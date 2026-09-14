ΚΚΕ για κοστολογημένα προγράμματα: «Κάλπικος καβγάς κυβέρνησης, ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα»

Στο ίδιο κάδρο βάζει κυβέρνηση, ΠΑΣΟΚ και κόμμα Τσίπρα το ΚΚΕ, παρεμβαίνοντας στην αντιπαράθεση για τα κοστολογημένα προγράμματα και κάνοντας λόγο για έναν «κάλπικο καβγά», ο οποίος, όπως υποστηρίζει, έχει ως πραγματικό στόχο να περιορίσει τις απαιτήσεις και τις διεκδικήσεις των πολιτών.

Το ΚΚΕ απορρίπτει συνολικά τη συζήτηση που έχει ανοίξει μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων για τα κοστολογημένα προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι πίσω από τη σύγκρουση για τους αριθμούς βρίσκεται η ίδια πολιτική λογική: η προσαρμογή των κοινωνικών αναγκών στα περιθώρια που αφήνει, κατά τον Περισσό, «η στήριξη της κερδοφορίας των λίγων».

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Σε σχόλιό του, το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ εξαπολύει πυρά προς όλες τις πλευρές, απορρίπτοντας εξαρχής την αντιπαράθεση γύρω από το κόστος των οικονομικών προγραμμάτων.

«Ο κάλπικος καβγάς κυβέρνησης, ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα περί κοστολόγησης ένα στόχο έχει: ο λαός να μειώσει τις απαιτήσεις του, να παραιτηθεί από τις διεκδικήσεις του και να αρκεστεί σε ό,τι περισσεύει από τη στήριξη της κερδοφορίας των λίγων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Όλοι υπηρετούν αντιλαϊκά προγράμματα»

Ο Περισσός επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να πάρει ίσες αποστάσεις από τις αντιμαχόμενες πλευρές, υποστηρίζοντας ότι πίσω από τις διαφορετικές κοστολογήσεις δεν υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση ως προς την κατεύθυνση της οικονομικής πολιτικής.

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Σύμφωνα με το ΚΚΕ, κυβέρνηση, ΠΑΣΟΚ και κόμμα Τσίπρα «όλοι με τα αντιλαϊκά προγράμματά τους» υπηρετούν τη στήριξη «της κερδοφορίας των λίγων».

Το κόμμα απορρίπτει παράλληλα τη λογική, όπως την περιγράφει, σύμφωνα με την οποία οι κοινωνικές διεκδικήσεις πρέπει να περιορίζονται σε όσα επιτρέπουν κάθε φορά τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια.

ΚΚΕ: «Φτάνει πια με τους διαχειριστές της μιζέριας»

Το ΚΚΕ κλείνει την παρέμβασή του ανεβάζοντας τους τόνους και επιχειρώντας να εμφανίσει τη δική του πολιτική πρόταση ως τη μόνη που βρίσκεται εκτός της συγκεκριμένης αντιπαράθεσης.

«Φτάνει πια!», αναφέρει το Γραφείο Τύπου του κόμματος και καλεί τους πολίτες «να απαλλαγούν από παλιούς και “νέους” διαχειριστές της μιζέριας».

Καταλήγοντας, ο Περισσός καλεί τον λαό να συμπορευτεί με το ΚΚΕ, το οποίο, όπως υποστηρίζει, είναι «το μόνο κόμμα που έχει στην προμετωπίδα του προγράμματός του την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του».