Αλεξάνδρα Σδούκου κατά ΠΑΣΟΚ: Η «θεσμικότητα» έγινε σόου με φέιγ βολάν

Σκληρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και συνολικά στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε την Πέμπτη (21.05.2026) η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις στη Βουλή και την αντιπαράθεση για την απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Μιλώντας στο MEGA News και στον 9,84 FM, κατηγόρησε τη Χαριλάου Τρικούπη ότι η «θεσμικότητα» που επικαλείται μετατράπηκε σε «σόου με φέιγ βολάν».

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να μεταφέρει τη δημόσια συζήτηση από την πολιτική ατζέντα σε μια διαρκή αντιπαράθεση γύρω από εξεταστικές και προανακριτικές επιτροπές, χωρίς, όπως είπε, να υπάρχουν τα απαιτούμενα στοιχεία. «Δεν θα αφήσουμε τη δημόσια ζωή να γίνει ένα απέραντο δικαστήριο», ήταν το μήνυμά της και συνέχισε εξαπολύοντας σφοδρά πυρά κατά του ΠΑΣΟΚ.

«Ευτελισμός και υπονόμευση»

Αναφερόμενη στα όσα ακολούθησαν την απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι ενώ κλήθηκε ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης, σε διαδικασία που ο Κανονισμός της Βουλής προβλέπει ως απόρρητη, στη συνέχεια «κάνανε φέιγ βολάν διαλόγους και τους διέρρεαν δεξιά και αριστερά».

«Δεν νοείται να στήνουν πηγαδάκια, να κάνουν κοπτοραπτική και να στήνουν ολόκληρο σόου», ανέφερε, κάνοντας λόγο για «πανικό και απελπισία». Σχολιάζοντας δε την αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος φέρεται να είπε «σιγά τι έγινε», η Αλεξάνδρα Σδούκου μίλησε για «ευτελισμό και υπονόμευση της ίδιας της κοινοβουλευτικής λειτουργίας».

Πυρά για προανακριτικές

Στο μέτωπο της ψηφοφορίας για τη σύσταση ειδικής επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης, η Αλεξάνδρα Σδούκου κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να ποινικοποιήσει την πολιτική ζωή. Όπως είπε, πρόκειται για διαδικασίες που απαιτούν συγκεκριμένα στοιχεία: «Ποια είναι η πράξη, ποια είναι η ζημία, πώς τεκμηριώνεται».

Για την περίπτωση του Σπήλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή, υποστήριξε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία έκανε «αυτό που προβλέπει το Σύνταγμα», αξιολογώντας τα στοιχεία της δικογραφίας, από τα οποία, όπως είπε, «δεν προέκυψαν ούτε στοιχεία ούτε ενδείξεις που να δικαιολογούν προκαταρκτική εξέταση».

«Δεν φοβόμαστε τον έλεγχο»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ απέρριψε την κριτική ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αποφύγει τον έλεγχο, υποστηρίζοντας πως άλλο είναι οι άρσεις ασυλίας και άλλο η σύσταση προανακριτικής επιτροπής. «Είναι εντελώς διαφορετικές διαδικασίες», σημείωσε, επιμένοντας ότι η στάση της κυβέρνησης δείχνει πως «ούτε φοβάται τον έλεγχο».

Το πολιτικό της μήνυμα ήταν σαφές: η ΝΔ δεν θα μπει, όπως είπε, σε μια λογική διαρκούς δικαστικοποίησης της δημόσιας ζωής, ειδικά όταν δεν υπάρχουν τα αναγκαία στοιχεία για τόσο σοβαρές κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

«Ήρεμα νερά» χωρίς υποχωρήσεις

Η Αλεξάνδρα Σδούκου αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, υπερασπιζόμενη τη στρατηγική των «ήρεμων νερών». Όπως είπε, η Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια «κέρδισε χρόνο, σταθερότητα και διπλωματικό χώρο», τον οποίο αξιοποίησε για να ισχυροποιηθεί σε όλα τα επίπεδα.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι τα «ήρεμα νερά» δεν σημαίνουν ούτε αλλαγή γραμμής ούτε έκπτωση στις πάγιες ελληνικές θέσεις. «Δεν συζητάμε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία δεν συνεπάγεται υποχώρηση «ούτε κατ’ ελάχιστον» στα εθνικά δίκαια.

«Αυτοπεποίθηση, όχι αφέλεια»

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ σημείωσε ότι ο υπουργός, ο οποίος υλοποιεί τη στρατηγική του υπουργείου του, έχει δικαίωμα στο προσωπικό του ύφος. Πρόσθεσε, πάντως, ότι η κυβερνητική γραμμή παραμένει ενιαία.

«Τα ήρεμα νερά σημαίνουν εθνική αυτοπεποίθηση και όχι εθνική αφέλεια», τόνισε, επιχειρώντας να απαντήσει τόσο στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης όσο και στη συζήτηση που ανοίγει κατά καιρούς στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης για τον τόνο της εξωτερικής πολιτικής.