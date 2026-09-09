Τσίπρας στη ΔΕΘ: Κυβερνητική πρόταση, άνοιγμα στο ΠΑΣΟΚ, μήνυμα κατά των προσωπικών στρατηγικών και το «Μου ’φαγες όλα τα δαχτυλίδια»

Με στόχο να κατοχυρώσει την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) ως βασικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας και ως δύναμη με κυβερνητική προοπτική εμφανίστηκε την Τετάρτη (09.09.2026) ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ. Ο πρώην πρωθυπουργός επιχείρησε να δώσει απαντήσεις σε τρία διαφορετικά ακροατήρια. Στους πολίτες που αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη την επιστροφή του, στις υπόλοιπες δυνάμεις της Κεντροαριστεράς και στο εσωτερικό του νέου πολιτικού φορέα.

Το κεντρικό πολιτικό μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα ήταν ότι η επάνοδός του στην πρώτη γραμμή δεν αποσκοπεί στην καταγραφή ενός ακόμη αντιπολιτευτικού ποσοστού. Ο ίδιος δήλωσε ότι επέστρεψε επειδή δεν διέκρινε προοπτική εκλογικής ήττας του Κυριάκου Μητσοτάκη και έθεσε ευθέως ως στόχο τη νίκη της ΕΛΑΣ στις επόμενες κάλπες.

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Η αναφορά αυτή σηματοδοτεί τη στρατηγική με την οποία θα κινηθεί το κόμμα έως τις εκλογές με μετωπική αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία, διεκδίκηση της ηγεμονίας στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και ταυτόχρονη διατήρηση ανοικτών διαύλων με το ΠΑΣΟΚ.

ΕΛΑΣ: Πρώτη εντολή και προοδευτική κυβέρνηση

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι, εφόσον η ΕΛΑΣ αναδειχθεί πρώτη δύναμη, θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση μιας συμφωνίας για αλλαγή πολιτικής και παραγωγικού μοντέλου. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές, σημειώνοντας ότι μια νέα αναμέτρηση δεν συνιστά «καταστροφή».

Με τη θέση αυτή επιχείρησε να ισορροπήσει ανάμεσα στην επιδίωξη συνεργασιών και στην ανάγκη να παρουσιάσει την ΕΛΑΣ ως αυτόνομο πόλο εξουσίας. Δεν προανήγγειλε προκαθορισμένη κυβερνητική συμμαχία, κατέστησε όμως σαφές ότι η πρώτη διερευνητική κίνηση θα απευθυνθεί προς τις δυνάμεις του δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου.

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Για το ΠΑΣΟΚ απέφυγε την πολεμική. «Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι», ανέφερε, προσδιορίζοντας ως πολιτικό αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρόσθεσε ότι στόχος του δεν είναι να νικήσει το ΠΑΣΟΚ αλλά τη σημερινή κυβέρνηση. Η διατύπωση αφήνει ανοικτή την πόρτα μιας μετεκλογικής συνεννόησης, χωρίς να αναιρεί τη μάχη για την πρωτοκαθεδρία στην Κεντροαριστερά.

Αυτοκριτική και προειδοποίηση στο εσωτερικό

Ιδιαίτερη σημασία είχε η απάντησή του στο Newsit.gr σχετικά με τα λάθη της προηγούμενης κυβερνητικής του θητείας. Ο Αλέξης Τσίπρας αναγνώρισε ότι επέδειξε υπερβολική ανοχή σε προσωπικές στρατηγικές στελεχών και συνεργατών του, προσθέτοντας ότι αυτό δεν πρόκειται να επαναληφθεί.

Η τοποθέτηση δεν περιορίζεται σε μια γενική αυτοκριτική. Αποτελεί μήνυμα για τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να ασκήσει την ηγεσία του στη νέα περίοδο. Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ εμφανίζεται αποφασισμένος να επιβάλει ενιαία γραμμή, σαφείς αρμοδιότητες και αυστηρότερους κανόνες συλλογικής λειτουργίας, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα εσωστρέφειας και προσωπικών ανταγωνισμών.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι όροι που έθεσε για την προσχώρηση παλαιών συντρόφων του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η ΕΛΑΣ, είπε, είναι ανοικτή σε όσους αποδέχονται τη διακήρυξή της, όχι όμως σε εν ενεργεία βουλευτές άλλων κομμάτων ούτε σε όσους θεωρούν ότι μπορούν να μεταφέρουν αυτομάτως στον νέο φορέα αξιώματα και προνόμια του παρελθόντος. Με άλλα λόγια, το προσκλητήριο είναι ευρύ, αλλά δεν συνοδεύεται από εγγυημένες θέσεις στην κομματική ιεραρχία.

