Αφροδίτη Λατινοπούλου: Ινδός ο 35χρονος οδηγός που την τράκαρε και την εγκατέλειψε – «Μας χτύπησε και εξαφανίστηκε»

Με πόνους στον αυχένα, παραμένει η Αφροδίτη Λατινοπούλου, από το σοβαρό τροχαίο που είχε το μεσημέρι της Τετάρτης (27.08.2025) στη λεωφόρο Κηφισίας.

Το τροχαίο έγινε κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο στην Κηφισίας στο ύψος του «Υγεία», όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός η Αφροδίτη Λατινοπούλου χτυπήθηκε από άλλο όχημα. Αν και ο οδηγός του πρώτου αυτοκινήτου έκανε στην άκρη για να δουν τις ζημιές που προκλήθηκαν, ο 35χρονος οδηγός που προκάλεσε το ατύχημα, πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε χωρίς να συνειδητοποιήσει ότι τον «έπιασαν» οι κάμερες.

Μετά από καταγγελία που έκανε η ευρωβουλευτής, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να αναζητούν τον δράστη ο οποίος εν τέλει βρέθηκε και συνελήφθη. Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, ο 35χρονος είχε ενοικιάσει το αυτοκίνητο από εταιρεία στο Κορωπί και μετά το τροχαίο πήγε στην επιχείρηση για να το αφήσει εκεί.

Η ευρωβουλευτής διακομίσθηκε στο «ΚΑΤ» για να λάβει τις πρώτες βοήθειες και φέρει τραύματα στον αυχένα, για τα οποία οι γιατροί της έδωσαν να φορέσει κολάρο.

Οι αστυνομικοί έκαναν αλκοτέστ στους 2 οδηγούς για να αποδειχθεί αν είχαν καταναλώσει αλκοόλ.

Ο 35χρονος κατηγορείται για αμέλεια και πρόκληση σωματικών βλαβών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

«Τρανταχτήκαμε ολόκληροι»

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου μιλώντας σήμερα το πρωί στην εκπομπή «10 παντού» του ΟPEN περιέγραψε πώς ακριβώς έγινε το τροχαίο.

«Είμαι καλά στην υγεία μου αλλά χρειάζομαι ξεκούραση. Την ώρα που σταματήσαμε σε πορτοκαλί φανάρι, ένα αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα μας, έπεσε από πίσω. Ευτυχώς φορούσαμε ζώνη γιατί η ζώνη σώζει ζωές. Ήμασταν χαλαροί και τρανταχτήκαμε ολόκληροι. Το αυτοκίνητο που μας τράκαρε, άναψε αλάρμ, ώστε και εμείς να πάμε στην άκρη του δρόμου για ανταλλαγή στοιχείων. Όμως, ο ασυνείδητος αυτός οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε», είπε αρχικά.

«Πρόλαβα να δω τις πινακίδες του και χάρη στις κάμερες που υπήρχαν στο σημείο αλλά και την επέμβαση της αστυνομίας, ο δράστης του τροχαίου ατυχήματος, εντοπίστηκε και συνελήφθη. Ο συνεργάτης μου είναι και αυτός καλά στην υγεία του», συνέχισε.

«Πήγα στο ΚΑΤ γιατί υπήρχε ενόχληση. Έβαλα για 3 ώρες προληπτικά κολάρο και πλέον είμαι ξαπλωμένη. Ο οδηγός αυτός ήταν Ινδός. Από εκεί και πέρα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι όταν υπάρχει εγκατάλειψη, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κακούργημα. Θα πρέπει να αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης διά βίου», συμπλήρωσε η ευρωβουλευτής.