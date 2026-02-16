Αλέξης Τσίπρας: Live η παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Λάρισα 

Στη Λάρισα συνεχίζεται απόψε ο κύκλος παρουσιάσεων του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα. Η εκδήλωση, που διοργανώνουν οι εκδόσεις Gutenberg, φιλοξενείται στο συνεδριακό κέντρο του Divani Palace Larissa (Παπαναστασίου 19), με προσέλευση στις 18:30 και έναρξη στις 19:00, ενώ υπάρχει και ζωντανή μετάδοση.

Μετά τις τοποθετήσεις των ομιλητών, θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αναμένεται να αναφερθεί στα βασικά συμπεράσματα και τις αιχμές της «Ιθάκης», όπως αποτυπώνονται στο βιβλίο και στη δημόσια συζήτηση που το συνοδεύει.

Δείτε live:

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου συζητούν ο πρώην δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης, η δικηγόρος και πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ιωάννα Καραβάνα, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Θέμης Λαζαρίδης, η ηθοποιός Μαριάννα Τουμασάτου και ο πολιτικός επιστήμονας Σωτήρης Τσουκαρέλης, υπεύθυνος κοινωνικής καινοτομίας της ΚοινΣΕπ «Τα Ψηλά Βουνά».

Τον συντονισμό έχουν αναλάβει οι δημοσιογράφοι Γιάννης Γιαννακόπουλος (Θεσσαλία TV) και Αλεξία Τασούλη (Ναυτεμπορική TV).