόμενο των σποτ κινείται στην ίδια κατεύθυνση. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζεται ως κόμμα που παραμένει εδώ «για την Αριστερά και τους ανθρώπους», επαναφέροντας παράλληλα μια γνώριμη διαχωριστική γραμμή: την υπεράσπιση «των συμφερόντων των πολλών και όχι των ολιγαρχών».

Στα γυρίσματα συμμετέχουν και απλά μέλη του κόμματος, επιλογή που επίσης δεν είναι άσχετη με το μήνυμα της καμπάνιας. Η Κουμουνδούρου θέλει να δείξει ότι η επανεκκίνηση δεν αφορά μόνο την κορυφή αλλά επιχειρείται να στηριχθεί στον κομματικό ιστό.

Η απάντηση των «70.000»

Το ισχυρότερο αριθμητικό επιχείρημα που επιστρατεύει η ηγεσία αφορά τα μέλη.

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Σύμφωνα με στοιχεία που δίνουν κομματικές πηγές, περισσότεροι από 70.000 ενεργοί πολίτες έχουν ήδη επαναταυτοποιηθεί ως μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., ενώ η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Ο αριθμός αποκτά ιδιαίτερη σημασία ακριβώς επειδή ένα από τα ερωτήματα που ακολούθησαν τις περιπέτειες των τελευταίων ετών ήταν πόσο από τον οργανωμένο κόσμο του κόμματος είχε τελικά απομείνει ενεργό. Η Κουμουνδούρου επιχειρεί τώρα να χρησιμοποιήσει την επαναταυτοποίηση ως απάντηση στην εικόνα της μαζικής εγκατάλειψης.

Το πραγματικό τεστ, βεβαίως, βρίσκεται ένα βήμα παραπέρα. Πόσοι από αυτούς τους ανθρώπους θα παραμείνουν πολιτικά ενεργοί και πόσο μπορεί αυτή η οργανωτική βάση να μετατραπεί ξανά σε κοινωνική παρέμβαση.

Σε αυτό ακριβώς το πεδίο μεταφέρεται τώρα το βάρος.

Έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ

Ξαναστήνονται οι Νομαρχιακές

Παράλληλα με την επικοινωνιακή εκστρατεία βρίσκεται σε εξέλιξη η αναδιοργάνωση του κομματικού μηχανισμού σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Κουμουνδούρου, 35 Νομαρχιακές Επιτροπές έχουν ήδη ανασυγκροτηθεί και η διαδικασία συνεχίζεται με στόχο μέχρι τη ΔΕΘ να έχουν ενεργοποιηθεί όλες.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται, όμως, και στο επόμενο βήμα. Οι οργανώσεις προχωρούν στη δημιουργία Επιτροπών Εκλογικού Αγώνα και στην προεργασία για τη συγκρότηση ψηφοδελτίων.

Η συγκεκριμένη κινητοποίηση δίνει στην ανασυγκρότηση και σαφή εκλογική διάσταση. Ανεξάρτητα από τον χρόνο της επόμενης προσφυγής στις κάλπες, η λογική στην Κουμουνδούρου είναι ότι ο κομματικός μηχανισμός πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας και όχι να επιχειρήσει να συγκροτηθεί την τελευταία στιγμή.

Ετσι, η ΔΕΘ λειτουργεί ως ένα άτυπο deadline. Μέχρι τότε η πρώτη φάση του οργανωτικού «restart» θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί.

Να αλλάξει η ατζέντα

Το δυσκολότερο εγχείρημα, ωστόσο, δεν είναι οργανωτικό αλλά πολιτικό αφού για μεγάλο χρονικό διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε εγκλωβισμένος σε μια δημόσια συζήτηση γύρω από τον ίδιο. Πρόσωπα, αποχωρήσεις, εσωκομματικές αντιπαραθέσεις, συσχετισμούς και σενάρια για την επόμενη ημέρα.

Η νέα καμπάνια επιχειρεί να αλλάξει ακριβώς αυτό.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται δεκάδες σύντομα θεματικά βίντεο, στα οποία θα εμφανίζονται βουλευτές και βουλεύτριες, στελέχη της Πολιτικής Γραμματείας και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Κάθε παρέμβαση θα αφορά ένα συγκεκριμένο κοινωνικό ζήτημα και θα συνοδεύεται από την πρόταση του κόμματος.

Η πρώτη δοκιμή έχει ήδη γίνει με δύο σποτ για το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Η επιλογή δείχνει και το πεδίο στο οποίο θέλει να μεταφέρει την αντιπαράθεση η Κουμουνδούρου. Ακρίβεια, καθημερινότητα, εισόδημα και προβλήματα που αγγίζουν άμεσα τα νοικοκυριά.

Η επιδίωξη είναι σαφής. Αντί ο ΣΥΡΙΖΑ να απαντά διαρκώς σε ερωτήσεις για τον ΣΥΡΙΖΑ, θέλει να ξαναμιλήσει για την κοινωνία.

Το ραντεβού της Θεσσαλονίκης

Όλα τα παραπάνω οδηγούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Μέχρι τότε προβλέπεται σειρά πολιτικών εκδηλώσεων και παρεμβάσεων, ενώ στη Θεσσαλονίκη η Κουμουνδούρου σχεδιάζει ενεργή παρουσία και παρουσίαση του προγράμματος του κόμματος.

Στον σχεδιασμό του ΣΥΡΙΖΑ, η ΔΕΘ φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως η στιγμή κατά την οποία η οργανωτική ανασυγκρότηση θα συναντήσει την πολιτική και προγραμματική επανεκκίνηση.

Εκεί θα φανεί και αν το σύνθημα «είμαστε εδώ» μπορεί να αποκτήσει περιεχόμενο πέρα από την εσωκομματική συσπείρωση.

Γιατί η μεγάλη πρόκληση για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πλέον μόνο να αποδείξει ότι εξακολουθεί να υπάρχει οργανωτικά. Είναι να πείσει ότι εξακολουθεί να υπάρχει πολιτικός και κοινωνικός χώρος τον οποίο μπορεί να εκφράσει.

Και αυτό δεν κρίνεται στα σποτ.

Κρίνεται στο κατά πόσο οι 70.000 επαναταυτοποιήσεις θα γίνουν ενεργή κομματική βάση, οι ανασυγκροτημένες Νομαρχιακές θα αποκτήσουν πραγματική παρουσία στις τοπικές κοινωνίες και η προγραμματική εμφάνιση στη ΔΕΘ θα δώσει απαντήσεις ικανές να μεταφέρουν τη συζήτηση από το «τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ» στο «τι προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ».Αυτό είναι και το πραγματικό στοίχημα της επιχείρησης επανεκκίνησης.