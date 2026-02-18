Συμβαίνει τώρα:
Αλεξάνδρα Σδούκου για υπόθεση ΟΠΕΚΑ: Αυτές τις αποκριές το ΠΑΣΟΚ ντύνει τις υποθέσεις των στελεχών του «γαλάζια σκάνδαλα»

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας μιλά για μηδενική ανοχή στη διαφθορά και αφήνει αιχμές για «έλλειψη αυτοκριτικής» στη Χαριλάου Τρικούπη
Αλεξάνδρα Σδούκου
Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου (Πηγή φωτογραφίας: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ / ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ)

«Μόνο ως αποκριάτικο σχόλιο μπορώ να εκλάβω την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να ντύσει την υπόθεση στελέχους του ως δήθεν “γαλάζιο σκάνδαλο” και αυτό δείχνει το αδιέξοδό του» δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, στον απόηχο της νέας υπόθεσης που φέρεται να εμπλέκει πρόσωπο από τον χώρο της Χαριλάου Τρικούπη στον ΟΠΕΚΑ

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (18.02.2026) στο Action 24, η Αλεξάνδρα Σδούκου έστειλε μήνυμα «μηδενικής ανοχής» απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς, υπογραμμίζοντας παράλληλα την «απόλυτη εμπιστοσύνη» της κυβέρνησης στη λειτουργία των θεσμών. Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας τόνισε δε ότι «ισχύει απολύτως το τεκμήριο αθωότητας» και πως οι ευθύνες «δεν είναι συλλογικές αλλά προσωπικές», σημειώνοντας ότι όπου προκύπτουν ενδείξεις εμπλοκής, «οι υποθέσεις έρχονται στο φως» και οι αρμόδιες αρχές αναζητούν ευθύνες. Με αφορμή το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΑ, επέκρινε το ΠΑΣΟΚ για τον τρόπο που –όπως είπε– χειρίζεται τη δημόσια συζήτηση γύρω από ελέγχους σε στελέχη του, αναφέροντας ότι «στην πολιτική, ό,τι λέει ο καθένας το βρίσκει μπροστά του».

Η Αλεξάνδρα Σδούκου παρέπεμψε, μάλιστα, σε πρόσφατες υποθέσεις που απασχόλησαν την επικαιρότητα –«μια με τον κουμπάρο του κ. Ανδρουλάκη, μια με την υπόθεση του κ. Παναγόπουλου, μια τώρα με το στέλεχός του που έθεσε σε αναστολή την κομματική του ιδιότητα»– σχολιάζοντας πως «σαν πολλά μαζεύονται». Κατηγόρησε, δε, τη Χαριλάου Τρικούπη ότι, ενώ στο παρελθόν «έβαζε ταμπέλες» και επιχειρούσε να «δικάσει» υποθέσεις, σήμερα αποδίδει στη Νέα Δημοκρατία ευθύνη για περιπτώσεις στις οποίες ελέγχονται δικά της στελέχη, «χωρίς αυτοκριτική».

Υποστήριξε επίσης ότι το γεγονός πως αναδεικνύονται περισσότερες υποθέσεις δε σημαίνει κατ’ ανάγκην αύξηση των φαινομένων διαφθοράς, αλλά εντατικοποίηση των ελέγχων. Έκανε λόγο για «ξεκάθαρη πολιτική βούληση» να λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και οι θεσμοί «ανεξάρτητα», αναφερόμενη στην Οικονομική Αστυνομία, το ΣΔΟΕ και τη Δικαιοσύνη, ενώ σημείωσε ότι, όπου απαιτείται, «πολύ ορθά» παρεμβαίνουν και ευρωπαϊκοί θεσμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση.

Συνδέοντας το ζήτημα με τη «μεταρρυθμιστική προσπάθεια» για τον εκσυγχρονισμό του κράτους, η Αλεξάνδρα Σδούκου έκανε λόγο για παθογένειες και «βαθύ κράτος», επιμένοντας ότι το κρίσιμο είναι η πολιτική βούληση «να ξεριζώσεις την ανομία» και να μην υπάρξει «η παραμικρή ανοχή». «Κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου», είπε, προσθέτοντας ότι όποιος παρανομεί θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, αναφέρθηκε και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάνοντας λόγο για «επαναλαμβανόμενο μοτίβο» που δεν τιμά τον δημόσιο διάλογο και εκτιμώντας ότι στόχος είναι «να δημιουργείται σαματάς και θόρυβος». Κλείνοντας, ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται σε πολίτες που «επιθυμούν υπευθυνότητα και λύσεις», υποστηρίζοντας ότι «η ζωή βελτιώνεται με πολιτικές και όχι με κραυγές».

