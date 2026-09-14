Βασίλης Κικίλιας για μεταναστευτικό: Κλειστή δομή και στο Ηράκλειο – Μείωση 60% των ροών από την Τουρκία

Στη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων, στις επιχειρήσεις διάσωσης αλλά και στη δραστική μείωση των ροών από την Τουρκία έδωσε έμφαση ο Βασίλης Κικίλιας, ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση για το μεταναστευτικό μετά το ναυάγιο νότια της Γαύδου. Ο υπουργός Ναυτιλίας προανήγγειλε παράλληλα τη δημιουργία κλειστής δομής στο Ηράκλειο, ενώ ανακοίνωσε την πρόσληψη 420 νέων Δόκιμων Λιμενοφυλάκων.

Ο Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας τη Δευτέρα (14.09.2026) στο OPEN για το μεταναστευτικό, αποκάλυψε ότι οι ροές από την Τουρκία έχουν μειωθεί κατά 60%, αποδίδοντας την εξέλιξη και στη συνεργασία με την τουρκική ακτοφυλακή. Την ίδια ώρα, έστειλε σαφές μήνυμα για τη φύλαξη των συνόρων: «Εμείς έχουμε θαλάσσια σύνορα και τα φυλάμε».

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Αφορμή για την τοποθέτηση του υπουργού αποτέλεσε και το ναυάγιο νότια της Γαύδου, όπου, σύμφωνα με όσα ανέφερε, 51 άνθρωποι διασώθηκαν, ένας εντοπίστηκε νεκρός και οι έρευνες για αγνοουμένους συνεχίζονται.

Ο Βασίλης Κικίλιας διευκρίνισε ότι η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων, με εμπορικά πλοία που βρίσκονταν στην περιοχή να προχωρούν στις πρώτες ενέργειες μέχρι την άφιξη δυνάμεων του Λιμενικού και της Frontex.

«Έχουμε θαλάσσια σύνορα και τα φυλάμε»

Ο υπουργός Ναυτιλίας επέμεινε στη διπλή αποστολή του Λιμενικού: από τη μία στη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων και από την άλλη στη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

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«Θα συνεχίσω να το λέω και θα επιμένω. Εμείς έχουμε θαλάσσια σύνορα και τα φυλάμε με τιτάνιες προσπάθειες των αντρών και γυναικών του Λιμενικού Σώματος», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι έχουν πραγματοποιηθεί χιλιάδες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο.

«Χιλιάδες ανθρώπινες ζωές έχουν σωθεί στο Αιγαίο ή στη Μεσόγειο επειδή άντρες και γυναίκες του Λιμενικού έχουν πάει και έχουν κάνει search and rescue», σημείωσε.

Έστρεψε, ωστόσο, το βάρος της κριτικής στα κυκλώματα διακινητών, χαρακτηρίζοντάς τα τον βασικό αντίπαλο των ελληνικών αρχών.

«Οι σύγχρονοι δουλέμποροι, αυτή η μάστιγα, αυτοί οι εγκληματίες είναι ο εχθρός μας. Αυτούς κυνηγάμε, αυτούς δεν αφήνουμε σε ησυχία», είπε.

Όπως εξήγησε, η επιχειρησιακή παρουσία στη Μεσόγειο έχει ενισχυθεί με επιπλέον σκάφη, drones και εναέρια μέσα της Frontex, καθώς και με την παρουσία Έλληνα αξιωματικού στη Λιβύη.

Μεταναστευτικό: Μείωση 60% των ροών από την Τουρκία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Βασίλης Κικίλιας στις μεταναστευτικές ροές από τα τουρκικά παράλια, υποστηρίζοντας ότι έχουν καταγράψει μείωση κατά 60%.

«Από εκεί έχουμε 60% μείωση των μεταναστευτικών ροών», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι στην εξέλιξη αυτή έχει συμβάλει και η επικοινωνία των δύο ακτοφυλακών.

«Πρέπει να πω ότι στο κομμάτι αυτό υπάρχει συνεργασία με την αντίστοιχη τουρκική ακτοφυλακή και γι’ αυτό και οι ροές έχουν μειωθεί τόσο πολύ από τα τουρκικά παράλια», πρόσθεσε.

Βασίλης Κικίλιας: Κλειστή δομή και στο Ηράκλειο

Διαφορετική είναι η εικόνα στο νότιο μέτωπο, με τον υπουργό να εστιάζει στις αφίξεις από τη Λιβύη προς την Κρήτη και να ζητεί τη δημιουργία προσωρινής κλειστής δομής και στο Ηράκλειο.

Κατά τον ίδιο, η αντίστοιχη δομή στα Χανιά έχει συμβάλει στη διαχείριση της κατάστασης, ενώ άφησε αιχμές για όσους αντιδρούν στη δημιουργία ανάλογης εγκατάστασης στο Ηράκλειο.

