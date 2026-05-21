Νίκος Ζιάγκος: Απεχθάνομαι την πολιτική, η Μαρία Καρυστιανού δεν είπε για μένα ότι είμαι «φυτευτός»

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος και μίλησε για τη Μαρία Καρυστιανού, το κόμμα που δημιουργεί η παιδίατρος που έγινε γνωστή στο πανελλήνιο όταν έχασε την κόρη της στην τραγωδία των Τεμπών, την πολιτική αλλά και τις σχέσεις του με τις γυναίκες.

Παράλληλα, ο γνωστός ηθοποιός, που ήταν καλεσμένος την Πέμπτη (21.05.2026) στην εκπομπή «Το πρωινό» αποκάλυψε στον Γιώργο Λιάγκα ότι σκοπεύει να παντρευτεί με τη σύντροφό του. Επίσης, ο Νίκος Ζιάγκος τόνισε ότι σκοπεύει να στηρίξει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού αλλά απεχθάνεται την πολιτική.

«Δεν προλαβαίνω να πάω στην παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχω ανειλημμένες υποχρεώσεις εδώ. Είμαι καθηγητής υποκριτικής, έχω ομάδα ερασιτεχνών και ανεβάζουμε παράσταση. Οπότε δεν μπορούσα να πάω. Όμως έδωσα μία συνέντευξη σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη, είπα για τα εγκαίνια “καλώς τα δεχόμαστε”, “να πάει καλά”», είπε αρχικά.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι κάποιες πρόσφατες δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού περί «φυτευτούς» και «κακοπροαίρετους» δεν αφορούσαν εκείνον.

«Δεν το ‘πε για μένα. Εκεί μέσα τώρα μπαίνει κόσμος και κοσμάκης, έτσι; Ίσως, από τα λεγόμενα γύρω – γύρω, να είπε μία γενική δήλωση ότι “ναι, θα υπάρξουν και κάποιοι φυτευτοί, θα το δούμε” και τα λοιπά. Όμως αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίσει η ίδια. Για μένα αποκλείεται να τα ‘πε. Γιατί εγώ είμαι ένας καλλιτέχνης, όλοι ξέρουν ότι είμαι… μοναχικός καβαλάρης».

Για το πώς πήγε στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο Νίκος Ζιάγκος υπογράμμισε: «Ένας γνωστός μου λέει “Νίκο, πάω με την Καρυστιανού, υπογράφουμε σήμερα για τη διακήρυξη του κόμματος. Θες να ‘ρθεις;. Αν θες, εκεί είναι η διεύθυνση”. Και επειδή εγώ είχα ευαισθητοποιηθεί από τα Τέμπη, από όλα αυτά που είδαμε και είχα πει από τότε πω πω ρε φίλε, είναι πολύ πακέτο τώρα αυτό με τα παιδιά, αν ποτέ κάνει κόμμα, θα πάω. Και μόλις ακούω αυτόν, λέω “έρχομαι!”. Εκεί, στο γραφείο, τη γνώρισα τη Μαρία».

«Με ήξερε η Μαρία. Της είπα “καλώς σε βρήκα”, “χαίρομαι πάρα πολύ. Είσαι μία σύγχρονη Μπουμπουλίνα”. Είναι ζεστός άνθρωπος, καλό παιδί, είναι θετικό και φωτεινό πλάσμα. Λέω πώς βρίσκει το κουράγιο και χαμογελάει μετά από όλα αυτά και μου λέει ότι προσπαθεί, η κακομοίρα. Ίσως βέβαια να ήταν και λίγο ατυχής ο συσχετισμός ότι την είπα σύγχρονη Μπουμπουλίνα, γιατί ήταν άλλα τα χρόνια τότε. Εγώ την οραματίστηκα έτσι ρε παιδί μου. Αυτό το άτομο βρήκε το κουράγιο να τα βάλει με όλη τη δικαστική εξουσία και με όλο το πολιτικό σύστημα…», πρόσθεσε.

