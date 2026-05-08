Νίκος Ανδρουλάκης: Συμμορία στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, που δημιουργεί συνθήκες παρακμής

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία στην οικονομία και διάβρωση του Κράτους Δικαίου, αντιτάσσοντας το «ολοκληρωμένο προοδευτικό πρόγραμμα» του κόμματός του
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο δεύτερο Οικονομικό Συνέδριο της «Ημερησίας» με θέμα «Ο κόσμος σε μετάβαση - Η Ελλάδα, η νέα γεωοικονομία και η επόμενη μέρα των επενδύσεων»
 Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε την Παρασκευή (08.05.2026) ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, εστιάζοντας στην οικονομία, το Κράτος Δικαίου και την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ έθεσε ως κεντρικό δίλημμα των επόμενων εκλογών το «Μητσοτάκης ή πολιτική αλλαγή».

Μιλώντας από το βήμα του οικονομικού συνεδρίου που διοργανώνει η «Ημερησία», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για «διάβρωση των θεσμών» και υποστήριξε ότι θα συνιστά «εκτροπή» αν ο πρόεδρος της Βουλής συναινέσει ώστε να απαιτούνται 151 βουλευτές, αντί για 120, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.

«Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μια συμμορία υπό τον πρωθυπουργό που αλλοιώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνθήκες παρακμής στο Κράτος Δικαίου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προσθέτοντας ότι «η δημοκρατία απειλείται από την καθημερινή της διάβρωση».

«Η κυβέρνηση έχει αποτύχει»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση «έχει αποτύχει», αντιτάσσοντας, όπως είπε, το ολοκληρωμένο προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την οικονομία και την κοινωνία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις πρωτοβουλίες του κόμματός του για τις τράπεζες, την τετραήμερη απασχόληση και την κοινωνική κατοικία, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι απορρίπτει προτάσεις οι οποίες, όπως σημείωσε, εφαρμόζονται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

 

«Τα ενοίκια καλπάζουν στη χώρα. Καταθέτω από το 2022 προτάσεις κοινωνικών κατοικιών που εφαρμόζονται σε Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία. Την αρνείται πλήρως η Νέα Δημοκρατία και την καταγγέλλει ως πρόταση λαϊκισμού», είπε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέμεινε ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν θα κριθεί μόνο στο πεδίο της οικονομίας, αλλά και στο ζήτημα της λειτουργίας των θεσμών, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται «πολιτική αλλαγή» και ένα διαφορετικό υπόδειγμα διακυβέρνησης.

