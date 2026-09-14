Πολιτική

Νίκος Παπανδρέου: Άρση ασυλίας για τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, παραπέμπεται στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων

Η υπόθεση φέρεται να συνδέεται με καταγγελία πρώην συνεργάτιδας του Νίκου Παπανδρέου, με την οποία ο ευρωβουλευτής είχε διακόψει την επαγγελματική του συνεργασία
Νίκος Παπανδρέου
Νίκος Παπανδρέου / (ΦΩΤΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ / EIRPOKINISSI)
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Το ελληνικό αίτημα για την άρση της ασυλίας του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Παπανδρέου, ανακοίνωσε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η πρόεδρός του, Ρομπέρτα Μέτσολα.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η Ρομπέρτα Μέτσολα γνωστοποίησε ότι οι ελληνικές αρχές έχουν υποβάλει αίτημα για την άρση της ασυλίας του Νίκου Παπανδρέου, ενώ αντίστοιχο αίτημα από τις ισπανικές αρχές αφορά τον Ισπανό ευρωβουλευτή Αλβίσε Περές.

Και τα δύο αιτήματα παραπέμφθηκαν στην αρμόδια επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία θα εξετάσει τις υποθέσεις.

«Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές απηύθυναν αίτημα προς εμένα προκειμένου να αρθεί η κοινοβουλευτική ασυλία του Νίκου Παπανδρέου και οι αρμόδιες ισπανικές αρχές για την άρση της ασυλίας του Αλβίσε Περές.

Τα αιτήματα παραπέμπονται στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων», ανέφερε η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου.

Χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για το περιεχόμενο των αιτημάτων.

Η υπόθεση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση φέρεται να συνδέεται με καταγγελία πρώην συνεργάτιδας του Νίκου Παπανδρέου, με την οποία ο ευρωβουλευτής είχε διακόψει την επαγγελματική του συνεργασία.

Μετά την ανακοίνωση του αιτήματος άρσης της ασυλίας του, ο Νίκος Παπανδρέου χαρακτήρισε την υπόθεση ως αντιδικία που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και χρόνια, μετά τη λήξη της συγκεκριμένης επαγγελματικής συνεργασίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς και υπογράμμισε ότι θα αντιμετωπίσει τη διαδικασία με πλήρη διαφάνεια, θέτοντας «όλα τα πραγματικά στοιχεία στη διάθεση των αρμόδιων οργάνων».

Ο ευρωβουλευτής φέρεται, τέλος, να δήλωσε ότι καλωσορίζει τη διαδικασία και εμπιστεύεται πλήρως την έκβασή της, επισημαίνοντας ότι δεν προτίθεται να προβεί σε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο, καθώς η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό θεσμική και νόμιμη εξέταση.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κινήσει την τυπική διαδικασία εξέτασης αιτήματος που έχει ως αντικείμενο μια συνήθη εργατική διαφορά. Ο Νίκος Παπανδρέου καλωσορίζει τη διαδικασία αυτή,  και εκφράζει την πλήρη εμπιστοσύνη του στο αποτέλεσμά της.

Καθώς το ζήτημα τελεί υπό νόμιμη εξέταση, δεν θα ήταν ορθό να προβεί σε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο», αναφέρει το γραφείο του Ευρωβουλευτή.

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