Άδωνις Γεωργιάδης: Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη εμπιστεύτηκε το ΕΣΥ και χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ, όλα πήγαν καλά

«Η κ. Μητσοτάκη εμπιστεύτηκε το ΕΣΥ, ήρθε από την Ιταλία κατευθείαν εδώ και χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ»
Άδωνις Γεωργιάδης και Μαρέβα Μητσοτάκη
Ο Άδωνις Γεωργιάδης με τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη / ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

Στη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, το πρωί της Δευτέρας (9.2.26). Όπως τόνισε, η σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι καλά και αναρρώνει.

«Καταρχάς να ευχηθώ περαστικά στη φίλη μου τη Μαρέβα, την κυρία Μητσοτάκη και στον πρόεδρο που είναι στο πλάι της συνεχώς από την πρώτη στιγμή. Χειρουργήθηκε, όλα πήγαν καλά», ανέφερε αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης για την Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη.

Το ατύχημα της Μαρέβας Γκραμπόφσκι συνέβη το Σάββατο στο Μιλάνο στην Ιταλία, το οποίο την οδήγησε την Κυριακή στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Η ίδια συνόδευε τον σύζυγό της, Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μιλάνο, όπου πραγματοποιούνται οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Η Μαρέβα Γκραμπόσφκι χειρουργήθηκε και στα δυο χέρια από τον Εμμανουήλ Φανδρίδη, διευθυντή του ΕΣΥ στο ΓΝΑ ΚΑΤ (προϊστάμενος κλινικής χεριού-μικροχειρουργικής άνω άκρου).

 

«Η κ. Μητσοτάκη εμπιστεύτηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ήρθε από την Ιταλία κατευθείαν εδώ και χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ. Το οποίο είναι ένα νοσοκομείο που έχει τεράστια πρόοδο, το έχουμε φτιάξει καινούργιο και έχει και καταπληκτικούς γιατρούς. Έχω πολλά σχέδια για το ΚΑΤ», υπογράμμισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

