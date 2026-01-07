Αγρότες: Live οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης

Το πακέτο των μέτρων για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα ανακοινώνει αυτή την ώρα η κυβέρνηση και ενώ οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα και έχουν εξαγγείλει νέες κινητοποιήσεις με κλείσιμο δρόμων και τελωνείων αύριο Πέμπτη (8.1.25). Τα μέτρα της κυβέρνησης για τους αγρότες ανακοινώνουν σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιείται στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς. Δείτε live τις ανακοινώσεις.
Ανοιχτό παραμένει σήμερα το οδικό δίκτυο στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι, που βρίσκονται εδώ και ενάμιση μήνα στα μπλόκα, δεν προχωρούν σε αποκλεισμούς, ενώ αναμένουν εντός της ημέρας την εξειδίκευση των μέτρων για τον πρωτογενή τομέα.
Το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στη Βόρεια Ελλάδα, με αντικείμενο τον καθορισμό της στάσης τους, σε συντονισμό με τις αντίστοιχες κινητοποιήσεις σε πανελλαδικό επίπεδο.
Οι τελικές αποφάσεις θα προκύψουν μετά τη μεταξύ τους διαβούλευση και θα κρίνουν, εάν θα συμμετάσχουν στον διάλογο με την κυβέρνηση ή αν θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων, όπως έχει προαναγγελθεί από την τελευταία πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα.
Τα μέτρα για τους αγρότες θα ανακοινώσουν σε συνέντευξη Τύπου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και οι υπουργοί: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.
