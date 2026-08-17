Αντώνης Σαμαράς για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα: Μια ακόμη διεθνής πειρατεία από την Άγκυρα, αυτά είναι τα κατά φαντασία «ήρεμα νερά»

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, με δήλωσή του για την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει δύο θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

«Από καιρό προειδοποιώ: το διεθνές ξέπλυμα της Τουρκίας, με “φιλίες” και κατευνασμούς, φέρνει νέα τετελεσμένα σε βάρος της πατρίδας μας. Ζήτησα αντίδραση της κυβέρνησης πριν να είναι αργά», αναφέρει αρχικά ο Αντώνης Σαμαράς στη δήλωσή του για την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων από την Άγκυρα και συνεχίζει:

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«Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα,είναι μια ακόμη διεθνής πειρατεία. Κι όλα δείχνουν πώς θα ακολουθήσει η νομοθέτηση της «Γαλάζιας Πατρίδας. Αυτά δυστυχώς είναι τα -κατά φαντασία- “ήρεμα νερά”».

«Τι ακριβώς κάνουμε; Ποια είναι η στρατηγική μας; Δεν βλέπουμε πως η Τουρκία προσπαθεί να μας αποκόψει από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο;», καταλήγει στη δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός.