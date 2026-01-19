Αγρότες: Με άδεια χέρια έφυγαν οι «σκληροί» των μπλόκων από το Μαξίμου – Μαρούδας: «Συνεχίζουμε τον αγώνα»

Περισσότερες από τέσσερις ώρες διήρκεσε η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αγρότες που εκπροσωπούν την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη (19.01.2026) στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας έκανε λόγο για «αναλυτική και δημιουργική συζήτηση», ενώ οι αγρότες δήλωσαν ότι θα προχωρήσουν από αύριο σε γενικές συνελεύσεις, προκειμένου να αποτιμήσουν τη συνάντηση και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Όπως προέκυψε από τη συνάντηση, το βασικό πλαίσιο των εξαγγελιών της κυβέρνησης δεν αλλάζει, ωστόσο συμφωνήθηκε να γίνουν επί μέρους συζητήσεις για βελτιώσεις σε τεχνικά και θεσμικά ζητήματα. Από την πλευρά τους, οι αγρότες ανέφεραν ότι δεν έμειναν πλήρως ικανοποιημένοι από αυτή τη συνάντηση και θα επιστρέψουν στα μπλόκα τους όπου θα έχουν γενικές συνελεύσεις προκειμένου να αποφασίσουν αν θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους ή θα πάνε σε άλλες μορφές κινητοποίησης εκτός μπλόκων. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο Ρίζος Μαρούδας «συνεχίζουμε τον αγώνα για την επιβίωση μας», επισημαίνοντας ότι «όλα τα δεδομένα είναι ανοικτά».

Ρίζος Μαρούδας: «Δεν μπορούμε να ζήσουμε με αυτούς τους όρους»

«Ακόμα και τα χρήματα που δόθηκαν είναι αποτέλεσμα της πίεσης των μπλόκων», δήλωσε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, κάνοντας λόγο για «δίκαιο αγώνα», ενώ σημείωσε πως οι αγρότες «δεν είναι ικανοποιημένοι» από τη στάση της κυβέρνησης.

«Κρύφτηκαν πίσω από τις δικαιολογίες των δημοσιονομικών περιορισμών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «δεν μπορούμε να ζήσουμε με αυτούς τους όρους». Όπως είπε, «οι αγώνες αποδίδουν καρπούς», ωστόσο από αύριο θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις για την αποτίμηση της συνάντησης και τον καθορισμό των επόμενων βημάτων. «Συνεχίζουμε τον αγώνα για την επιβίωσή μας», υπογράμμισε.

Τσιάρας μετά τη συνάντηση με τους αγρότες: «Ελπίζω να πρυτανεύσει η λογική»

Αμέσως μετά την πολύωρη συνάντηση, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας ανέφερε ότι «είχαμε μία αναλυτική και πολύωρη παραγωγική συζήτηση με τους εκπροσώπους των μπλόκων. Είχαμε την ευκαιρία να εξετάσουμε όλα τα θέματα του πρωτογενούς τομέα. Συμφωνήθηκε να υπάρχουν εκπρόσωποι των μπλόκων στις επιτροπές για τις αποφάσεις. Εξετάσαμε τα ζητήματα που αφορούν το πετρέλαιο και το αγροτικό ρεύμα. Το βασικό πλαίσιο έχει τεθεί, αλλά υπήρξε συζήτηση για επί μέρους θέματα και τον τρόπο εφαρμογής».

«Συμφωνήσαμε να δούμε και κάποια επιπλέον ζητήματα για το κόστος παραγωγής,. πχ για ηλεκτρικό ρεύμα και ΕΦΚ στην αντλία, την ενίσχυση συγκεκριμένων καλλιεργειών», ανέφερε. «Συμφωνήθηκε να υπάρχει συνεργασία με τον πρωθυπουργό», υπογράμμισε ο υπουργός, τονίζοντας ότι υπήρξε σοβαρή προσέγγιση των ζητημάτων που αφορούν στον πρωτογενή τομέα. «Υπήρξε πολύ καλή και παραγωγική συζήτηση, εύχομαι και ελπίζω από εδώ και πέρα να πρυτανεύσει η κοινή λογική. Θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας τα αιτήματα των αγροτών», επεσήμανε ο Κώστας Τσιάρας.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι «το γενικό πλαίσιο έχει τεθεί» και πρόσθεσε πως «δεν θα αλλάξει κάτι με βάση τις εξαγγελίες την προηγούμενη εβδομάδα». «Ετέθησαν επιμέρους τεχνικά ζητήματα που η κυβέρνηση είναι έτοιμη να τα συζητήσει και βεβαίως να δρομολογήσει και την όποια λύση», σημείωσε σε άλλο σημείο ο κ. Τσιάρας.

