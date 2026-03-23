Αλεξάνδρα Σδούκου για τα μέτρα στήριξης: «Τα 300 εκατ. ευρώ ενίσχυσης είναι αποτέλεσμα της δημοσιονομικής υπευθυνότητας»

Τη γραμμή της κυβέρνησης υπέρ της στοχευμένης και δημοσιονομικά ελεγχόμενης στήριξης απέναντι στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή ανέπτυξε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, υπερασπιζόμενη τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα (23.03.2026) ο πρωθυπουργός.

Μιλώντας στο ERT News και στο OPEN, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση κινείται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, μελετώντας συνεχώς τα δεδομένα και χωρίς να εξαντλεί από την πρώτη στιγμή όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια», επιμένοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι μέτρα που «ακούγονται ευχάριστα», αλλά παρεμβάσεις με «πραγματικό αποτέλεσμα».

Η Αλεξάνδρα Σδούκου έδωσε έμφαση στον εσωτερικό ειρμό του πακέτου των μέτρων που ανακοινώθηκαν, σημειώνοντας ότι η ψηφιακή κάρτα καυσίμων, η οποία καλύπτει έως 50 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα και έως 60 ευρώ στα νησιά, στηρίζει στοχευμένα τη μεσαία τάξη και τους πιο αδύναμους. Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι «η επιστροφή του 15% στα λιπάσματα, αλλά και η επιδότηση απευθείας με 20 λεπτά στο ντίζελ, στην πράξη συγκρατούν το κόστος παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων», ενώ, σε συνδυασμό με το πλαφόν στο κέρδος, συγκροτούν «ένα πλέγμα μέτρων που μπορεί να ανασχέσει τις πιέσεις από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου». Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στην ακτοπλοΐα, λέγοντας ότι η αποζημίωση στη ναυσιπλοΐα «αναγνωρίζει τη νησιωτική ιδιαιτερότητα» και στηρίζει τους κατοίκους των νησιών.

Στρέφοντας τα πυρά της προς την αντιπολίτευση, η Αλεξάνδρα Σδούκου υποστήριξε ότι τα 300 εκατ. ευρώ ενίσχυσης κατέστησαν δυνατά «χάρη στη συνετή δημοσιονομική διαχείριση των προηγούμενων ετών», η οποία επιτρέπει σήμερα στη χώρα να διαθέτει τα αναγκαία περιθώρια αντίδρασης. Οπως ανέφερε, αν είχαν υιοθετηθεί προτάσεις για περισσότερες παροχές και οριζόντιες μειώσεις φόρων χωρίς σχέδιο, «σήμερα δεν θα υπήρχαν περιθώρια αντίδρασης», προσθέτοντας, σε πιο λαϊκό τόνο, ότι «δεν θα είχαμε μαντήλι να κλάψουμε». Κατά την ίδια, η δημοσιονομική υπευθυνότητα είναι εκείνη που εξασφαλίζει αντοχές σε μια κρίση με άγνωστη ακόμη διάρκεια και ένταση, ενώ η κοινωνική συνοχή παραμένει «πρώτο μέλημα».

Αναφερόμενη στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, η Αλεξάνδρα Σδούκου τόνισε ότι πρόκειται για μια διαδικασία που αναμένει ολόκληρη η κοινωνία και η οποία είναι βαθιά συναισθηματικά φορτισμένη. Οπως είπε, το ζητούμενο είναι «να φωτιστεί πλήρως η αλήθεια και να αποδοθεί Δικαιοσύνη», υπογραμμίζοντας ότι το δυστύχημα έχει αφήσει «μια ανοιχτή πληγή στην κοινωνία». Επέμεινε, ωστόσο, ότι η διαδικασία πρέπει να εξελιχθεί «χωρίς φωνές και χωρίς εντάσεις», ώστε να μη μείνει «καμία απολύτως σκιά στην υπόθεση», ενώ σημείωσε ότι «αυτή τη στιγμή τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη και πρέπει να την αφήσουμε ανεπηρέαστη να κάνει το καθήκον της».

Στην ίδια γραμμή, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ μίλησε για ένα προηγούμενο διάστημα κατά το οποίο, όπως υποστήριξε, «κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν τον ανθρώπινο πόνο για πολιτικό όφελος», κάνοντας λόγο για αφηγήματα που καλλιέργησαν σύγχυση και αμφισβήτηση γύρω από τη θεσμική διαδικασία. Η Αλεξάνδρα Σδούκου υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή, είχε σαφή θέση να αφήσει τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και να τη στηρίξει όπου χρειάζεται, επισημαίνοντας ότι υπήρξε συνδρομή με ανθρώπινους πόρους και τεχνική υποστήριξη ώστε να επισπευσθεί η διαδικασία. Κατέληξε, τέλος, λέγοντας ότι εκείνο που προέχει είναι «απόλυτος σεβασμός στη διαδικασία, χωρίς φωνές και χωρίς πολιτική εκμετάλλευση», καθώς οποιαδήποτε απόπειρα εργαλειοποίησης της υπόθεσης, όπως είπε, στρέφεται τελικά απέναντι στο κοινό αίσθημα δικαίου.