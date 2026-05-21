Φάμελλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η χώρα έχει περιέλθει σε μείζονα πολιτική και θεσμική κρίση, με ευθύνη Μητσοτάκη

Με μετωπική επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Σωκράτης Φάμελλος, το μεσημέρι της Πέμπτης (21.05.2026), ανέβασε τους τόνους στη Βουλή, κατά τη συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «μείζονα πολιτική και θεσμική κρίση», καταλογίζοντας στο Μέγαρο Μαξίμου ευθύνη όχι μόνο για τα σκάνδαλα, αλλά και για τη συγκάλυψή τους.

«Όλη η κοινωνία πιστεύει ότι έχουμε μία κυβέρνηση διαφθοράς», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος, συνδέοντας την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τα Τέμπη και τις υποκλοπές. Κατά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, όσο η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένουν στην κυβέρνηση, «δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη και δεν θα τιμωρηθούν οι ένοχοι».

«Συγκάλυψη σε όλα τα μεγάλα σκάνδαλα»

Ο Σωκράτης Φάμελλος επιχείρησε να εντάξει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια ευρύτερη αφήγηση θεσμικής απορρύθμισης. «Συγκάλυψη στο έγκλημα των Τεμπών, συγκάλυψη στις υποκλοπές, συγκάλυψη στον ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε, υποστηρίζοντας ότι αυτός ήταν «ο σκοπός του επιτελικού κράτους».

Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ακολουθεί «πρακτικές μαφίας» και έθεσε το ερώτημα αν η κυβερνητική πλειοψηφία θα επιχειρήσει να παρακάμψει εκ νέου την Ευρωπαία Εισαγγελέα. «Ζητάμε το αυτονόητο: να χυθεί άπλετο φως», σημείωσε.

Προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρέθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε ότι τα στοιχεία της νέας δικογραφίας σκιαγραφούν «συστηματικό πλέγμα συνεννοήσεων και παρεμβάσεων», στο οποίο οι δύο πρώην κυβερνητικοί αξιωματούχοι φέρονται να συμμετείχαν άμεσα ή έμμεσα.

«Μας λέτε δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε. Τότε γιατί αρνείστε να ελεγχθείτε;», ανέφερε απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα, καλώντας τη Νέα Δημοκρατία να ψηφίσει την πρόταση και να επιτρέψει στους μάρτυρες να καταθέσουν.

Ευθείες βολές κατά Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έστρεψε τα πυρά του προσωπικά στον πρωθυπουργό, λέγοντας ότι η κυβέρνηση δεν θέλει την έρευνα επειδή «φοβάται ότι θα αποκαλυφθεί και ο εγκέφαλος και αυτού του σκανδάλου». Όπως είπε, αυτός είναι «ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης», καθώς, κατά την εκτίμησή του, «όλα τα κάλυπτε το Μαξίμου».

Αιχμές για την τροπολογία Φλωρίδη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πρόσφατη τροπολογία Φλωρίδη για την επιτάχυνση εκδίκασης ποινικών υποθέσεων βουλευτών, την οποία χαρακτήρισε «φωτογραφική διάταξη». Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι νομοθετεί προνομιακή μεταχείριση για τους βουλευτές, την ώρα που οι πολίτες αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στη Δικαιοσύνη.

«Η νομοτεχνική διόρθωση του Φλωρίδη στο παρά πέντε αποδεικνύει την εκ του πονηρού νομοθέτηση», είπε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση «απαξιώνει το Κοινοβούλιο και τους θεσμούς».

«Δεν θα επιτρέψουμε κανένα κουκούλωμα»

Κλείνοντας, ο Σωκράτης Φάμελλος επέμεινε ότι η Βουλή οφείλει να διερευνήσει τους δύο πρώην επικεφαλής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ’ εξακολούθηση. «Δεν θα επιτρέψουμε κανένα κουκούλωμα. Δεν θα γίνουμε συνένοχοι σε καμία συγκάλυψη», κατέληξε, δίνοντας το πολιτικό στίγμα της αντιπαράθεσης που αναμένεται να συνεχιστεί με υψηλούς τόνους.