Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας χόρεψε ζεϊμπέκικο με την «Φάμπρικα» του Λάκη Χαλκιά σε συγκέντρωση του ΚΚΕ

Δείτε βίντεο από τον χορό του
Ο Δημήτρης Κουτσούμπας χόρεψε ζεϊμπέκικο με την «Φάμπρικα» του Λάκη Χαλκιά σε συγκέντρωση του ΚΚΕ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δημήτρης Κουτσούμπας ανεβαίνει στην πίστα και δείχνει τις χορευτικές του ικανότητες. Και αυτήν την φορά, χόρεψε ζεϊμπέκικο σε συγκέντρωση του ΚΚΕ, τιμώντας τον Λάκη Χαλκιά που έφυγε από τη ζωή στις 2 Αυγούστου.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας βρέθηκε σε συγκέντρωση του κόμματος την Κυριακή (09.08.2026) και δεν έχασε την ευκαιρία να χορέψει για ακόμη μία φορά ζεϊμπέκικο.

Στο βίντεο φαίνεται ο τραγουδιστής να ξεκινά την «Φάμπρικα», ένα τραγούδι του Λάκη Χαλκιά που είναι συνυφασμένο με τις συγκεντρώσεις του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ, σε όλη την Ελλάδα.

@nikoswolf_

και σε μια συγκέντρωση του ΚΚΕ δεν ήταν δυνατόν να μην γίνει και ένα αφιέρωμα στον Λάκη Χαλκιά, και δεν είναι δυνατόν να μην σηκωνώταν ο σύντροφος Γραμματέας να το χορέψει.

♬ πρωτότυπος ήχος – nikoswolf_

Σε δευτερόλεπτα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας ανεβαίνει στην πίστα και ξεκινά τον χορό ενώ ο κόσμος γύρω του χειροκροτά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
112
108
86
84
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Αλέξης Τσίπρας: «Κάλπη ανατροπής» η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση – Έτοιμα στο 80% τα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ
Η εκλογική στρατηγική, οι συνεργασίες και η απάντηση για τη χρηματοδότηση - Πώς περιγράφει τον δρόμο προς μια προοδευτική κυβέρνηση και γιατί δίνει ιδιαίτερο βάρος στη δεύτερη κάλπη
O Αλέξης Τσίπρας 56
Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει «παρών» και ξαναστήνει τον μηχανισμό του – Restart με 70.000 μέλη και πλώρη για τη ΔΕΘ
Δούρου, Παππάς και Πολάκης μπαίνουν μπροστά στη νέα καμπάνια, σε μια κίνηση με σαφή συμβολισμό ενότητας - Η Κουμουνδούρου απαντά στα σενάρια περί «τέλους εποχής» με ανασυγκρότηση των Νομαρχιακών
Η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης 7
Φλωρίδης κατά Τσίπρα για τη Δικαιοσύνη: «Μετά από όσα διέπραξε, θα έπρεπε να την αποφεύγει όπως ο διάβολος το λιβάνι»
Ο υπουργός Δικαιοσύνης σηκώνει το γάντι μετά τις αιχμές του πρώην πρωθυπουργού – Ο νόμος Παρασκευόπουλου, η Novartis, οι τηλεοπτικές άδειες και οι «αρμοί της εξουσίας» στο επίκεντρο της επίθεσης
Γιώργος Φλωρίδης 5
ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: «Συμβιβασμένος Μαδούρο» και «διευθύνων σύμβουλος των ολιγαρχών»
«Το μέλλον της χώρας δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης της διαφθοράς ούτε ο Τσίπρας της διαπλοκής», αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη - Οι αιχμές για «copy paste» προτάσεων και τα οικονομικά της ΕΛΑΣ
Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης
Newsit logo
Newsit logo