Ανδρουλάκης κατά κυβέρνησης: «Αποτύχατε στην ακρίβεια και στο Ταμείο Ανάκαμψης, δεν έχετε να προσφέρετε τίποτα άλλο στη χώρα»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την οικονομία, την ακρίβεια και τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης εξαπέλυσε, το μεσημέρι της Τετάρτης (13.05.2026), από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι απέτυχε να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών και να μειώσει τις κοινωνικές ανισότητες.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να προτείνει μια «ριζικά διαφορετική οικονομική πολιτική», με προτεραιότητα –όπως είπε– «τα συμφέροντα του εργαζόμενου» και στόχο να μπει «οριστικό τέλος στο πάρτι ασυδοσίας των ολιγοπωλίων». «Δεν έχετε να προσφέρετε τίποτε άλλο στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιέγραψε μια κοινωνία που «ασφυκτιά» από την οικονομική πραγματικότητα, αντιπαραβάλλοντας –όπως είπε– «ρεκόρ κερδοφορίας, μερισμάτων και υπερκερδών» με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό του Απριλίου, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 5,4%.

«Δεν πρόκειται απλά για πληθωρισμό αλλά για τεράστια αναδιανομή πλούτου. Κάθε μήνα. Εδώ και χρόνια. Από τους πολλούς προς τους λίγους», σχολίασε, ενώ χαρακτήρισε την ακρίβεια «μηχανισμό φορολογικής αφαίμαξης της κοινωνίας».

Σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, η Ελλάδα καταγράφει επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας από τις χαμηλότερες επιδόσεις στην Ευρώπη ως προς το μερίδιο των μισθών και από τις υψηλότερες ως προς το μερίδιο των κερδών. «Με την αγοραστική δύναμη να βρίσκεται στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τη Βουλγαρία», ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι προτάσεις για την ακρίβεια

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε δέσμη παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, προτείνοντας μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό μέσο όρο «για όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση». «Τα fuel pass είναι απλά παυσίπονα», σχολίασε.

Παράλληλα, ζήτησε μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, επικαλούμενος το παράδειγμα της Κύπρου, καθώς και σταδιακή προσαρμογή της φορολογικής κλίμακας ώστε οι αυξήσεις στους μισθούς «να περνούν ολόκληρες στις τσέπες των εργαζομένων και όχι στα ταμεία του κράτους».

«Με σχέδιο και πολιτική βούληση, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι αποφασισμένη να ανοίξει μια νέα δημιουργική σελίδα για τον τόπο», υποστήριξε, μιλώντας για «συμβόλαιο ευθύνης, αλλαγής και ελπίδας».

Αιχμές για τη ΔΕΗ και το Ταμείο Ανάκαμψης

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης και για το Ταμείο Ανάκαμψης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι έχασε την ευκαιρία να αξιοποιήσει τους πόρους για τη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου. «Αυτήν τη χώρα θα παραδώσετε: με μια οικονομία μεγάλης απόκλισης παρά τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σχολίασε την κυβερνητική τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα στο Δημόσιο να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών, με φόντο την επικείμενη αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ. «Υπάρχει μείζον πολιτικό ζήτημα συνέπειας και αξιοπιστίας», σημείωσε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι τα προηγούμενα χρόνια επέλεξε να απομειώσει τη δημόσια περιουσία και τη συμμετοχή του κράτους σε στρατηγικούς τομείς.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η ΔΕΗ «αξιοποιεί την κρίση ως ευκαιρία διεύρυνσης της κερδοφορίας» και έθεσε το ερώτημα αν μια μεγάλη ενεργειακή επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί αποκλειστικά με όρους χρηματιστηριακής απόδοσης ή να υπηρετεί και «έναν δημόσιο, κοινωνικό ρόλο». «Η ενέργεια δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο ως εμπόρευμα», είπε.