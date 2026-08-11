Αλέξης Τσίπρας: «Κάλπη ανατροπής» η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση – Έτοιμα στο 80% τα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ

Σε πλήρη ανάπτυξη της εκλογικής στρατηγικής της ΕΛ.Α.Σ. προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας, περιγράφοντας πλέον ανοιχτά ως πολιτικό στόχο την ανατροπή των σημερινών συσχετισμών και τη διεκδίκηση της πρώτης θέσης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στο in.gr, ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, μεταφέρει το βάρος από τις προγραμματικές προτάσεις και την κριτική στην κυβέρνηση, που κυριάρχησαν στο πρώτο μέρος, στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, στις προϋποθέσεις σχηματισμού κυβέρνησης και στην οργανωτική προετοιμασία του νέου πολιτικού φορέα.

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Κεντρικό στοιχείο της τοποθέτησής του αποτελεί η εκτίμηση ότι η πρώτη εκλογική αναμέτρηση μπορεί να δημιουργήσει έναν εντελώς διαφορετικό πολιτικό συσχετισμό και να καταστήσει τη δεύτερη κάλπη «κάλπη της ανατροπής».

Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται να θεωρεί εφικτή ακόμη και την πρωτιά της ΕΛ.Α.Σ., εφόσον στην πρώτη αναμέτρηση καταγραφεί μια δυναμική που θα μεταβάλει τα σημερινά δεδομένα.

Η στρατηγική των δύο εκλογικών αναμετρήσεων

Η αναφορά στη δεύτερη κάλπη αποτυπώνει ουσιαστικά τον εκλογικό σχεδιασμό του πρώην πρωθυπουργού.

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Η πρώτη αναμέτρηση αντιμετωπίζεται ως η στιγμή κατά την οποία θα αποτυπωθούν οι νέες πολιτικές ισορροπίες, ενώ η επόμενη ως πιθανή τελική αναμέτρηση για την κυβερνητική εξουσία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τσίπρας επιχειρεί να θέσει από τώρα το δίλημμα της διακυβέρνησης, παρουσιάζοντας την ΕΛ.Α.Σ. ως δύναμη που φιλοδοξεί να αποτελέσει κυβερνητικό πόλο και όχι συμπληρωματικό παράγοντα του πολιτικού συστήματος.

Η στρατηγική αυτή συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια να συγκεντρωθούν ψηφοφόροι από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο γύρω από έναν φορέα που θα μπορεί να αμφισβητήσει ευθέως την εκλογική κυριαρχία της Ν.Δ.

Το ζήτημα των συνεργασιών

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορά και τις μετεκλογικές συνεργασίες.

Ο πρώην πρωθυπουργός τοποθετεί το ζήτημα στο πλαίσιο μιας προοδευτικής κυβερνητικής πρότασης, αποφεύγοντας να αντιμετωπίσει τις συνεργασίες αποκλειστικά ως αριθμητική άσκηση κοινοβουλευτικών εδρών.

Η επιδίωξη είναι να εμφανιστεί η ΕΛ.Α.Σ. ως ο βασικός κορμός μιας εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης.

Το ερώτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του κατακερματισμού του χώρου της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς και των σχέσεων που θα διαμορφωθούν με τις υπόλοιπες δυνάμεις μετά την πρώτη κάλπη.

Χωρίς «μεταγραφές αεροδρομίου»

Ιδιαίτερη πολιτική σημασία έχει η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα για τη στελέχωση της ΕΛ.Α.Σ. και τις πολυσυζητημένες μετακινήσεις προσώπων από άλλους πολιτικούς χώρους.

Ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να χαμηλώσει τις προσδοκίες όσων αναμένουν θεαματικές «μεταγραφές αεροδρομίου», κατά την ποδοσφαιρική ορολογία, δίνοντας το βάρος στη συγκρότηση ενός νέου στελεχικού δυναμικού και στην παρουσία προσώπων που προέρχονται από την κοινωνία και όχι αποκλειστικά από τους υφιστάμενους κομματικούς μηχανισμούς.

Στο 80% τα ψηφοδέλτια

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει ότι η οργανωτική προετοιμασία της ΕΛ.Α.Σ. βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, περίπου το 80% των ψηφοδελτίων έχει ήδη κλείσει.

Η αναφορά αυτή δείχνει ότι η συγκρότηση του κόμματος περνά πλέον στην επόμενη φάση, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια και κυρίως στον βαθμό ανανέωσης που θα επιχειρηθεί σε σχέση με το παλαιότερο στελεχικό δυναμικό.

