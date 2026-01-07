Αγρότες: Live οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης

Ανοιχτοί οι δρόμοι στα μπλόκα των μπλόκων στη Βόρεια Ελλάδα

Ανοιχτό παραμένει σήμερα το οδικό δίκτυο στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι, που βρίσκονται εδώ και ενάμιση μήνα στα μπλόκα, δεν προχωρούν σε αποκλεισμούς, ενώ αναμένουν εντός της ημέρας την εξειδίκευση των μέτρων για τον πρωτογενή τομέα.

Το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στη Βόρεια Ελλάδα, με αντικείμενο τον καθορισμό της στάσης τους, σε συντονισμό με τις αντίστοιχες κινητοποιήσεις σε πανελλαδικό επίπεδο.

Οι τελικές αποφάσεις θα προκύψουν μετά τη μεταξύ τους διαβούλευση και θα κρίνουν, εάν θα συμμετάσχουν στον διάλογο με την κυβέρνηση ή αν θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων, όπως έχει προαναγγελθεί από την τελευταία πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα.