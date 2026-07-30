ΠΑΣΟΚ κατά ΕΛΑΣ για τα κομματικά δάνεια: «Καληνύχτα σας, κύριε Τσίπρα, και καλή συνέχεια στον σκοτεινό κατήφορο»

Μετωπική σύγκρουση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) του Αλέξη Τσίπρα πυροδότησε η αντιπαράθεση για τα κομματικά δάνεια και τη χρηματοδότηση των πολιτικών σχηματισμών, με τη Χαριλάου Τρικούπη να επιλέγει αυτή τη φορά την ευθεία αντεπίθεση απέναντι στις κατηγορίες που διατύπωσε το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

Το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στην επίθεση της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, απορρίπτει τις αιτιάσεις περί κομματικών χρεών, υπερασπίζεται τη διαχείριση των οικονομικών του και μεταφέρει το επίκεντρο της αντιπαράθεσης στη χρηματοδότηση του νέου πολιτικού φορέα, ζητώντας δημόσιες εξηγήσεις για τους πόρους με τους οποίους -όπως υποστηρίζει- χρηματοδοτείται η πολιτική και επικοινωνιακή του δραστηριότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επίθεση της ΕΛΑΣ

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η οποία έβαλε στο στόχαστρο τόσο τη Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι τα δύο κόμματα εμφανίζουν συνολικά δανειακές υποχρεώσεις ύψους 1,16 δισ. ευρώ.

Στην ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία οφείλει 602,14 εκατ. ευρώ και το ΠΑΣΟΚ 565,14 εκατ. ευρώ, κάνοντας λόγο για «δανεικά και αγύριστα» και υποστηρίζοντας ότι τα δύο κόμματα «δεν χρωστάνε απλώς, ανήκουν στις τράπεζες».

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στρέφεται προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφέροντας ότι «το μαγαζί του Κυριάκου Μητσοτάκη που κουνά το δάχτυλο για μη κοστολογημένα μέτρα θα είχε βάλει λουκέτο λόγω χρεών και ελλειμμάτων», ενώ υποστηρίζει ότι οι ισολογισμοί της ΝΔ παραπέμπουν σε «θαλασσοδάνεια» που «δεν θα αποπληρωθούν ποτέ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, επικαλείται πρόσφατες δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για τα κομματικά δάνεια, υποστηρίζοντας ότι επιβεβαιώνουν την εικόνα ενός κόμματος που «παρασιτεί στην υγειά των κορόιδων», αντιπαραβάλλοντας την κατάσταση αυτή με τους πλειστηριασμούς και την πίεση που, όπως σημειώνει, υφίστανται χιλιάδες δανειολήπτες.

Στο 1,16 δισ. € το «φέσι» από τα «δανεικά και αγύριστα» της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ



Νέο άλμα σημείωσαν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το 2025, φτάνοντας συνολικά τα 1,16 δισ., με το συντριπτικό μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες, την ώρα που υπόσχονται χρηστή… pic.twitter.com/f10THwTw5W — ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (@myelasgr) July 29, 2026

Η Χαριλάου Τρικούπη περνά στην αντεπίθεση

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ ήταν άμεση και ιδιαίτερα αιχμηρή, με τη Χαριλάου Τρικούπη να κατηγορεί ευθέως την ΕΛΑΣ ότι έχει επιλέξει «διμέτωπο αγώνα» απέναντι τόσο στην κυβέρνηση όσο και στο ΠΑΣΟΚ, με μοναδικό αποτέλεσμα –όπως υποστηρίζει– να διευκολύνει την παραμονή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εξουσία.

«Είναι προφανές πλέον ότι το χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνιστους πόρους, ιδιωτικής χρήσης κόμμα του κ. Τσίπρα, έχει επιλέξει τον διμέτωπο αγώνα προσπαθώντας συνειδητά να διατηρήσει τον κ. Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία και τη Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Η Χαριλάου Τρικούπη δεν παραλείπει να σχολιάσει και τη χρονική συγκυρία της ανακοίνωσης της ΕΛΑΣ, σημειώνοντας πως «την ημέρα που η Ελλάδα θρηνεί τρεις νεκρούς πυροσβέστες, το κόμμα με τους ολιγάρχες χορηγούς και τις καμπάνιες εκατομμυρίων επέλεξε η μοναδική δημόσια ανακοίνωσή του να είναι μια ευθεία επίθεση στο ΠΑΣΟΚ».