Αλέξης Τσίπρας: Η «δεύτερη ευκαιρία» και η εμπειρία της διακυβέρνησης

Ο Αλέξης Τσίπρας αντιμετώπισε και το βασικό πολιτικό επιχείρημα των αντιπάλων του λεγοντας ότι έχει ήδη κριθεί από την κυβερνητική του θητεία. Ζήτησε «μια δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα», υποστηρίζοντας ότι κατά την περίοδο 2015-2019 η κυβέρνησή του λειτούργησε υπό την ασφυκτική επιτήρηση των δανειστών.

Όπως ανέφερε, η πρώτη διακυβέρνηση πραγματοποιήθηκε με «συγκυβερνήτη την τρόικα», με περιορισμένη ελευθερία επιλογών και υπό την πίεση των μνημονιακών δεσμεύσεων. Επιχείρησε έτσι να διαφοροποιήσει τη σημερινή του πρόταση από την εμπειρία του 2015 και να εμφανίσει την επιστροφή του ως αποτέλεσμα πολιτικής ωρίμανσης και όχι ως απλή αναβίωση του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ.

Η αυτοκριτική του, πάντως, είχε συγκεκριμένα όρια. Αναγνώρισε λάθη στη διαχείριση προσώπων και εσωκομματικών ισορροπιών, αλλά υπερασπίστηκε τον βασικό απολογισμό της κυβέρνησής του. Το επιχείρημά του είναι ότι σήμερα διαθέτει μεγαλύτερη εμπειρία, σαφέστερο σχέδιο και γνώση των περιορισμών μέσα στους οποίους ασκείται η εξουσία.

Η μάχη για την οικονομία

Στο οικονομικό πεδίο, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ απέρριψε την κυβερνητική εκτίμηση ότι το πρόγραμμά του κοστίζει 13 δισ. ευρώ. Χαρακτήρισε την κοστολόγηση «σουρεαλιστικό πίνακα ζωγραφικής» και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι είχε προετοιμάσει την απάντησή της πριν ολοκληρωθεί η παρουσίαση των προτάσεών του.

Υποστήριξε ότι το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί πάνω σε δημοσιονομικό χώρο 7,5 δισ. ευρώ, όπως αυτός προκύπτει από το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, και αφορά ορίζοντα τετραετίας. Δεσμεύτηκε, μάλιστα, ότι θα καταθέσει τις προτάσεις στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ώστε να υπάρξει θεσμική και ανεξάρτητη αξιολόγηση.

Η βασική του θέση είναι ότι η αριστερή οικονομική πολιτική δεν μπορεί να αγνοεί τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Οφείλει, όμως, να αξιοποιεί πλήρως τα διαθέσιμα περιθώρια και να τα διευρύνει μέσα από την ανάπτυξη. Περιέγραψε ένα δεκαετές σχέδιο αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου με τρεις άξονες. Μεγαλύτερη παραγωγή, δικαιότερη διανομή και βελτίωση της καθημερινής ζωής.

Με αυτό το σχήμα επιχείρησε να αντιπαραθέσει μια μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πρόταση στις παροχές που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Δεν αμφισβήτησε την ανάγκη στήριξης των πολιτών, κατηγόρησε όμως τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι περιορίστηκε στη διανομή επιδομάτων και φορολογικών ελαφρύνσεων χωρίς να παρουσιάσει συνολικό όραμα για τη χώρα.

Ασαφές ακόμη το σχέδιο για τον μεγάλο πλούτο

Περισσότερα ερωτήματα άφησε η πρόταση για την επιβολή «πατριωτικής εισφοράς» στο πλουσιότερο 1% του πληθυσμού. Ο Αλέξης Τσίπρας υπερασπίστηκε την ανάγκη μεγαλύτερης συνεισφοράς των οικονομικά ισχυρότερων, παραδέχθηκε όμως ότι δεν υπάρχουν ακόμη ακριβή στοιχεία ούτε για το ύψος των περιουσιών ούτε για τα έσοδα που θα μπορούσε να αποφέρει το μέτρο.

Συνέδεσε την εφαρμογή του με την ολοκλήρωση του περιουσιολογίου και εκτίμησε ότι τα έσοδα θα μπορούσαν να φθάσουν από ένα έως τρία δισ. ευρώ ετησίως, χωρίς να δεσμευθεί για συγκεκριμένο ποσό. Τα χρήματα, σύμφωνα με την πρότασή του, θα κατευθυνθούν σε ένα «ταμείο γενεών», με σκοπό τη στήριξη των νέων και τον περιορισμό της φυγής τους στο εξωτερικό.

Η παραδοχή ότι δεν υπάρχει ακόμη πλήρης τεχνική εξειδίκευση προσφέρει στην κυβέρνηση πεδίο κριτικής. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από το ύψος των παροχών στο ζήτημα της φορολογικής δικαιοσύνης και της συγκέντρωσης του πλούτου.

