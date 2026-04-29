Αλέξης Τσίπρας: «Αναγκαία η ριζική ανασύνθεση προοδευτικής παράταξης, ζητείται ηθική επανάσταση και μπορούμε να την εγγυηθούμε»

Στο επίκεντρο της παρέμβασης του Τσίπρα, αναμένεται να βρεθεί ένα πλαίσιο προτάσεων και πολιτικών κατευθύνσεων, με στόχο τη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής πρότασης απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη
Στο Ηράκλειο της Κρήτης βρέθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», η οποία ξεκίνησε την Τετάρτη (29.04.2026) στις 19:00 στο κινηματοθέατρο «Αστόρια». Το συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε η δημοσιογράφος Ανδριανή Αγγελιδάκη, η οποία εκλαμβάνεται από πολιτικούς παρατηρητές ως μια πρώτη, έμμεση «πρόβα» για το επόμενο πολιτικό βήμα του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος παρουσίασε βασικούς άξονες σκέψης για την προοπτική μιας προοδευτικής διακυβέρνησης.

Στο επίκεντρο της παρέμβασης του Αλέξη Τσίπρα, βρέθηκε ένα πλαίσιο προτάσεων και πολιτικών κατευθύνσεων, με στόχο τη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής πρότασης απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρώην πρωθυπουργός επίσης, έκανε αναφορά σε οικονομικά ζητήματα και θέματα κοινωνικής συνοχής, θεσμών και κράτους δικαίου, επιχειρώντας να σκιαγραφήσει ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης.

Μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι «το καθήκον είναι σαφές: Να αλλάξουμε τα δεδομένα, για να αλλάξουμε την πορεία της χώρας. Να τα αλλάξουμε όλα λοιπόν. Αυτή είναι η δική μας πρόταση». Μάλιστα, έκανε σαφή την αναγκαιότητα «της ριζικής ανασύνθεσης της προοδευτικής παράταξης, ενώ ζητείται ηθική επανάσταση και μπορούμε να την εγγυηθούμε».

Στο πλαίσιο αυτό ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για υπέρβαση των σημερινών σχηματισμών, με έναν προοδευτικό στόχο, αλλά προγραμματικά συμπαγή, πειθαρχημένο και αποτελεσματικό φορέα, που θα συνδυάζει την εμπειρία με τη φρεσκάδα των νέων προσώπων και που θα εκφράσει αποτελεσματικά την κυβερνώσα Αριστερά της εποχής. Όπως υπογράμμισε, αυτό θα είναι ανοιχτό σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και χωρίς αποκλειστικότητες αξιωμάτων.

Παράλληλα, συνεχής ήταν η «επίθεση» Τσίπρα κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, την οποία, μεταξύ άλλων, τη χαρακτήρισε επικίνδυνη. Επίσης, έκανε λόγο για καθεστώς αρπαγής, απάτης, ασυδοσίας και αυταρχισμού, που κυβερνά με όρους μαφίας.

 

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι: Βαγγέλης Ζάχαρης, Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ και Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Μίλτος Λογιάδης, Μαέστρος και Καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Στέλλα Μανουσογιωργάκη, Αντιπρόεδρος ΟΛΜΕ.