Η σύνθεση των ψηφοδελτίων αναμένεται έτσι να αποτελέσει και πολιτικό μήνυμα για τη φυσιογνωμία της ΕΛ.Α.Σ., καθώς θα αποτυπώσει στην πράξη εάν το νέο εγχείρημα επιδιώκει ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές διευρύνσεις.

Η απάντηση για τα οικονομικά

Ο πρώην πρωθυπουργός απαντά επίσης στην κριτική και στα ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί γύρω από τη χρηματοδότηση του νέου φορέα.

Δηλώνει ότι τα οικονομικά στοιχεία της ΕΛ.Α.Σ. θα δημοσιοποιηθούν πλήρως, επιχειρώντας να κλείσει τη συζήτηση περί αδιαφάνειας και να μεταφέρει την αντιπαράθεση στο πεδίο της συνολικής χρηματοδότησης των κομμάτων.

Το θέμα έχει ήδη εξελιχθεί σε πεδίο πολιτικής σύγκρουσης, με Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ να θέτουν ερωτήματα για τους οικονομικούς πόρους του νέου εγχειρήματος και την πλευρά Τσίπρα να απαντά με δέσμευση πλήρους δημοσιοποίησης.

Τσίπρας προς ΠΑΣΟΚ: Ανταγωνιστές, όχι εχθροί – Η αιχμή για συνεργασία με τη Ν.Δ.

Ιδιαίτερο πολιτικό βάρος αποκτά στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα η αναφορά του στο ΠΑΣΟΚ, καθώς ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. επιχειρεί να χαράξει μια λεπτή αλλά σαφή διαχωριστική γραμμή. Από τη μία αναγνωρίζει τον εκλογικό ανταγωνισμό μεταξύ των δύο κομμάτων και από την άλλη απορρίπτει τη λογική της μετωπικής σύγκρουσης μέσα στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

«Για εμάς δεν υπάρχει εχθρότητα. Δεν είναι εχθρός μας τα κόμματα του ευρύτερου δημοκρατικού προοδευτικού χώρου. Αλλά ανταγωνιστές είμαστε», ξεκαθαρίζει.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναγνωρίζει ότι ένα μέρος αυτής της έντασης συνδέεται με τους δημοσκοπικούς συσχετισμούς και την εκλογική πίεση που δημιουργεί η παρουσία του νέου κόμματος. Ωστόσο, προχωρά ένα βήμα παραπέρα, αποδίδοντας συγκεκριμένη πολιτική σκοπιμότητα στις προσωπικές επιθέσεις που, όπως υποστηρίζει, δέχεται από στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη.

«Όσοι με στοχοποιούν θέλουν συνεργασία ΠΑΣΟΚ – Ν.Δ.»

Ο πρώην πρωθυπουργός συνδέει ευθέως την προσωπική στοχοποίησή του από συγκεκριμένα στελέχη με τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα των εκλογών.

«Αυτοί οι οποίοι έχουν στρατηγικό στόχο την προσωπική μου στοχοποίηση μέσα από το ΠΑΣΟΚ είναι αυτοί οι οποίοι έχουν στρατηγικό στόχο τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις επόμενες εκλογές», υποστηρίζει.

Από τη συγκρότηση στη μάχη της διακυβέρνησης

Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης επιβεβαιώνει, σε κάθε περίπτωση, ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να περάσει σε μια νέα φάση της πολιτικής του στρατηγικής.

Μετά την ίδρυση και την πρώτη περίοδο συγκρότησης της ΕΛ.Α.Σ., ο στόχος μεταφέρεται πλέον καθαρά στο εκλογικό πεδίο.

Η αναφορά στην πιθανότητα πρωτιάς, η στρατηγική της δεύτερης κάλπης, η προχωρημένη κατάρτιση των ψηφοδελτίων και η συζήτηση για τις κυβερνητικές συνεργασίες συνθέτουν την εικόνα ενός κόμματος που προετοιμάζεται να δώσει τη μάχη με όρους διεκδίκησης της εξουσίας.

Και αυτό αποτελεί ίσως το σημαντικότερο πολιτικό μήνυμα του δεύτερου μέρους της συνέντευξης. Ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετεί πλέον τον πήχη όχι στην καταγραφή μιας ισχυρής εκλογικής παρουσίας, αλλά στη δυνατότητα αλλαγής κυβέρνησης και πολιτικών συσχετισμών.

Η «κάλπη της ανατροπής», όπως ο ίδιος την περιγράφει, γίνεται έτσι το κεντρικό πολιτικό αφήγημα πάνω στο οποίο επιχειρεί να οικοδομήσει την επόμενη φάση της επιστροφής του.