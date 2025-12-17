Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Παππά: Γενναίο παλικάρι, κρύβεται μην τυχόν και τον συλλάβουν

Το βίαιο περιστατικό με τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά να επιτίθεται στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, σχολίασε μέσω ανάρτησής του ο υπουργός Υγείας
Νίκος Παππάς
Photo / Eurokinissi

Το σοβαρό περιστατικό που συνέβη στο Στρασβούργο, κατά το οποίο ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς επιτέθηκε στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, δεν θα μπορούσε να αφήσει ασχολίαστο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος έκανε μία αρκετά επικριτική ανάρτηση.

«“Γενναίο” παλικάρι κι αυτός… παρότι μου έχει απευθύνει σωρεία ύβρεων, με αποκαλούσε συνεχώς δολοφόνο, ενώ τον αποθέωναν σε διάφορες εκπομπές, μην τυχόν και χάσουν κάποιο “κελεπούρι”», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του, αναφερόμενος στον Νίκο Παππά σχολιάζοντας μάλιστα και την στήριξη που είχε από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα ο πρώην μπασκετμπολίτσας. 

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«”Γενναίο”» παλικάρι και αυτός….και αν μου έχει σούρει ύβρεις, δολοφόνο με ανέβαζε, δολοφόνο με κατέβαζε κα τον αποθέωναν στις διάφορες εκπομπές μήν τυχόν και χάσουν κανένα κελεπούρι. Τον βρήκε ο Αλέξης Τσίπρας, τον έβαλαν στο ψηφοδέλτιο και τον ψήφισαν χιλιάδες διότι λέει «τους άρεσε η μαγκιά του» και ότι «τα λέει έξω από τα δόντια»…και τώρα κρύβεται μή τυχόν και τον συλλάβουν εκεί διότι εκεί δεν παίζουν και κάτι τέτοια παλικάρια περνάνε δύσκολα….

Συχνά ακούω πολλούς να φωνάζουν «να φύγετε εσείς και ας έρθει όποιος θέλει»…το δοκίμασαν και το 2015 και παρακάλαγαν για 50€ την εβδομάδα από τα χρήματα τους…
Τώρα όσοι τον ψήφισαν θα το κρύβουν από ντροπή….

Α και μάγκας θα ήταν αν πήγαινε να συλληφθεί και να υπερασπιστεί την αθωότητα του όχι τώρα που κρύβεται και μετά θα ισχύει η ασυλία του ως ευρωβουλευτού ασυλία που στους αριστερούς δεν αρέσει μέχρι να την χρειαστούν φυσικά….

Καλά Χριστούγεννα».

Το χρονικό

Το περιστατικό συνέβη σε ένα μπαρ, όπου είχαν πάει οι δημοσιογράφοι της αποστολής, περίπου στις 23:30 τοπική ώρα, στο οποίο βρισκόταν και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με συνεργάτες του.

Λίγη ώρα αργότερα, ο δημοσιογράφος αποχώρησε μαζί με μια συνάδελφό του από το μπαρ με κατεύθυνση το ξενοδοχείο όπου διαμένουν. Τότε, ο Νίκος Παππά, την ώρα που περνούσαν δίπλα του φέρεται να έβαλε τρικλοποδιά στον Νίκο Γιαννόπουλο ο οποίος του απευθύνθηκε λέγοντάς του: «Μην με ξανά ακουμπήσεις».

Τότε, ο ευρωβουλευτής είπε στον δημοσιογράφο να «βγουν έξω να λογαριαστούν». Ωστόσο, ο δημοσιογράφος συνέχισε την πορεία του και μόλις έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης, ένιωσε δυο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει στο διάδρομο μεταξύ των δύο καταστημάτων.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος παρά το σοκ ρώτησε τον Νίκο Παππάς: «τι κάνεις εκεί; εισαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής», με τον ευρωβουλευτή να απαντά: «Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;».

Ο δημοσιογράφος στη συνέχεια γύρισε στο μπαρ έχοντας χτυπήματα, για να ενημερώσει τους συναδέλφους της δημοσιογραφικής αποστολής ότι δέχθηκε επίθεση από τον ευρωβουλευτή. Βγήκαν όλοι έξω από το μπαρ, και τότε ο Νίκος Παππάς έκανε υποτιμητικά σχόλια, ενώ ο Νίκος Γιαννόπουλος να απομακρύνεται με συνάδελφό του και να επιστρέφει στο ξενοδοχείο του.

Μετά τα μεσάνυχτα ο δημοσιογράφος δέχθηκε στο κινητό του τηλέφωνο συνεχείς κλήσεις από το τηλέφωνο του ευρωβουλευτή καθώς και δύο μηνύματα στο Whatsapp, στα οποία δεν απάντησε.

Σήμερα (17.12.2025), ο Νίκος Γιαννόπουλος, υπέβαλε μήνυση στην αστυνομική διοίκηση Αλσατίας, που εδρεύει στο Στρασβούργο και περιέγραψε αναλυτικά το περιστατικό στον αστυνομικό, που του πήρε κατάθεση.

Ο ευρωβουλευτής κατηγορείται για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Πλέον ο Νίκος Παππάς αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, κάτι που δεν καλύπτεται από την ασυλία του.

Πολιτική
