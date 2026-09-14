Θάνος Πλεύρης: Γνώριζα τον γιατρό του Γιώργου Μαζωνάκη από την περιπέτεια με την υγεία μου το 2016

Τη δική του προσωπική επαφή με τον γιατρό που μαζί με τη συνάδελφο και σύζυγό του κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, στις 9 Σεπτεμβρίου στο ιατρείο στο Κολωνάκι, αποκάλυψε ο Θάνος Πλεύρης.

Μιλώντας στο Action24 αργά το βράδυ της Δευτέρας (14.09.2026), ο Θάνος Πλεύρης, νυν υπουργός Μετανάστευσης και πρώην υπουργός Υγείας ανέφερε ότι είχε συμβουλευτεί τον συγκεκριμένο γιατρό του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά τη σοβαρή περιπέτεια που είχε αντιμετωπίσει ο ίδιος με την υγεία του το 2016: «Τον … ξέρω ως παθολόγο – αιματολόγο. Όταν είχα περάσει την περιπέτεια της υγείας μου τη μεγάλη, μετά οι τιμές μου στο αίμα είχαν πολλά προβλήματα, μεταξύ των γιατρών που συμβουλεύτηκα ήταν και ο κ. …».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώην υπουργός Υγείας διευκρίνισε ότι ο … δεν του είχε προτείνει κάποια θεραπευτική αγωγή, αλλά μόνο αλλαγές στη διατροφή του:

«Δεν μου πρότεινε καμία θεραπεία, απολύτως τίποτα, απλά έναν τρόπο διατροφής για να ανέβουν οι τιμές. Άρα τον γνωρίζω. Η περιπέτεια της υγείας μου ήταν το 2016. Αυτά με τα μηχανήματα είναι αργότερα», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην υπόθεση και στις ευθύνες που ενδέχεται να προκύψουν από την έρευνα, ο υπουργός σημείωσε ότι όσοι εμπλέκονται θα πρέπει να λογοδοτήσουν για το εάν έγιναν οι προβλεπόμενοι και σωστοί έλεγχοι. Παράλληλα, έκανε αναφορά και στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε σχέση με τον ενδεχόμενο δόλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Προφανώς θα λογοδοτήσουν και με τα μηχανήματα που είχαν, άλλωστε έχει αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο σε ενδεχόμενο δόλο», είπε, τονίζοντας ότι η ουσία της υπόθεσης πρέπει να αναζητηθεί στις πραγματικές συνθήκες και στους ελέγχους που έγιναν.

Ο κ. Πλεύρης θέλησε, παράλληλα, να διαψεύσει τις εντυπώσεις που κάποιοι επιχείρησαν να δημιουργήσουν με αφορμή την συμμετοχή του σε ένα συνέδριο στο οποίο πήρε μέρος και η γιατρός.

Ο Θάνος Πλεύρης αποκάλυψε ακόμη ότι, όταν πληροφορήθηκε τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, επιχείρησε να επικοινωνήσει με τον γιατρό, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τον βρει.