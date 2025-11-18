Πολιτική

Αλέκος Φλαμπουράρης: Ο «δεύτερος πατέρας» του Αλέξη Τσίπρα και ο αγαπητός «παππούς του ΣΥΡΙΖΑ»

Ο «Νέστορας» της Αριστεράς και «μέντορας» του Αλέξη Τσίπρα έπαιξε κομβικό ρόλο ιδιαιτέρως κατά το «καυτό» διάστημα του 2015, τη διαπραγμάτευση, το δημοψήφισμα και τελικά την ψήφιση του τρίτου μνημονίου
Ο Αλέκος Φλαμπουράρης και ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2017
Ο Αλέκος Φλαμπουράρης και ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2017

Μία ολόκληρη ζωή στην ελληνική Αριστερά πέρασε ο Αλέκος Φλαμπουράρης, που «έφυγε» σε ηλικία 87 ετών από καρδιά την Τρίτη (18.11.2025). Ο εκλιπών, εκτός από βασικός συντάκτης της ιδρυτικής διακήρυξης του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια ο μέντορας του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ξεκίνησε από το ΚΚΕ και τη Νεολαία Λαμπράκη τη δεκαετία του ’60, και το τέλος της μακράς πολιτικής του διαδρομής ταυτίστηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου ήταν το «δεξί χέρι» του Αλέξη Τσίπρα.

Το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς και πρώην βουλευτής και υπουργός προδόθηκε από την καρδιά του και άφησε την τελευταία του πνοή στα 87 του χρόνια.

Αλέκος Φλαμπουράρης
Ο Αλέκος Φλαμπουράρης στις προκριματικές εκλογές για τους υποψήφιους για το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, στις 14 Απριλίου 2024

Ο «παππούς του ΣΥΡΙΖΑ», όπως τον αποκαλούσαν στην Κουμουνδούρου, ήταν ένας άνθρωπος που εμπιστευόταν τυφλά για πάντα ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς ήταν φίλος με τον πατέρα του πρώην πρωθυπουργού, Παύλο. Οι δύο τους είχαν συνεργαστεί στις κατασκευές.

Μάλιστα, όταν ο Αλέξης Τσίπρας «έχασε» τον πατέρα του, τον Οκτώβριο του 2012, ήταν ο άνθρωπος που τον στήριξε. Χαρακτηριστικό της σχέσης που είχε με τον πρώην πρωθυπουργό ο εκλιπών, είναι πως οι δύο γιοι του τον φώναζαν «παππού» κι ο ίδιος τον θεωρούσε δεύτερο πατέρα του.

Άνθρωπος με το χαμόγελο στα χείλη και έξω καρδιά, ήταν ταγμένος στη ριζοσπαστική Αριστερά. 

Ο Αλέξης Τσίπρας και ο Αλέκος Φλαμπουράρης
Ο τότε πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας και ο τότε συντονιστής του κυβερνητικού έργου, Αλέκος Φλαμπουράρης το 2017

Η Άρτα, ο Μπανιάς και ο Τσίπρας

Μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΚΚΕ Εσωτερικού, στη μεγάλη σύγκρουση της δεκαετίας του  ’80 ανάμεσα στον Λεωνίδα Κύρκο και τον Αρτινό Γιάννη Μπανιά και τη μετέπειτα διάσπαση που «γέννησε» την ΕΑΡ, πήγε με τον δεύτερο.

Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίας, τέλη της δεκαετίας του 2000, έμελλε να γνωρίσει έναν άλλον πολιτικό αρχηγό από την Άρτα, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος τον όρισε συντονιστή του κυβερνητικού έργου μετά τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2015.

Μετά από τον ανασχηματισμό της 5ης Νοεμβρίου του 2016 διατήρησε τη θέση του στο υπουργείο, με τη διαφορά πως ανέλαβε αρμοδιότητες για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών και για μεγάλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Στις εθνικές εκλογές του 2019 ήταν στην 4η θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και εξελέγη βουλευτής, ενώ στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023 είχε τοποθετηθεί στην τελευταία, τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας του κόμματος. Από τότε ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Τον περασμένο Μάρτιο είχε αναλάβει πρόεδρος του ΔΣ του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς.

Ο τότε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκος Φλαμπουράρης με τον τότε πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα τη βραδιά των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών του 2019
Ο τότε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκος Φλαμπουράρης με τον τότε πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα τη βραδιά των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών του 2019

Στο πλευρό του Τσίπρα έως το τέλος

Η σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα ήταν κομβική ιδιαιτέρως κατά το «καυτό» διάστημα του 2015, τη διαπραγμάτευση, το δημοψήφισμα και τελικώς την ψήφιση του τρίτου μνημονίου.

Παρέμεινε δίπλα στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και μετά την ήττα του 2019, για την οποία είχε πει ότι δεν χρειάζεται καμία αυτοκριτική, υπερασπιζόμενος το έργο της κυβέρνησης στην οποία συμμετείχε. Είχε μάλιστα πει τη θρυλική πλέον ατάκα ότι τον σταματούν στον δρόμο και τον ρωτούν: «Ήταν ανάγκη να χάσετε;»!

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης σε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στις 16 Φεβρουαρίου 2020
Ο Αλέκος Φλαμπουράρης σε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στις 16 Φεβρουαρίου 2020

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης τον Ιούλιο του 2024 είχε νοσηλευτεί με έμφραγμα, ενώ ήταν παντρεμένος με την Εύη Πανοτοπούλου – Φλαμπουράρη, γιατρό και επίσης στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και είχε έναν γιο, τον Μιχάλη.

Η παρακαταθήκη του είναι η πορεία του, μία πορεία δεκαετιών, που σημάδεψε η συμμετοχή του στους αγώνες κατά της δικτατορίας, αλλά και η προσήλωσή του στις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης και της δημοκρατίας.

Η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη θα γίνει την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, στις 14:30 στο Πάρκο Ελευθερίας, (χώρος πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ).

