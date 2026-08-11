Ο Δημήτρης Κουτσούμπας χόρεψε ζεϊμπέκικο με την «Φάμπρικα» του Λάκη Χαλκιά σε συγκέντρωση του ΚΚΕ

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δημήτρης Κουτσούμπας ανεβαίνει στην πίστα και δείχνει τις χορευτικές του ικανότητες. Και αυτήν την φορά, χόρεψε ζεϊμπέκικο σε συγκέντρωση του ΚΚΕ, τιμώντας τον Λάκη Χαλκιά που έφυγε από τη ζωή στις 2 Αυγούστου.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας βρέθηκε σε συγκέντρωση του κόμματος την Κυριακή (09.08.2026) και δεν έχασε την ευκαιρία να χορέψει για ακόμη μία φορά ζεϊμπέκικο.

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Στο βίντεο φαίνεται ο τραγουδιστής να ξεκινά την «Φάμπρικα», ένα τραγούδι του Λάκη Χαλκιά που είναι συνυφασμένο με τις συγκεντρώσεις του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ, σε όλη την Ελλάδα.

@nikoswolf_ και σε μια συγκέντρωση του ΚΚΕ δεν ήταν δυνατόν να μην γίνει και ένα αφιέρωμα στον Λάκη Χαλκιά, και δεν είναι δυνατόν να μην σηκωνώταν ο σύντροφος Γραμματέας να το χορέψει. ♬ πρωτότυπος ήχος – nikoswolf_

Σε δευτερόλεπτα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας ανεβαίνει στην πίστα και ξεκινά τον χορό ενώ ο κόσμος γύρω του χειροκροτά.