Διαφάνεια στη χρηματοδότηση

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ακόμη την έναρξη καμπάνιας μικροχρηματοδότησης της ΕΛΑΣ από μέλη, φίλους και εθελοντές. Με το σύνθημα «λίγα από πολλούς και όχι πολλά από λίγους», παρουσίασε ένα μοντέλο οικονομικής ενίσχυσης που επιδιώκει να διαφοροποιήσει το κόμμα από τους παραδοσιακούς μηχανισμούς χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με όσα είπε, η ΕΛΑΣ θα ακολουθήσει μια χαμηλού κόστους προεκλογική εκστρατεία, ενώ τα στοιχεία για τις εισφορές θα δημοσιοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας της. Η επιλογή συνδέεται με την προσπάθεια να ενισχυθεί το προφίλ ενός νέου, συμμετοχικού και οικονομικά διαφανούς φορέα.

Σκληρή γραμμή για υποκλοπές και Δικαιοσύνη

Ιδιαίτερα υψηλοί ήταν οι τόνοι στο ζήτημα των υποκλοπών. Ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη και υποστήριξε ότι η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης εξαρτάται πλέον από το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών.

Κατά την άποψή του, μια νέα κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας δεν θα επιτρέψει την απόδοση ευθυνών. Αντίθετα, μια προοδευτική κυβέρνηση με συμμετοχή της ΕΛΑΣ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η Δικαιοσύνη θα ερευνήσει την υπόθεση χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις και ότι θα λογοδοτήσουν όλοι οι υπεύθυνοι, ανεξαρτήτως θέσης.

Με την τοποθέτηση αυτή επιχείρησε να εντάξει τις υποκλοπές σε ένα ευρύτερο δίλημμα για τη λειτουργία των θεσμών, τη διαφάνεια και το κράτος δικαίου, που θα αποτελέσει κεντρικό πεδίο της αντιπολιτευτικής του στρατηγικής.

Τα 12 μίλια και η κριτική στα «ήρεμα νερά»

Στα εθνικά θέματα ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι θα προχωρούσε στην επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε την περίοδο των «ήρεμων νερών» για να βελτιώσει τη θέση της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας.

Υποστήριξε ότι το γεωπολιτικό ισοζύγιο έχει επιδεινωθεί, επικαλούμενος την αναβάθμιση της Τουρκίας, την προοπτική απόκτησης μαχητικών F-35 και την παρεμπόδιση της πόντισης του ηλεκτρικού καλωδίου στην Κάσο.

Για τις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ αναγνώρισε τη χρησιμότητα της στρατιωτικής συνεργασίας, έθεσε όμως ζήτημα συμβατότητας της ελληνικής στάσης με την επίκληση του Διεθνούς Δικαίου, λόγω της ισραηλινής πολιτικής στη Γάζα.

Η επιδίωξη ενός νέου διπολισμού

Η συνολική εικόνα από τη συνέντευξη Τύπου είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν επιδιώκει απλώς την επιστροφή του στο Κοινοβούλιο με ένα αξιοπρεπές ποσοστό. Φιλοδοξεί να αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό και να δημιουργήσει έναν δεύτερο ισχυρό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Η στρατηγική του περιλαμβάνει σκληρή αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προσεκτικό άνοιγμα προς το ΠΑΣΟΚ, προσκλητήριο χωρίς αυτοματοποιημένη αποκατάσταση παλαιών στελεχών και αυστηρότερη εσωτερική λειτουργία. Η παραδοχή ότι στο παρελθόν ανέχθηκε προσωπικές στρατηγικές λειτουργεί ταυτόχρονα ως αυτοκριτική και ως προειδοποίηση για το μέλλον.

Από τη ΔΕΘ ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ ζήτησε, ουσιαστικά, να κριθεί εκ νέου ως υποψήφιος πρωθυπουργός. Το κατά πόσο η κοινωνία θα θεωρήσει πειστική τη «δεύτερη ευκαιρία» θα εξαρτηθεί από δύο παράγοντες. Εάν το οικονομικό του πρόγραμμα αποκτήσει σαφή και αξιόπιστη κοστολόγηση και εάν καταφέρει να μετατρέψει τον κατακερματισμένο προοδευτικό χώρο σε πλειοψηφική κυβερνητική πρόταση.

Η απάντηση Τσίπρα στο τραγούδι Μητσοτάκη: «Μου ‘φαγες όλα τα δαχτυλίδια»

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν άφησε αναπάντητη την… αφιέρωση που του είχε κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και του απάντησε κι αυτός με τη σειρά του με ένα τραγούδι.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε πει για τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ: «Η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά με τα προγράμματα και το Μετρό του, που αποδείχθηκαν μουσαμάδες. Όπως λέει και το τραγούδι, “Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω”».

Ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη αντιπαραβάλλοντας το «Μου ’φαγες όλα τα δαχτυλίδια».

«Ο κ. Μητσοτάκης το έριξε στο ελαφρολαϊκό. Θα του θυμίσω το “Μου ’φαγες όλα τα δαχτυλίδια”», ανέφερε χαρακτηριστικά