«Αυτό το οποίο έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια σε όλα τα άλλα νησιά, θα έπρεπε να έχει γίνει και στην Κρήτη. Κάποιοι, όμως, το εμποδίζουν και του βάζουν τρικλοποδιά», δήλωσε.

Ο υπουργός απέδωσε μάλιστα στις κλειστές δομές και αποτρεπτικό χαρακτήρα.

«Θα έρθεις εκεί και θα πας σε μια κλειστή δομή και θα ελεγχθείς αν νόμιμα έχεις μπει στη χώρα ή όχι. Αν είσαι πρόσφυγας περνάς. Αν δεν είσαι, γυρίζεις πίσω», ανέφερε.

Προσλαμβάνονται 420 νέοι λιμενοφύλακες

Στο επιχειρησιακό σκέλος, ο Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε την προκήρυξη για την πρόσληψη 420 νέων Δόκιμων Λιμενοφυλάκων, με στόχο την ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος.

Οι θέσεις κατανέμονται σε 126 Γενικής Κατηγορίας, 210 για υποψηφίους που έχουν υπηρετήσει στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων και 84 για Υποβρύχιους Καταστροφείς του Πολεμικού Ναυτικού.

Η διαδικασία θα γίνει με μοριοδότηση και θα περιλαμβάνει υγειονομικές, αθλητικές και ψυχομετρικές εξετάσεις, καθώς και δυνατότητα υποβολής ενστάσεων στο ΑΣΕΠ.

«Η διαδικασία θα είναι διαφανής και όλα θα γίνουν ψηφιακά και ηλεκτρονικά», τόνισε ο υπουργός, θέτοντας ως στόχο την ολοκλήρωση των προσλήψεων έως το τέλος του έτους.

«Προβληματικό ότι δεν υπάρχει δεύτερος πόλος»

Ο Βασίλης Κικίλιας άνοιξε, όμως, και το πολιτικό κεφάλαιο, χαρακτηρίζοντας «πολύ προβληματικό» για το πολιτικό σύστημα το γεγονός ότι δεν έχει διαμορφωθεί ισχυρός δεύτερος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι η κυβερνητική παράταξη δεν έχει κατ’ ανάγκην ωφεληθεί από την αποδυνάμωση της Κεντροαριστεράς.

«Δεν πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κερδίσει από τη στιγμή που κατέρρευσε ο άλλος πόλος της Κεντροαριστεράς», είπε, εξηγώντας ότι οι πολίτες στρέφουν πλέον προς την κυβέρνηση το σύνολο των απαιτήσεών τους.

«Να πέσουν οι τόνοι» για τον Σαμαρά

Ερωτηθείς για τον Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός τάχθηκε υπέρ της αποκλιμάκωσης της εσωκομματικής έντασης.

«Χαίρομαι γιατί είδα ότι ο πρωθυπουργός ζήτησε να κοιτάξουμε τη δουλειά μας, να απαντώνται όλα αυτά τα οποία πρέπει, αλλά να πέσουν οι τόνοι», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι «παράταξη, δεν είναι κόμμα» και πρόσθεσε ότι «τον Αντώνη Σαμαρά, τον Κώστα Καραμανλή, τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και όλους τους πρώην αρχηγούς μας τους τιμούσαμε, τους τιμούμε και θα τους τιμούμε».

«Δεν πρέπει να μας απασχολεί ούτε ο Σαμαράς ούτε ο Τσίπρας»

Ο Βασίλης Κικίλιας επέμεινε ότι η εκλογική τύχη της Νέας Δημοκρατίας δεν θα κριθεί από τους πολιτικούς αντιπάλους της, αλλά από την αποτελεσματικότητα της ίδιας της κυβέρνησης στην καθημερινότητα.

«Δεν πρέπει να μας απασχολεί ούτε ο κύριος Σαμαράς, ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης, ούτε κανείς. Είναι στα δικά μας χέρια», σημείωσε.

Έθεσε στο επίκεντρο την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, την ενέργεια και τις τιμές στο ράφι, υποστηρίζοντας ότι εκεί θα κριθεί τελικά η κυβέρνηση.

«Ό,τι πόρους έχουμε και ό,τι υπάρχει, πρέπει να διοχετεύεται σε αυτούς, στους πολλούς. Στοχευμένα και μετρήσιμα. Και αυτό να το βλέπουν στην τσέπη τους», ανέφερε.

Κατά τον υπουργό, αυτή η πολιτική –και όχι η ταυτότητα του εκάστοτε αντιπάλου της Νέας Δημοκρατίας– είναι εκείνη που μπορεί να οδηγήσει την κυβερνητική παράταξη σε «τρίτη διακυβέρνηση».