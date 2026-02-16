Αλεξάνδρα Σδούκου: «Σπουδαία και ιστορική» η ενεργειακή συμφωνία, επενδύσεις έως 1 δισ. ευρώ στην έρευνα

Στις ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν, αλλά και στο ζήτημα των φωτογραφικών ντοκουμέντων από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, σε συνεντεύξεις της στο Mega News και στο ERTnews την Δευτέρα (16.02.2026), σχολιάζοντας παράλληλα τη διεθνή επικαιρότητα και τα εσωτερικά μέτωπα της αντιπολίτευσης.

Για τις συμφωνίες στον τομέα των υδρογονανθράκων, η Αλεξάνδρα Σδούκου χαρακτήρισε τη συμφωνία «σπουδαία και ιστορική», τονίζοντας ότι, εφόσον προχωρήσουν οι ερευνητικές γεωτρήσεις, οι επενδύσεις στην έρευνα θα μπορούσαν να φθάσουν συνδυαστικά περίπου το 1 δισ. ευρώ. Όπως σημείωσε, πέρα από τη γεωπολιτική διάσταση, η προσπάθεια διαπίστωσης πιθανών ποσοτήτων υδρογονανθράκων έχει σημαντική οικονομική αξία, καθώς συνδέεται με επενδύσεις, δυνητικά δημόσια έσοδα, αλλά και «μια μεγάλη αλυσίδα αξίας» σε υποδομές και «καλά αμειβόμενες» θέσεις εργασίας. Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε ακόμη ότι, αν η Ελλάδα καταστεί παραγωγός υδρογονανθράκων, αυτό θα μπορούσε να έχει επίπτωση και στις τιμές ενέργειας για τους καταναλωτές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέδειξε τη συνολική ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης για την «ενεργειακή ανεξαρτησία», υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει μετακινηθεί από ποσοστά κοντά στο 30% συμμετοχής των ΑΠΕ σε επίπεδα κοντά στο 60%, με στόχο έως το 2030 να φτάσει στο 80% «ενεργειακής αυτονομίας» από τα «εθνικά καύσιμα», όπως ανέφερε, δηλαδή τον ήλιο και τον άνεμο.

Για τις φωτογραφίες από την Καισαριανή, η Αλεξάνδρα Σδούκου έκανε λόγο για «τεκμήριο μεγάλης σημασίας» που επαναφέρει στη μνήμη «τις θηριωδίες» της Κατοχής, σημειώνοντας ότι, εφόσον αποδειχθούν γνήσιες, συνιστούν τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το υπουργείο Πολιτισμού θα διερευνήσει την υπόθεση και θα κινήσει τις διαδικασίες ώστε τα ντοκουμέντα να περιέλθουν στην ελληνική πολιτεία, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι πρόκειται για ιστορική παρακαταθήκη «που δεν ανήκει σε κόμμα», αλλά «στους Έλληνες συνολικά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συζήτηση για το προτεινόμενο Συμβούλιο Ειρήνης, υπενθύμισε ότι έχει ήδη τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός και ανέφερε ότι η Ελλάδα εμφανίζεται θετική να συμμετάσχει ως παρατηρητής –εκπροσωπούμενη από τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών, Γιάννη Θεοχάρη– υπό την προϋπόθεση ενός «συγκεκριμένου, στενού πλαισίου» που θα αφορά την ανοικοδόμηση της Γάζας. Τόνισε ακόμη ότι η Ελλάδα οφείλει να είναι παρούσα όπου λαμβάνονται αποφάσεις για την περιοχή, επιμένοντας στη σταθερή γραμμή «με βάση το διεθνές δίκαιο», τον ρόλο του ΟΗΕ και την απόρριψη οποιασδήποτε λογικής «αντί-ΟΗΕ».

Σχολιάζοντας την εσωτερική συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ, σημείωσε σκωπτικά ότι «ίσως τελικά να χρειαστούν τον ΟΗΕ και τους κυανόκρανους στο ΠΑΣΟΚ», τονίζοντας πως η κυβέρνηση «δεν θα επιτρέψει» τα εσωκομματικά προβλήματα της αντιπολίτευσης να μετατραπούν σε ζήτημα της χώρας. Αναφέρθηκε, επίσης, σε δημοσκοπικά ευρήματα και στην κυβερνητική στόχευση για «τρίτη αυτοδυναμία», ενώ παρέπεμψε και σε πρόσφατες πρωτοβουλίες (διάθεση ΦΥΚ μέσω ιδιωτικών φαρμακείων, ενεργοποίηση ΕΡΓΑΝΗ 2). Για την υπόθεση Παναγόπουλου, σημείωσε ότι πρέπει να «ελεγχθεί οτιδήποτε συμβαίνει», υπογραμμίζοντας ως «αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» την τήρηση της νομιμότητας.