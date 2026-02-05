Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης: «Μέλη ΜΚΟ καθοδήγησαν οικογένεια μεταναστών να καταγγείλει το Λιμενικό στη Χίο»

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η ΕΥΠ και οι εμπλεκόμενοι απομακρύνθηκαν άμεσα από το νοσοκομείο
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης / EUROKINISSI / Φωτογραφία Δήμητρα Κούτρα

Μια σοβαρή καταγγελία έκανε ο υπουργός Υγείας  Άδωνις Γεωργιάδης λέγοντας ότι μέλη ΜΚΟ προσπάθησαν να καθοδηγήσουν οικογένεια μεταναστών να καταγγείλει το Λιμενικό μετά το πολύνεκρο ναυάγιο με τους μετανάστες στη Χίο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή του Αδωνις Γεωργιάδης μέλη ΜΚΟ μπήκαν σε κλινική του νοσοκομείου στη Χίο για «καθοδήγηση οικογένειας μεταναστών, με πιθανό στόχο τη διαμόρφωση αφηγήματος για αιτήσεις ασύλου ή και καταγγελίες κατά του Λιμενικού Σώματος (push backs κ.λπ.)».

Όπως αναφέρει η σοβαρή καταγγελία έγινε από διοικητή δημόσιας νοσοκομειακής δομής στην Χίο.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η ΕΥΠ και οι εμπλεκόμενοι απομακρύνθηκαν άμεσα από το νοσοκομείο.

«Σήμερα δέχθηκα σοβαρή καταγγελία από Διοικητή δημόσιας νοσοκομειακής δομής στην Χίο. Μέλη ΜΚΟ εμφανίστηκαν απρόσκλητα σε Χειρουργική Κλινική, παρότι είχε προηγηθεί ρητή άρνηση παροχής οποιασδήποτε «βοήθειας». Μάλιστα, δήλωσαν ψευδώς στο προσωπικό ότι είχαν συνεννοηθεί με τη Διοίκηση.

Ακόμη σοβαρότερο: οι φερόμενοι ως «διερμηνείς» δεν έκαναν διερμηνεία, αλλά –κατά την εκτίμηση της Διοίκησης– προέβαιναν σε καθοδήγηση οικογένειας μεταναστών, με πιθανό στόχο τη διαμόρφωση αφηγήματος για αιτήσεις ασύλου ή και καταγγελίες κατά του Λιμενικού Σώματος (push backs κ.λπ.).

Οι εμπλεκόμενοι απομακρύνθηκαν άμεσα και το περιστατικό γνωστοποιήθηκε στην ΕΥΠ.

Στα δημόσια νοσοκομεία ισχύουν κανόνες.

Η υγεία δεν είναι πεδίο ιδεολογικής ή πολιτικής εκμετάλλευσης.

Η Πολιτεία δεν θα ανεχθεί σκιώδεις παρεμβάσεις.

 

Η τάξη και η νομιμότητα είναι αδιαπραγμάτευτες. Δεν θα αφήσουμε ξένα συμφέροντα να θέσουν σε κίνδυνο την Πατρίδα μας και την ακλόνητη απόφαση της να φυλάμε τα σύνορά μας».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
293
222
137
124
113
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
ΠΑΣΟΚ: Το μήνυμα ενότητας που έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι αιχμές για την εσωκομματική «φασαρία»
«Σε αυτή την προσπάθεια, η εσωστρέφεια και μάλιστα χωρίς πολιτικό περιεχόμενο, δεν βοηθά», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι γίνεται «φασαρία για την φασαρία»
Ο Νίκος Ανδρουλάκης
Σε προεκλογικούς ρυθμούς η ΝΔ: Η «επιστράτευση» υπουργών και το στοίχημα της συσπείρωσης
Το Μέγαρο Μαξίμου και η Πειραιώς δίνουν έμφαση στον διάλογο με την κοινωνία, με στόχο, από τη μία να επικοινωνήσουν το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης σε όλο του το φάσμα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 22
Ένταση στη Βουλή μεταξύ Καιρίδη και Βελόπουλου: «Είστε πρόβλημα αντεθνικό και ανθελληνικό» - Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για την τραγωδία στη Χίο
Αναδεικνύεται η ανάγκη ενίσχυσης της μάχης κατά των κυκλωμάτων διακίνησης παράτυπων μεταναστών, λέει η κυβέρνηση
Κυριάκος Μητσοτάκης 18
Newsit logo
Newsit logo