Αλέξης Τσίπρας: «Να μην χαρίσουμε την έννοια της ασφάλειας σε αυτούς που την δολοφονούν» – Η παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Λάρισα

Στη Λάρισα συνεχίστηκε απόψε ο κύκλος παρουσιάσεων του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα. Η εκδήλωση, που διοργάνωσαν οι εκδόσεις Gutenberg, φιλοξενήθηκε στο συνεδριακό κέντρο του Divani Palace Larissa (Παπαναστασίου 19), με προσέλευση στις 18:30 και έναρξη στις 19:00, ενώ υπήρξε και ζωντανή μετάδοση.
Μετά τις τοποθετήσεις των ομιλητών, ακολούθησε ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αναμενόταν να αναφερθεί στα βασικά συμπεράσματα και τις αιχμές της «Ιθάκης», όπως αποτυπώνονται στο βιβλίο και στη δημόσια συζήτηση που το συνόδευσε.
Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου συζήτησαν ο πρώην δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης, η δικηγόρος και πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ιωάννα Καραβάνα, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Θέμης Λαζαρίδης, η ηθοποιός Μαριάννα Τουμασάτου και ο πολιτικός επιστήμονας Σωτήρης Τσουκαρέλης, υπεύθυνος κοινωνικής καινοτομίας της ΚοινΣΕπ «Τα Ψηλά Βουνά».
Τον συντονισμό είχαν αναλάβει οι δημοσιογράφοι Γιάννης Γιαννακόπουλος (Θεσσαλία TV) και Αλεξία Τασούλη (Ναυτεμπορική TV).
8 Προτάσεις – τομές για μια νέα αγροτική πολιτική
- Αποκέντρωση: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να μεταφερθεί στη Θεσσαλία. Μαζί με το Υπουργείο να αποκεντρωθούν βασικοί οργανισμοί: Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υπηρεσίες που σήμερα λειτουργούν μακριά από τον παραγωγό. Ταυτόχρονα να θεσμοθετηθεί Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής.
- Ελάχιστο Αγροτικό εισόδημα: Προτείνουμε Εθνικό Μηχανισμό Διασφάλισης Ελάχιστου Αγροτικού Εισοδήματος: Τιμή αναφοράς με βάση το κόστος παραγωγής. Κρατική εγγύηση όταν η αγορά καταρρέει. Συλλογική διαπραγμάτευση μέσα από συνεταιρισμούς. Τιμές ενεργοποίησης, βασισμένες στο πραγματικό κόστος παραγωγής κάθε περιφέρειας. Με τριμερή συμβόλαια παραγωγού–συνεταιρισμού–αγοραστή. Ο αγρότης πρέπει να ξέρει ότι δεν θα καταστραφεί επειδή μια χρονιά οι τιμές κατέρρευσαν.
- Η γη σε όσους την καλλιεργούν : Θεσμοθέτηση Εθνικής Τράπεζας Γης. Με ψηφιακή καταγραφή όλης της ανενεργής γης, σε διασύνδεση με το Κτηματολόγιο. Με μακροχρόνιες μισθώσεις με σταθερούς όρους, με προτεραιότητα στους νέους αγρότες και τους συνεταιρισμούς.
- Ριζική αναδιάρθρωση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ & η Γνώση να φτάνει στο Χωράφι
Τράπεζα ζωικού γενετικού υλικού. Ανασυγκρότηση των κέντρων γενετικής βελτίωσης. Αναβάθμιση της Τράπεζας Σπόρων. Και αυστηρούς ελέγχους στις ελληνοποιήσεις. Πιστοποιημένους γεωργικούς συμβούλους, Περιφερειακά Δίκτυα Κατάρτισης, ψηφιακή πλατφόρμα γνώσης με ανοιχτά δεδομένα και εργαλεία πρόγνωσης.
- Χρηματοδότηση που να φτάνει στον μικρό παραγωγό: Οι τράπεζες βλέπουν τους αγρότες ως ρίσκο. Μια Συνεργατική Πολιτεία πρέπει να τους δει ως επένδυση. Με τη δημιουργία ειδικών αγροτικών χρηματοδοτικών προϊόντων μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Συλλογική χρηματοδότηση μέσω συνεταιρισμών. Και με κίνητρα για επενδύσεις σε μεταποίηση, ψηφιακά εργαλεία και ενεργειακή αυτονομία.
- Ενεργειακές κοινότητες για μείωση κόστους παραγωγής: Οι Αγροτικές Ενεργειακές Κοινότητες μπορούν να μειώσουν δραστικά το κόστος ρεύματος. Για τις γεωτρήσεις. Για τα ψυγεία. Για τα αντλιοστάσια. Επιβάλλεται η προτεραιότητα στον ηλεκτρικό χώρο για τους παραγωγούς. Για να πέσει το κόστος άντλησης, το κόστος άρδευσης, το κόστος παραγωγής. Και να μειωθούν οι απώλειες αρδευτικού νερού.
- Διαφάνεια στην αγορά και προστασία της Ελληνικής παραγωγής: Δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιο εισόδημα χωρίς δίκαιη και διαφανή αγορά. Προτείνουμε εθνική ψηφιακή πλατφόρμα ιχνηλασιμότητας. Ενισχυμένους ελέγχους με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και αυστηρές κυρώσεις για όσους παρανομούν. Ο στόχος είναι διπλός: να μπει τέλος στις ελληνοποιήσεις και να μειωθεί δραστικά η ψαλίδα ανάμεσα στο χωράφι και το ράφι.
- Μεταρρύθμιση του ΕΛΓΑ και Εθνικά Σχέδια για άρδευση και αυτάρκεια ζωοτροφών:
Εθνικό σχέδιο αρδευτικών υποδομών. Μεταρρύθμιση του ΕΛΓΑ με κλιματικούς δείκτες για ταχύτερες αποζημιώσεις σε λιγότερο από 60 ημέρες. Εθνικό σχέδιο αυτάρκειας ζωοτροφών. Ολοκλήρωση δασικών χαρτών στο 100% της επικράτειας. Και βαθμιαία αλλά αποφασιστική μείωση της αδήλωτης εργασίας.