«Πρέπει να συναντηθούμε και πρέπει να συναντηθούμε και με την Κεντρική Επιτροπή για να βγάλει τις θέσεις του κόμματος. Κάτσε να ακούσουμε τις θέσεις, καταρχάς, να δούμε… Η αρχική μου πρόθεση, είναι να μπω στο κόμμα και να το στηρίξω. Το ενδιαφέρον μου είναι στο να βοηθήσω μεν το κόμμα, αλλά στην ουσία να βοηθήσω ένα κομμάτι του ελληνικού λαού και δη τα παιδιά. Λέω: “Συγγνώμη ρε παιδιά, τα παιδιά θα τα κοιτάξει κανείς σε αυτή τη χώρα;” Ξέρεις τι λέω Γιώργο; Ξέρεις ποια είναι διεφθαρμένη χώρα, ή αφομοιωμένη από το σύστημα; Η χώρα που δεν σκέφτεται τα παιδιά της. Και η Ελλάδα, ρε φίλε, δεν τα σκέφτεται τα παιδιά της! Είμαστε όλοι “άντε γεια”. Λέω “ποιος θα σκεφτεί ρε τα πιτσιρίκια;”

Δεν ήμουν κοντά σε κανένα κόμμα, γιατί στην ουσία απεχθάνομαι την πολιτική και πάντα την απεχθανόμουν. Έτσι; Και ποτέ δεν φανταζόμουν, ότι θα μπλέξω. Αλλά όμως, οι καιροί αλλάζουνε. Και λέω… Το σκάφος “Ελλάς” βυθίζεται. Θα κάνουμε κάτι γι’ αυτό; Και λέω στον εαυτό μου “πότε ρε φίλε;”. Ωραία, περάσαμε τη ζωή μας τώρα όμως βυθίζεται το σκάφος και εμείς που είμαστε πιο μεγάλοι θα ψοφήσουμε μαζί με το σκάφος. Ωραία. Τα πιτσιρίκια ποιος θα τα κοιτάξει; Δηλαδή τι έδαφος αφήνουμε στα παιδιά;», υπογράμμισε στη συνέχεια.

Για τον εθισμό που είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι έχει με την ερωτική πράξη, ο Νίκος Ζιάγκος υπογράμμισε: «Κοίτα να δεις κάτι. Αυτό ήτανε ένα τρολάρισμα που έκανα το ‘11; Το ‘12; Δεν θυμάμαι, είχε γίνει αυτό. Το οποίο, βέβαια, όταν πέσεις σε μία φτηνοφυλλάδα… Γιατί έτσι ήτανε. Θα σου διαστρεβλώσει ό,τι και να πεις. Ποτέ δεν είπα νούμερο. Εγώ έκανα πλάκα λέω… Μου ‘λεγε ο δημοσιογραφίσκος “και ξέρεις Ζιάγκο, πες κάτι, χόντρυνέ το, πες κάτι”. Αυτός ήθελε να βγάλει είδηση! “Έ, ξέρουμε ότι έχετε πάει με πολλές γυναίκες”, μου λέει. Λέω “ναι, έχω πάει με πολλές γυναίκες”. “Δεν τις μετρήσατε;” “Πόσες περίπου έχετε πάει;”. Λέω, “ποιος; Παιδιά, δεν τις μετράω”. “Ναι, ναι, αλλά…”. Λέω “πόσες είπε ο Σπαλιάρας;”. Για να τρολάρω τον Σπαλιάρα, που είχε πει εκείνο το τρελό νούμερο. Και λέω εγώ “τρεις οκτακόσιες” κι αυτός βάζει τίτλο “Ο Ζιάγκος έχει πάει…”. Μα εγώ δεν είπα “έχω πάει”. Τώρα αυτά είναι αστεία πράγματα έτσι; Και λέω “συγγνώμη. Υπάρχει σοβαρός άνθρωπος, που να σχολιάσει σοβαρά αυτό τον τίτλο;” Πες μου!

«Ήτανε λάθος, γιατί εγώ ποτέ δεν τα έκανα αυτά. Επί Πανταζή, με πιάνανε δημοσιογράφοι, μου λέγαν “Ζιάγκο έλα να κάνουμε ρε, ένα σκάνδαλο μπας και… Εσύ τα ξέρεις ρε παιδί μου”. “Έλα, πες ότι πήγες με τη Ζώζα” και λέω “άσε μας ρε φίλε…” Δεν το έκανα ποτέ», πρόσθεσε.

Στο τέλος της συνέντευξης ο Νίκος Ζιάγκος αποκάλυψε: «Τώρα, πάω να παντρευτώ με τη Δαφνούλα που είναι πιανίστρια, συνθέτρια. Και πάμε να κάνουμε και μια business στον Άγιο Στέφανο, θα κάνουμε art therapy».