ΠΑΣΟΚ: «Δεν χρωστάει σε κανέναν ούτε ένα ευρώ»

Στην απάντησή του το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να αποδομήσει τον βασικό πυρήνα των κατηγοριών της ΕΛΑΣ, επιμένοντας ότι οι οικονομικές του υποχρεώσεις είναι απολύτως ρυθμισμένες.

«Το ΠΑΣΟΚ επί Φώφης Γεννηματά και Νίκου Ανδρουλάκη ρύθμισε τα χρέη του και τηρεί απαρέγκλιτα το πλαίσιο συμφωνίας», υπογραμμίζει, προσθέτοντας ότι από το 2010 «δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δάνειο από πουθενά».

Μάλιστα, επισημαίνει ότι η αποπληρωμή των υποχρεώσεών του γίνεται μέσω της κρατικής επιχορήγησης, καταλήγοντας στη χαρακτηριστική διατύπωση ότι «δεν χρωστάει σε κανέναν ούτε ένα ευρώ».

Τα ερωτήματα προς τον Αλέξη Τσίπρα

Η ανακοίνωση μεταφέρει στη συνέχεια το βάρος της αντιπαράθεσης στην ίδια την ΕΛΑΣ και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας απαντήσεις για την οικονομική λειτουργία του νέου πολιτικού φορέα.

«Ώρα για τις δικές σας καθαρές κουβέντες», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζοντας ότι επί προεδρίας Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ «χρεοκόπησαν τα κομματικά ΜΜΕ» και εξακολουθούν να υπάρχουν οφειλές προς εργαζομένους της «Αυγής» και του «Στο Κόκκινο».

Παράλληλα, επαναφέρει τις καταγγελίες που είχε διατυπώσει ο Στέφανος Κασσελάκης περί «διπλών βιβλίων», διερωτώμενο γιατί ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει απαντήσει μέχρι σήμερα.

«Ποιος σας χρηματοδοτεί;»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Χαριλάου Τρικούπη στο ζήτημα της χρηματοδότησης της ΕΛΑΣ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για την «πιο ακριβή καμπάνια κόμματος της αντιπολίτευσης», η οποία συνοδεύεται από σημαντικές δαπάνες χωρίς να είναι γνωστή η προέλευση των σχετικών πόρων.

«Γιατί δεν απαντάτε ποιος σας χρηματοδοτεί;», είναι το κεντρικό ερώτημα που απευθύνει προς τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ διερωτάται εάν ο ίδιος είναι εκείνος που καλύπτει «τα έξοδα ενός κόμματος με εργαζόμενους, γραφεία, περιοδείες, ψηφιακές καμπάνιες και εκδηλώσεις με τηλεοπτική κάλυψη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ».

«Κύριε Τσίπρα, καλή συνέχεια στον σκοτεινό κατήφορο»

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με νέα επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού για τις πολιτικές που ακολούθησε ως κυβέρνηση στο τραπεζικό σύστημα και στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος διαμόρφωσε το πλαίσιο πάνω στο οποίο κινήθηκε αργότερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Η Χαριλάου Τρικούπη καταλήγει με μία ιδιαίτερα αιχμηρή αποστροφή, που συμπυκνώνει το ύφος της απάντησής της προς τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ: «Η χώρα έχει ανάγκη έναν έντιμο και συνεπή πρωθυπουργό, όχι μπροστινό συμφερόντων ούτε σταθερό πολιτικό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Καληνύχτα σας, κύριε Τσίπρα, και καλή συνέχεια στον σκοτεινό κατήφορο που επιλέξατε».