Άδωνις Γεωργιάδης: Νέα επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου αλλά και την Τζώρτζια Κεφαλά για «αριστερή υποκρισία»

Νέο επεισόδιο στον «πόλεμο» ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Με νέα ανάρτησή του στο Facebook το βράδυ της Τετάρτης (18.02.2026), ο υπουργός Υγείας απαντά στα «πυρά» της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για «εκβιασμό» και «δουλίτσες», τη στιγμή που μία εργαζομένη της κ. Κωνσταντοπούλου έχει κάνει καταγγελία εναντίον της.

Στη νέα μακροσκελή αυτή τη φορά ανάρτησή του στο Facebook ο Άδωνις Γεωργιάδης παραθέτει παλαιότερη ομιλία που είχε κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για τα δικαιώματα των εργαζομένων και τη συνδέει με μία περίοδο που εκκρεμεί σε βάρος της καταγγελία από εργαζόμενή της, με τον υπουργό Υγείας να μιλά για «αριστερή υποκρισία».

«Τώρα που ξέρετε ότι μία εργαζομένη της κας Ζωή Κωνσταντοπούλου με ενεργή σύμβαση εργασίας στην Εργάνη, έχει κάνει καταγγελία εναντίον της και αυτή κατηγορεί την εργαζόμενη για «συμμετοχή σε συμμορία», «εκβιασμό», ότι «κάνει δουλίτσες» κλπ διαβάστε πάλι τι ισχυριζόταν η κυρία Πρόεδρος στην Βουλή και δείτε τί θα πει αριστερή υποκρισία:

«ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΕ΄

Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

1. Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Για την ενίσχυση της εργασίας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 – Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας – Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας» ….

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας): Στην Ελλάδα το 2023 θα έπρεπε να μιλάμε, κύριε Υπουργέ, για αξιοπρεπή εργασία, για αξιοπρεπή αμοιβή, για αμοιβές των εργαζομένων, που θα τους επιτρέπουν να απολαμβάνουν τη ζωή τους, να χαίρονται τον ελεύθερο χρόνο τους, για ευημερία των εργαζομένων, για την εργασία ως δικαίωμα όχι απλώς βιοπορισμού, όπως κάποιοι το αντιλαμβάνονται, όχι απλώς επιβίωσης, όπως εσείς προφανώς αντιλαμβάνεστε, αλλά ως δικαίωμα δημιουργίας και αυτοπραγμάτωσης του εργαζόμενους…θα δώσουμε περισσότερα δικαιώματα στους εργαζόμενους, πώς θα τους επιτρέψουμε να επιμορφώνονται περισσότερο και καλύτερα, πώς θα τους επιτρέψουμε να απολαμβάνουν περισσότερα δικαιώματα για τα παιδιά τους, πώς θα επιτρέψουμε στις εργαζόμενες οικογένειες να ανταποκρίνονται στα έξοδα και στις ανάγκες τους.

Όλες αυτές οι τοποθετήσεις ουσιαστικά αγνοούν έναν βασικό κανόνα, μια βασική αρχή του Εργατικού Δικαίου που μέσα σε αυτή την Αίθουσα δεν επιτρέπεται να παραγνωρίζεται. Ο βασικός κανόνας είναι ότι ο εργοδότης είναι το ισχυρό μέρος σε μία σύμβαση εργασίας και ο εργαζόμενος είναι, κατά τεκμήριο, το αδύναμο μέρος. Γι’ αυτό έρχεται η νομοθεσία να εγγυηθεί το οκτάωρο, το πενθήμερο, τα εργασιακά δικαιώματα. Γι’ αυτό έρχεται ο νομοθέτης να τα προβλέψει και γι’ αυτό δεν αρκεί το αν συμφωνούν τα μέρη, κάτι που επανέρχεται ξανά και ξανά ως διατύπωση στο νομοσχέδιο σας.

Αυτά είναι για τα οποία αγωνιά η Πλεύση Ελευθερίας….»

Και δύο ερωτήσεις ακόμη:

Α) η κα Τζώρτζια Κεφαλά συμφωνεί με το ότι η κουνιάδα της κάνει δουλίτσες, λέει ψέματα κλπ ή όχι; Αυτή έχει ενδιαφέρον. Ούτε για την ίδια της την οικογένεια δεν έχει άποψη αυτή η ευαίσθητη αριστερή κυρία;

Β) τα υπόλοιπα κόμματα της Αριστεράς (@pasok @NeaAristera @syriza_gr @gt_kke @mera25_gr @skasselakis ) έχουν πληροφορηθεί τίποτε από όλα αυτά; Έχουν κάποια άποψη καθώς και αυτά είναι πολύ «ευαίσθητα» γενικά στα εργασιακά δικαιώματα….ε πού θα πάει; Κάτι θα πουν δε μπορεί!».

Στο μήνυμά του ο Άδωνις Γεωργιάδης απευθύνει ρητορικό ερώτημα και προς την Τζώρτζια Κεφαλά σε σχέση με την καταγγελία της κουνιάδας της για ζητήματα εργατικού δικαίου.

«Ούτε για την ίδια της την οικογένεια δεν έχει άποψη αυτή η ευαίσθητη αριστερή κυρία;», διερωτάται ο υπουργός Υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 17 Φεβρουαρίου η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας από το περιστύλιο της Βουλής εξαπέλυσε προσωπική επίθεση εναντίον της καταγγέλλουσας που υποστηρίζει ότι δεν έχει πληρωθεί από τον περασμένο Μάρτιο, ενώ έκανε λόγο για bullying.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ισχυρίστηκε ότι το πρόσωπο που το κατονομάζει ως «Άννα Καρακίτσου γνωστή και ως Άννα Μελίτη», δεν έχει εργαστεί στο κόμμα «εδώ και περισσότερο από ένα έτος, άρα είναι ψευδής η καταγγελία της». Η καταγγέλλουσα είναι κουνιάδα της Τζώρτζιας Κεφαλά.