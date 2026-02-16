Αλέξης Τσίπρας: «Να μην χαρίσουμε την έννοια της ασφάλειας σε αυτούς που την δολοφονούν» – Η παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Λάρισα

Στη Λάρισα συνεχίστηκε απόψε ο κύκλος παρουσιάσεων του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα. Η εκδήλωση, που διοργάνωσαν οι εκδόσεις Gutenberg, φιλοξενήθηκε στο συνεδριακό κέντρο του Divani Palace Larissa (Παπαναστασίου 19), με προσέλευση στις 18:30 και έναρξη στις 19:00, ενώ υπήρξε και ζωντανή μετάδοση.

Μετά τις τοποθετήσεις των ομιλητών, ακολούθησε ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αναμενόταν να αναφερθεί στα βασικά συμπεράσματα και τις αιχμές της «Ιθάκης», όπως αποτυπώνονται στο βιβλίο και στη δημόσια συζήτηση που το συνόδευσε.

Δείτε live:

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου συζήτησαν ο πρώην δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης, η δικηγόρος και πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ιωάννα Καραβάνα, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Θέμης Λαζαρίδης, η ηθοποιός Μαριάννα Τουμασάτου και ο πολιτικός επιστήμονας Σωτήρης Τσουκαρέλης, υπεύθυνος κοινωνικής καινοτομίας της ΚοινΣΕπ «Τα Ψηλά Βουνά».

Τον συντονισμό είχαν αναλάβει οι δημοσιογράφοι Γιάννης Γιαννακόπουλος (Θεσσαλία TV) και Αλεξία Τασούλη (Ναυτεμπορική TV).

8 Προτάσεις – τομές για μια νέα αγροτική πολιτική