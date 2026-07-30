Βουλή: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάλεσε το «100» για την Βασιλική Πολύζου και την πήγε στο Τμήμα – «Τι δουλειά έχει αυτή εδώ;»

Νέο επεισόδιο με πρωταγωνίστρια τη Ζωή Κωνσταντοπούλου εκτυλίχθηκε την Πέμπτη (30.07.2026) στη Βουλή, αυτή τη φορά με τη δημοσιογράφο και πρώην εργαζόμενη στην Πλεύση Ελευθερίας, Βασιλική Πολύζου, με την οποία βρίσκεται σε δικαστική διένεξη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σύμφωνα με πληροφορίες, αντέδρασε έντονα στην παρουσία της Βασιλικής Πολύζου στο κυλικείο των αστυνομικών στη Βουλή, ζητώντας την παρέμβαση των Αρχών, ενώ η πρώην εργαζόμενη στην Πλεύση Ελευθερίας οδηγήθηκε τελικά στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος για εξακρίβωση στοιχείων.

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Το περιστατικό σημειώθηκε παρουσία του φρουράρχου της Βουλής. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μπήκε στο κυλικείο και ζήτησε να πληροφορηθεί για ποιον λόγο η δημοσιογράφος βρισκόταν στον χώρο.

«Τι δουλειά έχει αυτή εδώ;», φέρεται να φώναξε, ενώ παράλληλα κατέγραφε το περιστατικό με το κινητό της τηλέφωνο.

Κάλεσε την Αστυνομία

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να απευθύνθηκε και προς τον φρούραρχο της Βουλής, κατηγορώντας τον ότι «συγκαλύπτει» την παρουσία της δημοσιογράφου στον χώρο και ζητώντας τη σύλληψή της.

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Στη συνέχεια επικοινώνησε με την Αστυνομία, με περιπολικό να φθάνει έξω από το Κοινοβούλιο. Ο φρούραρχος συνόδευσε τη Βασιλική Πολύζου μέχρι την έξοδο, ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνέχισε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, να βιντεοσκοπεί το περιστατικό.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η δημοσιογράφος δεν είχε μαζί της αστυνομική ταυτότητα. Για τον λόγο αυτό οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, προκειμένου να γίνει εξακρίβωση των στοιχείων της.

Τι καταγγέλλει η Βασιλική Πολύζου

Η Βασιλική Πολύζου υποστηρίζει από την πλευρά της ότι η κ. Κωνσταντοπούλου την αποκαλούσε «μέλος εγκληματικής οργάνωσης» και κατηγορούσε τους αστυνομικούς της Βουλής ότι της επέτρεψαν να εισέλθει σε γεύμα που παρατέθηκε προς τιμήν του Πατριάρχη.

Η ίδια καταγγέλλει επίσης ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στεκόταν διαρκώς μπροστά της, εμποδίζοντάς την να αποχωρήσει από το κυλικείο των αστυνομικών.

Προανήγγειλε, μάλιστα, την κατάθεση μήνυσης για «παράνομη παρεμπόδιση», καθώς και για «κακουργηματική βιντεοσκόπηση», ενώ δήλωσε ότι θα ζητήσει και τη σύλληψη της κ. Κωνσταντοπούλου.

Η δικαστική διαμάχη

Η Βασιλική Πολύζου είναι πρώην εργαζόμενη στην Πλεύση Ελευθερίας και έχει προσφύγει τόσο στην Επιθεώρηση Εργασίας όσο και στη Δικαιοσύνη κατά του κόμματος, διεκδικώντας, όπως υποστηρίζει, δεδουλευμένες αποδοχές.