Όπως πρόσθεσε, μετά τη σημερινή συνάντηση «δίνεται η δυνατότητα και από την ομάδα των συγκεκριμένων μπλόκων να συμμετέχουν σε επιτροπές που θα επεξεργαστούν τα ζητήματα αυτά» και σημείωσε πως «η εισήγηση και η ανάλυση του πρωθυπουργού συνέβαλε στο να κατανοήσουν οι αγρότες πως η Κυβέρνηση είναι στο πλευρό τους».

Μητσοτάκης σε αγρότες: Δεν περιμένω να συμφωνήσουμε σε όλα

Στην ανάγκη να υπάρξει μια ουσιαστική και ειλικρινής συζήτηση με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης που επικράτησε το προηγούμενο διάστημα αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνάντηση. «Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα», είπε ο πρωθυπουργός, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι μπορεί να τεθεί ένα τέλος στην περίοδο έντασης, η οποία – όπως σημείωσε – δεν ωφέλησε ούτε τα δίκαια αιτήματα των αγροτών ούτε την κοινωνία. «Η κοινωνία ζητά να προχωρήσουμε μπροστά», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι στο τραπέζι θα τεθούν ξεκάθαρα τόσο όσα αιτήματα είναι υλοποιήσιμα όσο και εκείνα που δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν.

Όπως τόνισε, η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε παρεμβάσεις που αφορούν διαχρονικά αιτήματα του πρωτογενούς τομέα, όπως το αγροτικό ρεύμα και η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία, σημειώνοντας πως είναι έτοιμη να συζητήσει τις λεπτομέρειες της υλοποίησης. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά στη στήριξη τιμών για καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, μέσω ανακατανομής κονδυλίων που εξοικονομήθηκαν μετά τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ποιοι αγρότες πήγαν στη συνάντηση

Οι αγρότες που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ήταν οι: Αγγελακούδης Ηλίας, Γρουζίδης Γρηγόρης, Βεσμελης Αποστόλης, Τουρτουρας Γιαννης, Σέφης Κώστας, Φρονιμόπουλος Ιορδάνης, Μηκές Δημήτρης, Χαλκίδης Τάσος, Ουζουνίδης Λάζαρος, Μπέτσας Βαγγέλης, Καρναβίας Γιάννης, Λιλικάκης Κώστας, Ζαρκαδούλας Κώστας, Παπαδάκης Κώστας, Παραμπατης Δημήτρης, Τσιβίκας Μπάμπης, Δουρούμης Κώστας, Σπυρόπουλος Παύλος, Μόσχος Θωμάς, Κουτης Ιωάννης, Τσερνιός Χρήστος, Γκιοργκίνης Τάσος, Σεσκλιώτης Χάρης, Λεονταράκης Κώστας, Περράκης Παναγιώτης, Τζέλλας Κώστας, Τσιούτρας Γιάννης, Γιαννάκος Σωτήρης, Αλειφτήρας Σωκράτης, Ιωαννίδης Ιορδάνης, Μαρούδας Ρίζος.

Έξω από το Μαξίμου… ο Ανεστίδης

Μπορεί ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης να έχει τεθεί εκτός, τόσο από την κυβερνητική πλευρά όσο και από το μπλόκο των Μαλγάρων το οποίο έως πρόσφατα εκπροσωπούσε, ωστόσο… ο ίδιος ήταν «τελικά πρώτο» πλάνο έξω από το Μέγαρο Μαξίμου.

Υπενθυμίζεται ότι ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, είναι persona non grata για το κυβερνητικό επιτελείο, μετά τις ύβρεις που εκτόξευσε μπροστά στις κάμερες για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παρόλα αυτά, ο ίδιος όχι μόνο εμφανίστηκε έξω από το Μαξίμου την ώρα της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες αλλά… έκανε και τις σχετικές δηλώσεις ενώ στη συνέχεια, μετά το τέλος της συνάντησης, ήταν «πρώτο πλάνο» πίσω από τον Κώστα Τσιάρα την ώρα των δηλώσεων.

«Να μας δώσει τα κλεμμένα λεφτά που μας έτρωγαν έξι χρόνια. Κατά ομολογία του πρωθυπουργού, με την καλύτερη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ φέτος περίσσεψαν γύρω στα 160 με 180 εκατομμύρια» είχε πει νωρίτερα μεταξύ άλλων ο Κώστας Ανεστίδης, σε δηλώσεις τους στους δημοσιογράφους.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής, ζήτησε την επιστροφή χρημάτων που, όπως υποστήριξε, στερήθηκαν οι αγρότες τα προηγούμενα χρόνια, επικαλούμενος τη βελτιωμένη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

