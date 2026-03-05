Ανδρουλάκης: Στήριξη στην Κύπρο, όχι σε στρατιωτική εμπλοκή – Ικανοποίηση στη Χαριλάου Τρικούπη για τη στάση του

Την ικανοποίησή τους από την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη χθες (04.03.2026) στη Βουλή, αλλά και συνολικά κατά το διήμερο, αναφορικά με τις πρωτοβουλίες του σε σχέση με τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, εκφράζουν στην Χαριλάου Τρικούπη.

Μιλώντας για τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο για έναν σοβαρό αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που αρχικά ζήτησε έγκυρη ενημέρωση από τον πρωθυπουργό, με τρόπο θεσμικό, αμέσως μετά έθεσε δημόσια τη δική του θέση, κρατώντας μία πατριωτική στάση και επιδεικνύοντας παγίως σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και τα συμφέροντα της χώρας μας.

Το ΠΑΣΟΚ, δε θα μπορούσε παρά να κρατά μία καθαρή πατριωτική στάση, δίπλα στον κυπριακό ελληνισμό, αλλά και απέναντι σε τακτικές που αντιβαίνουν στο Διεθνές Δίκαιο. Στην πραγματικότητα, στο κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη επιμένουν ότι καλώς υπάρχει ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο, προκειμένου να στηρίξουμε τον κυπριακό ελληνισμό, αλλά απαιτούν να μην υπάρξει καμία εμπλοκή της Ελλάδας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, ούτε βεβαίως κάποια πολεμική επιχείρηση από τις βάσεις που βρίσκονται στην χώρα μας. Για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι απολύτως σαφές ότι η λύση βρίσκεται μόνο στις διπλωματικές πρωτοβουλίες, με σεβασμό πάντα στη Διεθνές Δίκαιο.

Κατά τα λοιπά, για το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερη σημασία έχει και η κίνησή του να καταθέσει επιστολή για τη διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου, κάτι που είχε προαναγγείλει εξάλλου ο Νίκος Ανδρουλάκης, με σύσσωμη την Χαριλάου Τρικούπη τώρα να περιμένει για πότε θα οριστεί η διεξαγωγή αυτής της συζήτησης. Μιλούν για πολύ σαφή και συγκεκριμένα ερωτήματα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, τα οποία παραμένουν αναπάντητα από την κυβέρνηση και θέτουν θέμα εθνικής ασφάλειας μετά και από την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου για την υπόθεση των υποκλοπών, οπότε και γίνεται λόγος για τέσσερις ιδιώτες που έκαναν παρακολουθήσεις, βάζοντας στο στόχαστρο τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας και το μισό υπουργικό συμβούλιο. Λόγος γίνεται ακόμα για ‘στοχευμένη συγκάλυψη’ και ‘χειραγώγηση της Εξεταστικής Επιτροπης’, λένε, αναμένοντας μία ακόμα μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση επί του συγκεκριμένου θέματος και όχι μόνο.

Τέλος, τη δική της βαρύτητα έχει για την Χαριλάου Τρικούπη και η στάση που κράτησε στο νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο των αποδήμων. Στο ΠΑΣΟΚ λένε ξεκάθαρα ‘ναι’ στην επιστολική ψήφο για όλους τους Έλληνες εκτός Ελλάδας, ώστε να μην ταλαιπωρούνται με πολύωρα ταξίδια και να μην επιβαρύνονται με μεγάλα οικονομικά βάρη μόνο και μόνο για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, όμως δε συμφωνούν με την ξεχωριστή εκλογική περιφέρεια. «Δε θα φτιάξουμε μία παγκόσμια παλιά ΄Β Αθήνας, όπου οι υποψήφιοι για να εκλεγούν, θα πρέπει να είναι διάσημοι και πλούσιοι», λένε, θυμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ επέλεξε για τη θέση μία εργαζόμενη γυναίκα στο παρελθόν και όχι έναν διάσημο τραγουδιστή, ή έναν Ευρωπαίο Επίτροπο. Σε αυτό το πλαίσιο, ζητούν να παραμείνει το σύστημα που ισχύει και σήμερα, με μία από τις τρεις θέσεις να δίνεται στον απόδημο και η καταμέτρηση των εδρών επίσης.