Πολιτική

Θάνος Πλεύρης: Γνώριζα τον γιατρό του Γιώργου Μαζωνάκη από την περιπέτεια με την υγεία μου το 2016

Ο Θάνος Πλεύρης αποκάλυψε ακόμη ότι, όταν πληροφορήθηκε τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, επιχείρησε να επικοινωνήσει με τον γιατρό, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τον βρει
Θάνος Πλεύρης
Ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Τατιάνα Μπόλαρη
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τη δική του προσωπική επαφή με τον γιατρό που μαζί με τη συνάδελφο και σύζυγό του κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, στις 9 Σεπτεμβρίου στο ιατρείο στο Κολωνάκι, αποκάλυψε ο Θάνος Πλεύρης.

Μιλώντας στο Action24 αργά το βράδυ της Δευτέρας (14.09.2026), ο Θάνος Πλεύρης, νυν υπουργός Μετανάστευσης και πρώην υπουργός Υγείας ανέφερε ότι είχε συμβουλευτεί τον συγκεκριμένο γιατρό του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά τη σοβαρή περιπέτεια που είχε αντιμετωπίσει ο ίδιος με την υγεία του το 2016: «Τον … ξέρω ως παθολόγο – αιματολόγο. Όταν είχα περάσει την περιπέτεια της υγείας μου τη μεγάλη, μετά οι τιμές μου στο αίμα είχαν πολλά προβλήματα, μεταξύ των γιατρών που συμβουλεύτηκα ήταν και ο κ. …».

Ο πρώην υπουργός Υγείας διευκρίνισε ότι ο … δεν του είχε προτείνει κάποια θεραπευτική αγωγή, αλλά μόνο αλλαγές στη διατροφή του:

«Δεν μου πρότεινε καμία θεραπεία, απολύτως τίποτα, απλά έναν τρόπο διατροφής για να ανέβουν οι τιμές. Άρα τον γνωρίζω. Η περιπέτεια της υγείας μου ήταν το 2016. Αυτά με τα μηχανήματα είναι αργότερα», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην υπόθεση και στις ευθύνες που ενδέχεται να προκύψουν από την έρευνα, ο υπουργός σημείωσε ότι όσοι εμπλέκονται θα πρέπει να λογοδοτήσουν για το εάν έγιναν οι προβλεπόμενοι και σωστοί έλεγχοι. Παράλληλα, έκανε αναφορά και στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε σχέση με τον ενδεχόμενο δόλο.

«Προφανώς θα λογοδοτήσουν και με τα μηχανήματα που είχαν, άλλωστε έχει αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο σε ενδεχόμενο δόλο», είπε, τονίζοντας ότι η ουσία της υπόθεσης πρέπει να αναζητηθεί στις πραγματικές συνθήκες και στους ελέγχους που έγιναν.

Ο κ. Πλεύρης θέλησε, παράλληλα, να διαψεύσει τις εντυπώσεις που κάποιοι επιχείρησαν να δημιουργήσουν με αφορμή την συμμετοχή του σε ένα συνέδριο στο οποίο πήρε μέρος και η γιατρός.

Ο Θάνος Πλεύρης αποκάλυψε ακόμη ότι, όταν πληροφορήθηκε τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, επιχείρησε να επικοινωνήσει με τον γιατρό, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τον βρει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
351
209
164
157
95
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Νίκος Παπανδρέου: Άρση ασυλίας για τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, παραπέμπεται στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων
Η υπόθεση φέρεται να συνδέεται με καταγγελία πρώην συνεργάτιδας του Νίκου Παπανδρέου, με την οποία ο ευρωβουλευτής είχε διακόψει την επαγγελματική του συνεργασία
Νίκος Παπανδρέου 15
Άδωνις Γεωργιάδης μετά τον θάνατο Μαζωνάκη: Αυστηρότερο πλαίσιο για longevity και αναγεννητική ιατρική – Επιτροπή μέσα στην εβδομάδα
Στόχος, ο διαχωρισμός των επιστημονικά τεκμηριωμένων θεραπειών από πρακτικές χωρίς επαρκή βάση ή σε ακατάλληλους χώρους - «Η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνεται σε ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο», ξεκαθαρίζει ο υπουργός Υγείας
Άδωνις Γεωργιάδης
7
Νέα πρόκληση από την Τουρκία για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας: «Η Ελλάδα διέπραξε σφαγές και καταστροφές»
«Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσσεται», τονίζει η Αθήνα - «Καλούμε τις ελληνικές αρχές να ενεργήσουν με σοβαρότητα και κοινή λογική», απαντά η Άγκυρα
Τουρκία, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
ΠΑΣΟΚ κατά Βορίδη για το επίδομα ανεργίας: «Πήρε τη σκυτάλη από τον Μαρινάκη – Αποκαλύφθηκε η κρυφή ατζέντα της ΝΔ»
Ο πρώην υπουργός τάχθηκε υπέρ ενός συνολικού «εξορθολογισμού» της επιδοματικής πολιτικής - Η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι επιβεβαιώνεται η πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου
Βορίδης, Γραφεία ΠΑΣΟΚ
8
Newsit logo
Newsit logo