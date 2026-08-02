Πολιτική

Τα συλλυπητήρια του Νίκου Δένδια και του Τάκη Θεοδωρικάκου για τον θάνατο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη

Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, το ένα μετά το άλλο εκφράζει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη
Γιάννης Βαρβιτσιώτης
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Θλίψη στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας μετά την είδηση θανάτου του ιστορικού στελέχους και πρώην αντιπροέδρου, Γιάννη Βαρβιτσιώτη.

Την Κυριακή (02.08.2026) ανήμερα των γενεθλίων του, πέθανε ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης σε ηλικία 93 ετών. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, το ένα μετά το άλλο έχει εκφράσει συλλυπητήρια στην οικογένεια του, ανάμεσά τους και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας αλλά και ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Η ανάρτηση Θεοδωρικάκου

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Έναν μεγάλο ευπατρίδη και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που υπηρέτησε για πολλές δεκαετίες την παράταξή μας ως βουλευτής, υπουργός, ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρός της με αξιοπρέπεια, ήθος και συνέπεια.

Ένας άνθρωπος που είχε πολύ μεγάλη αγάπη και για την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Λακωνία. Θερμά συλλυπητήρια στα παιδιά του Μιλτιάδη, Θωμά, Ελένη και Κωνσταντίνο και σε όλους τους οικείους του.

Η ανάρτηση Δένδια

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπηρέτησε τον δημόσιο βίο και την παράταξη επί δεκαετίες, διατελώντας Βουλευτής, Υπουργός και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Οι θέσεις και οι απόψεις του διακρίνονταν για τη διαυγή σχέση τους με τον ιδεολογικό και αξιακό πυρήνα της ΝΔ, όπως την οραματίστηκε και τη δημιούργησε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Διακρίθηκε επίσης για το συγγραφικό του έργο, ενώ η προσφορά του στα ζητήματα της Εθνικής Άμυνας, ως αρμόδιου Υπουργού, υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική.

Είχα την τιμή να γνωρίζω τον Γ. Βαρβιτσιώτη σε προσωπικό επίπεδο, καθώς μας συνέδεαν οικογενειακοί δεσμοί, μέσα από τη μακρόχρονη γνωριμία του με τον πατέρα μου Σπύρο. Yπήρξα πολλάκις ευγνώμων αποδέκτης των συμβουλών και των παραινέσεων του.

Τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στα παιδιά του, Μιλτιάδη, Ελένη, Θωμά & Κωνσταντίνο, καθώς και σε όλους τους οικείους του.

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ήταν ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας της οποίας διετέλεσε και αντιπρόεδρος.

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